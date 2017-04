Business report: Ghidul IT-istului roman care vrea sa castige zeci de mii de euro intr-un an; Codul fiscal: norme, completari, clarificari; UiPath primeste cea mai mare finantare la care un startup romanesc de tehnologie a avut acces pana acum: 30 milioane dolari

Paul Danci este un inginer roman care lucreaza ca expert in domeniul sigurantei auto pentru marci ca BMW, Audi sau Volkswagen. Ajuns in doar patru ani in high management, Paul a realizat pentru "Adevarul" un ghid al IT-istului roman care vrea sa lucreze in industria automotive in Germania. "Nu cred ca exista multe companii de software sau companii in industria automotive germana care sa nu aiba angajati ingineri romani. Datorita unor facilitati pe care firmele din Germania le ofera inginerilor, multi dintre ei au decis sa emigreze temporar sau definitiv din Romania", sustine Paul Danci. Tanarul, originar din Sebis, judetul Arad, a spus ca inginerii de soft sunt printre cei mai apreciati angajati in Germania. "Industria automotive germana este in continua expansiune, iar pozitiile deschise sunt mai multe ca niciodata", a mai aratat Paul, scrie Adevarul Guvernul a modificat si completat joi normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, in principal in ceea ce priveste impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe venit, contributiile sociale obligatorii si taxa pe valoarea adaugata. Modificarile, afirma Guvernul, aduc clarificari si exemple de punere in aplicare a masurilor introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In ceea ce priveste impozitul pe profit, se clarifica aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, in contextul in care s-a stabilit aplicarea acestei masuri pe perioada nedeterminata si s-a extins aplicarea facilitatii si pentru licente de utilizare a programelor informatice, potrivit Curs de Guvernare Compania romaneasca specializata in automatizare software, UiPath (cu sediul in Bucuresti), tocmai a primit o finantare de 30 milioane dolari de la binecunoscuta firma americana de venture capital Accel Partners. UiPath a fost infiintata in 2006 de Daniel Dines (CEO) si Marius Tirca (CTO) la Bucuresti. La inceput, UIPath a fost ca oricare alta companie de outsourcing, dar care acelasi timp incerca sa se specializeze in automatizare software dezvoltand librarii de automatizare pentru alti dezvoltatori din lume. Dupa o perioada, cererea de automatizari a inceput sa creasca (asa numitele "Robotic Process Automation" - solutie software de automatizare a proceselor repetitive), iar UiPath a inceput sa dezvolte un produs propriu in 2012, iesind pe piata cu el in 2013 si pe care l-au vandut si il vand diferitilor clienti, mai ales externi, noteaza Adevarul Vinde de un milion de euro pe an. Elena Liliana Comaneci a reusit sa isi mentina business-ul in comertul alimentar timp de 23 de ani in ciuda avalansei de retaileri internationali care s-au extins in tot Bucurestiul. Cu un singur magazin de 100 de mp in sectorul doi al Capitalei are rulaje de peste 1 milion de euro anual si are profit. Cu un magazin de numai 100 de metri patrati situat pe strada Tunari din capitala, Elena Liliana Comaneci (50 de ani), unicul actionar al companiei COMAT COMSERV SRL, potrivit termene.ro, a reusit o performata greu de egalat intr-un oras cu sute de magazine ale unor retele internationale. A rezistat pe piata cu brandul sau Quick Deli timp de 23 de ani, in conditiile unei cresteri constante a cifrei de afaceri. A ajuns astfel anul trecut, potrivit termene.ro, la un rulaj de peste 5,2 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro) cu 9,1% mai mult fata de 2015 si un profit net de aproximativ 101.000 de lei, conform Economica Aproape un milion de metri patrati de gropi trebuie plombate in acest an de angajatii Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Pana in prezent, lucrarile au fost realizate doar in proportie de 5%, deci, cel mai probabil, o buna parte dintre gropi vor ramane neastupate pana la anul. Una dintre explicatiile pentru starea proasta a drumurilor din Romania este folosirea materialelor de calitate indoielnica, foarte ieftina. In ciuda faptului ca, in Romania, exista un producator de bitum rutier (doar unul) - Rafinaria Vega Ploiesti, care realizeaza un produs de calitate superioara, dar mai scump, piata este dominata de materiale importate, de o calitate inferioara, dar mai ieftine. Astfel, potrivit unei situatii a INS, in 2016, Romania a importat aproape 510.000 de tone de bitum, in valoare de 103 milioane de euro, informeaza Capital Dacia a realizat aproape un sfert din vanzarile din Europa. Grupul Renault a inregistrat un progres considerabil in primul trimestru din acest an, ajungand la un volum de 13,1 miliarde euro, cu peste 25% mai mult decat in perioada similara din 2016. Renault a anuntat un volum total de vehicule vandute de 873.678 unitati, cu 15,8% mai multe decat anul trecut. Atat Renault cat si Dacia au atins vanzari record in intervalul analizat. Cota de piata la nivel global a ajuns la 3,8%, in crestere fata de anul trecut. In Europa, cota de piata a grupului a inregistrat o crestere cu 0,2% puncte, la 10,1%. Vanzarile au crescut cu 10%, la 478.706 de vehicule. Marca Renault a vandut cu 10,1% mai multe vehicule, avand o cota de piata de 7,7% (+ 0,1 puncte). Marca Dacia a inregistrat un record de vanzari pe primul trimestru cu 112.457 vehicule immatriculate si o cota de piata 2,4 %, potrivit Profit Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca este "inacceptabil" termenul de 30 octombrie pe care constructorul Pasajului Piata Sudului l-a avansat pentru finalizarea proiectului. Firea a precizat ca in cazul in care nu se va reveni asupra acestui termen si nu vor fi accelerate lucrarile vor incepe demersurile pentru rezilierea voluntara a contractului. Este a doua somatie facuta de Primaria Capitalei anul acesta, dupa ce una anterioara a ramas fara niciun raspuns. Primarul general al Capitalei a declarat miercuri ca a transmis o scrisoare catre asocierea de constructori care lucreaza si care au castigat contractul de la pasajul Piata Sudului, Euroconstruct si Astaldi, deoarece la data anterioara nu a primit niciun raspuns, desi somase ca in termen de zece zile sa fie anuntat noul termen real de finalizare a acestei lucrari, scrie Auto-Bild