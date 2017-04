Business report: Un tablou sumbru: lista lucrurilor pe care nu stim sa le putem produce. Ce importa Romania din UE si de la cine;Autostrada Craiova - Pitesti a murit. Apare un drum expres.; Petrolul de sist tine barilul de titei sub 60 de dolari

Schimburile cu tarile din UE au fost in anul trecut de circa 43 miliarde de euro la export (75% din total exporturi) si aproape 52 miliarde euro la import (77% din total importuri). Pe partea de schimburi extracomunitare, s-au inregistrat exporturi de 14,3 miliarde euro (25% din total exporturi) si importuri de 15,4 miliarde euro (23% din total importuri). Practic, aproape 90% din deficitul extern rezultat din schimbul de marfuri a provenit din relatiile comerciale cu tarile partenere din UE. Ceea ce face utila o trecere in revista a importurilor din aceste tari pe categorii de marfuri, asa cum sunt ele grupate la nivel international si sunt disponibile la nivelul statisticii tinute strict de INS impreuna cu institutele omoloage din UE, informeaza Curs de Guvernare Noua sosea de mare viteza dintre Craiova si Pitesti nu va fi mai autostrada, conform celui mai recent plan al autoritatilor. Pentru ca lucrarile sa inceapa cat mai repede, constructia va fi scoasa la licitatie in baza unui studiu din 2007, ce prevede insa un drum expres intre cele doua orase. Prin urmare, licitatia in derulare, pentru proiectarea la nivel de autostrada, va fi anulata. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea modifica iar planul pentru construirea unei sosele intre Craiova si Pitesti. Astfel, cele doua orase ar putea fi legate printr-un drum expres si nu autostrada. O decizie oficiala cu privire la autostrada Craiova - Pitesti urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Consiliul Tehnico-Economic, a spus Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR, potrivit Economica De fiecare data cand cotatia petrolului Brent atinge 55-57 de dolari pe baril, ca reactie la anunturile referitoare la razboiul din Siria, de exemplu, sau la diverse atacuri la conductele din Nigeria, ordinele de vanzare le depasesc considerabil in volume pe cele de cumparare. Explicatia: supraproductia domina inca piata mondiala a titeiului. Cotatia petrolului la nivelul de 55 de dolari pe baril pare a fi critica in ceea ce priveste cresterile viitoare ale pretului, pentru ca, se arata intr-o analiza zerohedge.com, deja la acest nivel industria petrolului de sist din America de Nord, SUA si Canada, prospera. De la peste 48 de dolari barilul, sute de sonde, anterior oprite, au fost repornite iar alte sute au fost sapate pentru prima data, se arata in analiza, reducand drastic impactul reducerilor de productie asumate de OPEC la sfarsitul anului trecut, noteaza Capital Turcia este, pentru Romania, un important investitor strain, o destinatie turistica populara si, mai presus de toate, principalul aliat la Marea Neagra in cadrul NATO. Evolutiile de pe scena politica din Turcia nu vor schimba toate acestea peste noapte. Racirea relatiilor dintre Ankara si Uniunea Europeana este evidenta, asumata de ambele parti, in timp ce Turcia incearca sa-si joace mana cat mai bine in conflictul din Siria, unde are un loc la masa greilor, alaturi de Statele Unite si Rusia. Turcia a fost unul dintre statele NATO care au sprijinit permanent candidatura Romaniei la statutul de membru al aliantei, iar Romania a sustinut, la randul ei, aspiratiile Turciei de integrare europeana. Ankara a avut, in ultima vreme, o atitudine resemnata in privinta aderarii la UE, dupa ani in care ambitiile turcilor in acest sens au fost cel mult tolerte de puterile europene, scrie Economica Toti membrii executivi ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara au fost prezenti, saptamana trecuta, la sedinta-fulger in care s-a decis ca NN Pensii sa primeasca o amenda de 750.000 de lei, cea mai mare din istoria Autoritatii. Totusi, pentru ca doar unul dintre cei patru membri neexecutivi a putut participa la sedinta, cvorumul a fost realizat la limita si doar pentru ca Misu Negritoiu, presedintele ASF, a venit din concediu special pentru a vota. In cadrul sedintei cu doar cinci din cei opt membri, votul a fost in unanimitate. Toti cei care au votat au venit la ASF la propunerea PSD sau sunt sustinuti in prezent de acest partid. Niciunul dintre cei trei membri care au absentat nu au fost sustinuti de PSD pentru postul din Autoritate, potrivit Profit Mercedes-Benz a prezentat Clasa S facelift, versiunea restilizata a limuzinei care in ultimii patru ani a ajuns in garajele a 300.000 de oameni. Nava amiral a producatorului din Stuttgart va putea fi admirata in premiera internationala in cadrul Salonului Auto de la Shanghai. Din punct de vedere estetic, Clasa S facelift adopta o grila noua cu elemente diferite in functie de motorizare. De asemenea, blocurile optice au o semnatura luminoasa modificata, iar jantele sunt oferite in doua stiluri noi. La interior, Mercedes-Benz promite un volan nou, accesorii din lemn si o lumina ambientala disponibila in 64 de nuante. Tot aici, nemtii au pregatit doua ecrane de 12,3 inchi fiecare. Unul tine locul clasicului instrumentar de bord, iar cel de-al doilea va oferi interfata sistemului de infotainment, noteaza Auto-Bild