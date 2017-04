​Business report: Prima autostrada spre Moldova ar putea fi scoasa la licitatie pentru constructie anul acesta; Constructorul metroului din Drumul Taberei a semnat contracte de aproape 800 de milioane de euro in 2017

Tronsonul Targu Neamt - Iasi din Autostrada Montana ar putea fi scos la licitatie pentru proiectare si executie chiar anul acesta, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. Constructia celei mai scumpe autostrazi din Romania va incepe astfel cu sectiunea din Moldova, singura provincie fara sosele de mare viteza din tara. Planurile Ministerului Transporturilor pentru autostrada Targu Mures - Iasi -Ungheni (Montana) includ scoaterea la licitatie pentru proiectare si executie a sectiunii din Moldova, Targu Neamt - Iasi, pana la sfarsitul anului, potrivit declaratiilor ministrului Razvan Cuc. "Dam drumul la Targu Neamt - Iasi. Daca obtinem Acordul de Mediu, putem lansa achizitia chiar la finalul semestrului doi pentru proiectare si executie", a spus ministrul Transporturilor Razvan Cuc intr-un interviu acordat DCNews, citat de Economica Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 10 -14 aprilie 2017, peste 2.000 de controale, la 1.053 de angajatori, in urma carora a aplicat amenzi in valoare totala de circa 209.200 de euro (941.400 de lei). Conform unui comunicat al institutiei, in timpul controalelor au fost depistate 61 de persoane care lucrau fara forme legale. In domeniul relatiilor de munca, la nivel national s-au aplicat amenzi in valoare de 754.900 de lei din care 580.000 de lei pentru munca la negru. In acest sector au fost efectuate 1.292 de controale. Potrivit sursei citate, in aceeasi perioada, in domeniul securitatii si sanatatii in munca s-au aplicat amenzi in valoare de 186.500 de lei. Angajatorii au comunicat catre inspectoratele teritoriale de munca 80 de evenimente care, in urma cercetarilor efectuate de inspectorii de munca, vor fi incadrate sau nu ca fiind accidente de munca. In acest domeniu au fost efectuate 1.598 de controale in domeniu, precizeaza Capital Unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de constructii, italienii de la Astaldi, au semnat contracte de 776 de milioane de euro anul acesta pentru reabilitarea a 80 de kilometri de cale ferata in Romania. Participatia Astaldi in cele doua proiecte se ridica la 326 de milioane de euro, adica 42% din total. Cele doua proiecte implica reabilitarea a 80 de kilometri din linia de cale ferata Frontiera-Curtici-Simeria. Contractele implica si modernizarea a 11 statii pe traseul liniei ferate si a sistemului de semnalizare, precum si constructia a 30 de poduri si a unui tunel. Lucrarile ar urma sa inceapa pana la finalul primului semestru al acestui an, termenul de finalizare fiind 2020. Cele doua proiecte sunt finantate in proportie de 75% din fonduri europene, restul sumei venind de la bugetul de stat. Astaldi va lucra in cele doua contracte cu spaniolii de la FCC Construccion (cu o participatie de 42% din proiecte), francezii de la Thales Systems (15%) si italienii de la Salcef Edili e Ferroviarie (1%), scrie NewMoney Constructorii care nu isi indeplinesc obligatiile contractuale vor fi trecuti pe lista neagra si nu vor mai avea voie sa participe la licitatii o perioada de doi ani, potrivit ministrului Transporturilor, care a dat ca exemplu esecul de la Centura Bacau. Oficialul de la Transporturi a spus in cadrul unui interviu acordat DCNews ca a solicitat Companiei de Drumuri o statistica a constructorilor de autostrazi care nu si-au indeplinit termenii contractuali, urmand ca "lista rusinii" sa fie facuta publica. "Lucrurile trebuie sa se schimbe. Am cerut Companiei si am sa cer unei societati specializate sa faca statistica cu firmele care au lucrat in Romania pe autostrazi care si-au indeplinit termenii contractuali. Opinia publica trebuie sa vada unde stam. Nu am retinere sa fac publice toate numele companiilor", a adaugat ministrul. Declaratia acestuia are loc in contextul rezilierii contractului pentru Centura Bacau cu constructorul turc, anunta Economica BMW a prezentat noul M4 CS. Versiunea pregatita de nemti este pozitionata intre M4 Competition Pack si M4 GTS. Dupa cum deja stiti, ultima versiune nu mai poate fi achizitionata direct de la BMW, ceea ce inseamna ca noul M4 CS devine varful de gama. Inginerii BMW au aruncat putin praf magic peste motorizarea de 3,0 litri, iar acum, unitatea ofera 460 CP si 600 Nm, cu 10 CP si 50 Nm mai mult fata de M4 in versiunea cu Competition Package. Resursele propulsorului sunt puse in valoare doar cu o cutie automata cu sapte trepte, iar in aceste conditii, acceleratia de la 0 la 100 km/h are loc in 3,9 secunde. Viteza maxima este limitata la 280 km/h. In afara imbunatatilor aduse motorului, inginerii germani au modificat raspunsul suspensiei si au optimizat fluxul de aer de sub masina, arata Auto-Bild. Legea salarizarii unitare din sectorul bugetar, care ar urma sa intre in vigoare la 1 iulie, ar duce la o crestere a anvelopei salariale la 12% din PIB in 2022, peste media europeana de 10%. Statele europene cheltuiesc mai multi bani cu plata salariilor din administratie, insa si veniturile colectate peste hotare cantaresc mai greu in finantele publice ale statelor mai dezvoltate. Consiliul Fiscal estimeaza ca legea, in actuala ei forma, va avea un impact bugetar de 2% din PIB in 2018, respectiv 25 de miliarde de lei. Pana in 2022, impactul bugetar cumulat va fi de 55-60 de miliarde de lei, spune Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, adica de aproape doua ori mai mare decat cel vehiculat de ministrul Finantelor, Viorel Stefan. Astfel, peste cinci ani, statul isi va plati angajatii cu 12% din PIB. Mai exact, aproape jumatate dintre taxele si impozitele colectate de stat se vor duce pe plata salariilor din administratia publica, invatamant, sanatate, aparare si alte servicii publice, relateaza NewMoney. La aceasta intrebare raspund cel putin doua studii foarte detaliate: cel al Comisiei Europene despre pensii la nivelul Uniunii Europene si proiectul "Strategia de Dezvoltare a Romaniei pe urmatorii 20 de ani" realizat de Academia Romana. In plus, administrarea pensiilor private din Pilonul II de catre stat ar conduce la diminuarea datoriei publice care a sarit deja de 40% din PIB. In schimb, economia facuta de buget, de circa 100 de milioane de euro pe an, s-ar putea sa fie prea mica pentru a justifica o comasare a Pilonului I cu Pilonul II. Conform unui studiu realizat de Comisia Europeana in 2015 (pag 115), rata de inlocuire a veniturilor cu pensia este in cazul Romaniei de circa 36%-37%. Rata de inlocuire a veniturilor este estimarea valorii medii a pensiei, calculata ca raport intre pensia medie si salariul mediu pe economie, in momentul in care salariatul iese din campul muncii, noteaza Economica