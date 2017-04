Business report: Romania are a noua cea mai mare arie naturala protejata din UE; APCR cere presedintelui Iohannis sa nu promulge legea care va permite exportul paralel de medicamente; Contributiile sociale se modifica, de la anul

Mokka a fost un adevarat hit pentru Opel, mai ales ca a produs agitatie printre concurentii din segment. Oare dupa facelift, Mokka X are aceeasi aroma de invingator? In cafenelele sofisticate, bauturile pe baza de cafea au, de cele mai multe ori, denumiri complicate. Astfel, ele par mai interesante si aduc vanzari mai bune. Cel putin asa cred cei care le inventeaza. Insa Opel nu are nevoie de asa ceva, pentru ca mini-SUV-ul Mokka a primit un nume extrem de simplu dupa recentul facelift - Mokka X. Prin noile modificari, Opel nu s-a ocupat doar de detaliile designului, ci a implementat o serie solida de tehnologii care aduce un plus consistent in utilizarea zilnica, scrie Auto-Bild Interventia de o maniera foarte dura a Autoritatii de Supraveghere Financiara in cazul NN Pensii era necesara, pentru ca ce s-a intamplat este fara precedent, a declarat duminica, la Digi 24, ministrul Finantelor, subliniind ca nicicand nu a fost luat in calcul un scenariu privind nationalizarea fondurilor de pensii. "Autoritatea de supraveghere a pietei, ASF, are reguli proprii. Eu banuiesc ca a aplicat aceasta amenda in baza reglementarilor pe care se intemeiaza si, daca exista vreun semn de indoiala, probabil ca exista si cale de atac, de contestatie. Dar cu siguranta era necesara interventia ASF de o maniera foarte dura, pentru ca ce s-a intamplat este fara precedent, pentru ca atunci cand reprezentantul unei astfel de entitati care administreaza resursele cetatenilor transmite catre cetateni un mesaj de neincredere in produsul respectiv, potrivit Economica Ministerul Energiei a transmis Innovation Norway, entitatea care gestioneaza fondurile norvegiene, o baza de date cu un numar de 21.432 de locuinte neelectrificate, din care norvegienii vor selecta si vor racorda la retea 10.000 de gospodarii, se arata intr-un raspuns transmis de Ministerul Energiei la solicitarea AGERPRES. In octombrie 2016, Guvernul Romaniei a semnat doua memorandumuri de intelegere, unul cu Islanda, Principatul Lichtenstein si Regatul Norvegiei, pentru implementarea Mecanismului Financiar pentru fonduri EEA (European Economic Area- EEA Grants) si cel de-al doilea cu Regatul Norvegiei pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian (Norway Grants) (Monitorul Oficial nr. 838/21 octombrie 2016), pentru perioada 2014-2021, informeaza Capital. Ministerul Finantelor ia in calcul comasarea contributiilor din salariu pentru sistemul de pensii si pentru cel de asigurari de sanatate si trecerea lor doar in sarcina angajatului. Un avantaj este ca angajatii ar avea contributii la pensii mai mari, intrucat in prezent doar partea angajatului de 10,5% la CAS se duce la calculul pensiei, desi contributia totala la CAS este acum de 26,3%. "Contributiile de asigurari sociale si asigurarile sociale de sanatate vor deveni 100% in sarcina angajatului, in sensul ca ceea ce astazi se plateste de angajator va fi inclus in salariul brut al angajatului, angajatorului ramanandu-i sarcina de retinere la sursa si virare a sumei catre casele respective", a declarat ministrul finantelor, Viorel Stefan, intr-un interviu pentru Digi24, citat de Romania Libera Aria naturala protejata din Romania se afla in 2015 la un nivel destul de ridicat, tara noastra situandu-se pe locul noua in Uniunea Europeana dupa procentul de suprafata protejata din totalul suprafetei tarii, arata datele institutului european de statistica Eurostat. Circa 23% din suprafata totala a Romaniei reprezenta arie naturata protejata in 2015, arata Eurostat, ceea ce plaseaza tara noastra pe locul 9 in UE si peste media europeana, de 18%. Ariile protejate au crescut semnificativ fata de anii 2008-2010, cand doar 13% din suprafata tarii era protejata. Conform datelor publicate la sfarsitul lunii ianuarie 2016 de Societatea Ornitologica Romana (SOR), Romania detinea, la nivelul anului 2015, un numar de 1.486 de arii naturale protejate, in crestere cu 156,6% fata de anul de referinta 1990, relateaza Adevarul. Alianta Pacientilor Cronici din Romania a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, in care ii cere sa nu promulge legea care va permite exportul paralel de medicamente si atrage atentia ca adoptarea unui asftel de act normativ poate avea efecte dezastruoase pentru bolnavii din Romania. ''APCR este foarte ingrijorata de votul pozitiv acordat zilele trecute de catre Camera Deputatilor legii care va permite oricarei farmacii exportul paralel de medicamente. Consideram ca adoptarea unei astfel de legi poate avea efecte dezastruoase pentru bolnavii din Romania. Credem ca accesul romanilor la medicamente, si asa aflat de multe ori la voia sortii, va suporta o noua lovitura, deosebit de grava. Distribuitorii de medicamente sunt obligati (prin Ordinul Ministrului nr. 269 din 14 martie 2017) sa asigure stocuri adecvate si continue de medicamente, anunta Capital