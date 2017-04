Business report: Atentie la mecanismul care toaca miliardele de euro investitii: Fata nevazuta a PNDL - intr-un raport al Curtii de Conturi tinut 2 ani la secret; Compania de Drumuri plateste primii bani pentru autostrada Sibiu-Fagaras; Solutia incredibil de simpla prin care a crescut colectarea TVA

Proiectul de lege privind distributia in asigurari care va transpune in Romania prevederile directivei 97/2016 stabileste noi reguli de vanzare a politelor de asigurare. Potrivit acestuia, bancile comerciale vor putea deveni intermediari principali in asigurari cu autorizarea ASF, iar agentiile de turism, dealerii auto, IFN si firmele de rent a car intermediari secundari auxiliari. Toti vor putea vinde asigurari in conditii similare cu cele ale brokerilor de asigurare. Cunoscut sub denumirea prescurtata de IDD, proiectul de lege a fost lansat in dezbatere publica de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), principalii jucatori din piata asigurarilor urmand sa isi trimita comentariile catre Autoritate pana pe data de 5 mai, scrie Economica Presedintele PSD Liviu Dragnea anunta saptamana trecuta, la Antena 3, ca printre obiectivele deja indeplinite din programul de guvernare se afla lansarea programului PNDL II. De ce a fost asta o prioritate? "Pentru ca programul PNDL I a fost un succes", afirma Liviu Dragnea. Curtea de Conturi spune insa altceva. Constatarile Curtii arata anomaliile severe ale mecanismului care toaca zeci de miliarde de euro, bani aflati la dispozitia si decizia unui singur om - dupa cum prevede Ordonanta data in 2013 de PSD. La inceputul anului 2015, Curtea de Conturi a realizat un audit al performantei Programului national de dezvoltare locala, program finantat de la Bugetul de stat si derulat prin autoritatile locale, precizeaza Curs de Guvernare Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a inceput sa achite facturi pentru proiectul autostrazii Sibiu-Fagaras. Conform Registului operatiunilor generatoare de obligatii de plata al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii, firma Consitrans incaseaza 1,94 milioane lei pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Fagaras. Din datele CNAIR, banii reprezinta avans pentru revizuirea SF-ului privind proiectul autostrazii Sibiu-Fagaras. Documentatia pentru studiu de fezabilitate - traseu privind autostrada Sibiu -Fagaras a fost avizata in Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR in noiembrie 2015, relateaza Capital Cifrele optimiste anuntate de premierul Sorin Grindeanu joia trecuta in materie de crestere a colectarii par sa se bazeze pe un "imprumut" fortat al statului de la companii. Datele anuntate de premier, coroborate cu fenomenele din spatele cifrelor optimiste arata ca lucrurile stau nu mai bine, ci chiar mult mai rau decat se estima. Astfel, premierul anunta o crestere spectaculoasa a colectarii TVA in luna martie, cu un plus de 8,2% fata de luna martie 2016. De asemenea, primul ministru a raportat o crestere a colectarii si pe luna februarie - e drept, mai modesta, cu 2,5% fata de luna similara din anul trecut, potrivit Curs de Guvernare. Alfa Romeo Stelvio, primul SUV al producatorului italian, este disponbil si in Romania. Modelul constructorului din Cizma vine in versiunea First Edition si are un pret de pornire de 52,200 de euro cu TVA inclusa. Dupa cum deja intuiti, Stelvio Fist Edition ofera o serie de dotari standard generoase. Clientii acestei versiuni pot alege cinci culori de caroserie (Rosso Alfa, Grigio Magnesio, Blu Montecarlo, Nero Vulcano si Nuovo Bianco) si trei culori pentru etriere (negru, galben rosu). Jantele de 20, farurile BiXenon, geamurile spate ionizate si luminile din manerele usilor vin in configuratia First Edition, anunta Auto-Bild Dupa aparitia in media a proiectului de modificare a Codului fiscal, PSD - principalul patid de guvernamant si promotorul noului sistem de impozitare globala - si-a instruit comunicatorii in legatura cu mesajele care trebuie transmise public in legatura cu noua filosofie de impozitare a gospodariilor. "Punctajul" dat responsabililor PSD care sunt invitati frecvent la dezbateri televizate organizate de canalele de stiri contine si mesaje fara acoperire sau nuante care pot schimba perceptia reala asupra proiectului - unele propagandistice de-a binelea. Iata cateva dintre adevarurile din viata reala care le combat: Birocratia se elimina doar de la ghiseele ANAF: Se naste o alta, arata Curs de Guvernare Romania a importat, in primele doua luni din 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 481.100 tone echivalent petrol (tep), cu 329,9% (369.200 tep) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia interna a totalizat, in ianuarie-februarie, 1,4 milioane tep, fiind cu 0,1% sub cea din aceeasi perioada din 2016. Conform proiectului Strategiei Energetice a Romaniei, publicat pe site-ul ministerului de resort, productia anuala de gaze naturale este de asteptat sa scada usor, pana la o medie de 9-10 miliarde metri cubi pentru perioada 2016 - 2030, relateaza Capital