Business report: Primul lant de magazine cash&carry lansat de investitori romani. Are preturi de discounter si se adreseaza persoanelor fizice; Viorel Stefan: De anul viitor raman doar doua contributii: CAS si CASS. Le trecem in sarcina angajatului; Guvernul finanteaza un studiu privind motivele emigrarii

Trei antreprenori romani din judetul Dolj, cu afaceri in distributia de produse alimentare si nealimentare, au inceput sa isi dezvolte propriul lant de magazine tip cash and carry, dupa ce si-au incercat fortele cu un supermarket. Pe termen lung, sunt cu ochii inclusiv pe Bucuresti. Oamenii de afaceri Claudiu si Ionel Zglobiu si Marius Mierla din Craiova pun bazele primului lant de magazine tip cash&carry dezvoltat de investitori romani independenti. Cei trei, care au dezvoltat incepand din 1989 compania de distributie de bunuri de larg consum Exflor, un business de 25 de milioane de euro anual (in 2015), au deschis saptamana trecuta, la Targu Jiu, al doilea magazin propriu si se pregatesc de o noua inaugurare peste aproximativ o luna, in Craiova. Aceasta dupa ce antreprenorii au testat primul format de magazin, un supermarket de 450 de metri patrati din Craiova, inca din 2006, potrivit Economica Incepand cu anul viitor vor exista doar doua contributii, respectiv CAS si CASS, care vor fi trecute in sarcina exclusiva a angajatului, a declarat ministrul Finantelor, Viorel Stefan, confirmand informatiile publicate de Capital, saptamana trecuta. De la 1 ianuarie 2018 contributiile sociale vor fi de 35%, reduse de la 39,25% si vor fi datorate exclusiv de angajat. "Modificam sarcina fiscala a obligatiilor privind contributiile sociale obligatorii datorate de angajat si angajator, in sensul preluarii in totalitate de catre angajat. De asemenea, se va modifica modul de stabilire a CAS si CASS in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente. Respectiv CAS-ul se va plati fie la bugetul asigurarilor sociale de stat, fie la fondurile de pensii private, baza de calcul fiind cel putin egala salariului minim pe economie. CASS-ul se va plati la nivelul salariului minim pe economie, indiferent de numarul de activitati desfasurate", a declarat, pentru Capital, ministrul Finantelor, noteaza Capital Guvernul a aprobat, joi, plata unei contributii financiare de 75.000 de euro la bugetul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru realizarea unui studiu privind comunitatile romanesti din strainatate, acesta vizand, printre altele, dimensiunea comunitatilor, principalele motive ale emigrarii si factorii care ar putea determina revenirea in tara. Acordul privind realizarea studiului a fost semnat la 6 martie 2017, intre Ministerul Afacerilor Externe si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, iar partea romana are la dispozitie trei luni pentru a notifica OCDE cu privire la finalizarea procedurilor interne care sa permita intrarea in vigoare a acordului, conform unui comunicat al guvernului. Studiul vizeaza in principal: dimensiunea comunitatilor romanesti rezidente in statele membre OCDE, principalele state de destinatie, repartizarea geografica a grupurilor specifice, statistici privind distributia pe varste, gen, nivel de educatie, statut pe piata fortei de munca, scrie Economica Salaj, Botosani si Sibiu conduc topul judetelor in care se vor inregistra cele mai mari cresteri ale salariului mediu net pana in anul 2020, reiese din cea mai recenta analiza publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). La nivel national CNP anticipeaza o crestere de 25,9% a salariului mediu net lunar, de la 2.274 de lei in prezent la 2.864 de lei peste patru ani, conform prognozei. In pozitii de top ale clasamentului judetelor cu cele mai bune evolutii ale salariilor se regasesc numeroase judete cu economii mai putin performante decat cele din zona Bucuresti-Ilfov, Cluj sau Timis. Salaj este fruntas in topul judetelor unde castigul salarial mediu net lunar va creste cel mai mult, in perioada 2017-2020. Aici, remuneratia angajatilor se va majora, in medie, cu 31,1%. In bani, cresterea va fi de 610 lei, de la 1.956 de lei, cat este castigul salarial in acest an, pana la 2.566 de lei, cat va fi peste trei ani, conform New Money Guvernul a hotarat alocarea temporara a sumei de 19,038 milioane de euro in scopul asigurarii necesarului de finantare, pentru luna aprilie, Autoritatii de Management pentru Programul Operational Initiative pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (POIIMM). Potrivit unui comunicat al Executivului, fondurile sunt alocate de Ministerul Finantelor Publice din venituri obtinute din privatizare. Programul Operational Initiative pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii este gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management, iar in octombrie 2016 a fost semnat Acordul de Finantare intre Romania si Fondul European de Investitii (FEI). "Suma alocata de Executiv va asigura necesarul de finantare a Autoritatii de Management pentru POIIMM pentru efectuarea platii in contul Fondului European de Investitii, in vederea implementarii instrumentelor financiare de sprijin pentru asigurarea accesului IMM la finantare in cadrul Axei Prioritare 1 'Cresterea accesului la finantare a IMM-urilor din Romania'", se arata in comunicat, informeaza Capital Compania brasoveana Visual Fan, care detine brandul Allview, isi extinde portofoliul dedicat segmentului smarthome cu becuri inteligente si un comutator wireless. Compania a intrat la finalul anului trecut pe segmentul de solutii inteligente pentru casa. Compania a pregatit doua tipuri de becuri inteligente prin care utilizatorii sistemului Allview Smart Home pot crea diverse scenarii de tipul "daca/atunci", ce permit schimbarea automata a iluminatului din locuinta. Becurile pot fi coordonate cu ajutorul camerei inteligente Allview Smart Cam si controlate prin aplicatia Android dedicata. Noile becuri au o putere de 7W si durata de viata de 15.000 de ore. De asemenea, Allview Smart Home a introdus comutatorul de scene wireless, care inlocuieste orice intrerupator din locuinta, prin realizarea a sase scene presetate, scrie New Money George Dinca, directorul general al Registrului Auto Roman, a declarat pentru colegii de la Capital ca institutia pe care o conduce vizeaza cresterea frecventei efectuarii ITP-ului pentru vehiculele mai vechi de 12 ani. "Registrul Auto Roman intentioneaza sa propuna, ca masura de majorare a sigurantei rutiere, in actualul context al evolutiei parcului auto national, cresterea frecventei de efectuare a ITP pentru autoturismele mai vechi de 12 ani, de la doi ani cat este in prezent, la un an", a declarat oficialul RAR. George Dinca spune ca imediat dupa eliminarea timbrului de mediu, reactia pietei a fost cea anticipata. Media lunara a anului 2016 a fost de 34.000 de vehicule. In luna ianuarie 2017 s-a inregistrat o crestere cu aprox.12% a numarului de vehicule (38.000 unitati), crestere care s-a accentuat in lunile februarie si martie, ajungand la aproximativ 58% (54.000 de masini) si, respectiv, la aproximativ 80% (61.000 de exemplare), noteaza Auto-Bild