Business report: Numarul societatilor importante se micsoreaza de la an la an. 3% din companii sustin doua treimi din economie; Casa, (tot mai) scumpa casa: cat de mare este riscul unei noi bule imobiliare; O (noua) revolutie fiscala? In ce scop?

Desi inregistreaza cea mai mare crestere din Europa, economia romaneasca se bazeaza, in mare parte, doar pe 19.564 de companii dintr-un total de peste 650.000. Dintre firmele care au impact real asupra economiei, 50% sunt in dificultate. Companiile romanesti de impact - adica cele care au active de peste un milion de euro si nu sunt in insolventa - produc 68% din cifra de afaceri cumulata la nivel national si angajeaza 41% din forta de munca existenta in Romania, desi reprezinta doar 3% din totalul firmelor din tara, arata un studiu realizat de CITR Group, anunta Romania Libera. Dupa ce, acum mai putin de un deceniu, Romania experimenta o bula imobiliara al carei epilog a fost si o prabusire rapida si dureroasa a pietei locuintelor, sectorul rezidential pare ca traieste acum o noua perioada de glorie. Cererea pe piata e in continua crestere, proiectele noi de locuinte se vand (din nou) din stadiul de planseta, iar preturile au prins aripi. Cat de mult mai pot ele creste si, mai ales, exista riscul unei noi bule? Un agent de vanzari dintr-o multinationala isi cumpara prima locuinta, prin credit ipotecar, in urma cu aproape trei ani. Un apartament de doua camere in cartierul bucurestean Berceni l-a costat la acea vreme 55.000 de euro, un pret rezonabil, spune el retrospectiv, noteaza NewMoney. CFR Calatori pune in circulatie trenuri suplimentare in perioada 28 aprilie - 1 mai, mai multe orase din tara fiind conectate cu litoralul prin trenuri directe, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. 'In perioada 28 aprilie - 1 mai, vor fi puse in circulatie trenuri suplimentare, iar fata de graficul de circulatie obisnuit capacitatea de transport va creste cu peste 8.000 de locuri. Capitala si orasele din tara (Baia Mare, Beclean pe Somes, Brasov, Arad, Petrosani, Targu Jiu, Craiova, Iasi, Vaslui, Suceava Nord, Timisoara Nord, Drobeta Turnu Severin etc.) vor fi conectate cu litoralul prin trenuri directe, pana la/de la Mangalia, potrivit Capital Cei care iau un credit trebuie sa stie ca un credit luat trebuie dat inapoi, iar daca ai luat un credit nu esti rob al bancii, ci a ceea ce ai facut cu banii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la cea de-a XXV-a editie a Simpozionului anual de istorie si civilizatie bancara 'Cristian Popisteanu', cu privire la educatia financiara. 'Oamenii calatoresc cu avionul, dar nu trebuie sa stie neaparat cum functioneaza motorul cu reactie, dar trebuie sa stie ca se urca in avion si ca acolo sunt niste reguli precise si sa accepte, chiar cei care calatoresc frecvent cu avionul, plictiseala aceea cu masurile de siguranta, arata Economica. Desi multi constructori se indoiesc de succesul motoarelor diesel in viitorul apropiat, BMW continua sa ofere surprize in acest segment. Acestia vin cu motorul cu patru turbine de 3,0 litri pe versiunea M550d xDrive. Propulsorul produce 400 CP la 4.400 rpm si un cuplu motor de 760 Nm de la 2.000 rpm. Totusi, BMW spune ca M550d xDrive poate oferi 450 Nm inca de la 1.000 rpm. Resursele unitatii sunt puse in valoare de o transmisie automata cu opt rapoarte si de sistemul de tractiune integrala xDrive. In aceste conditii, acceleratia de la 0 la 100 km/h a lui BMW M550d xDrive are loc in 4,4 secunde. Daca mizezi pe versiunea Touring, atunci acelasi sprint este realizat cu 0,2 secunde mai lent, scrie Auto-Bild Liderul PSD Liviu Dragnea ar urma sa renunte la proiectul de lege care vizeaza reducerea TVA la 0% la tranzactiile cu locuinte, dupa reactia negativa a mediului de afaceri, potrivit unor surse guvernamentale. "Mediul de afaceri a aratat ca aceasta masura mai mult incurca decat ajuta, asa ca este posibil sa se renunte la introducerea cotei zero la tranzactiile imobiliare. In plus trebuie notificata si Comisia Europeana, iar pana acum nu s-a trimis nimic oficial la Bruxelles", au precizat surse guvernamentale, citate de Mediafax si de Capital. Recent au aparut in piata doua proiecte ale guvernului PSD-ALDE: Introducerea unui nou concept, impozitul pe gospodarie, concept care ar urma sa schimbe din temelii modul in care este administrat impozitul pe venit in tara noastra, impreuna cu inca vreo cateva modificari mai mici, dar deloc putin importante; Renuntarea completa la contributiile angajatorului, mutarea CAS si CASS la angajat cu ajustarea salariului brut si renuntarea completa la contributiile la somaj, fond de risc si accidente, concedii medicale, dar si la fondul de garantare al creantelor salariale, precizeaza Curs de Guvernare