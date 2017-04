Business report: Hatisul gospodaresc, intre haos si revolutie. Ce spun expertii; Luna mai vine cu schimbari majore pentru toti soferii. Cea mai mare surpriza vine de la RCA; Sase oferte surpriza pentru preluarea Marfin Bank. Rusii vor sa reintre pe piata bancara din Romania, dupa un deceni

Gicu Iorga, numit recent in functia de secretar general la Ministerul Energiei, va fi propus pentru un post in consiliul de administratie la Electrica. Ulterior, va fi propus in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al companiei. Gicu Iorga va fi propus de ALDE la Electrica, intai pentru un post in Consiliul de Administratie al Electrica si, ulterior, va fi avansat in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, potrivit unor surse politice. Contactat de Economica.net , Gicu Iorga a spus ca deocamdata nu stie nimic despre aceasta numire. Actualul presedinte al Consiliului de Administratie este Cristian Busu, fost secretar de stat in Ministerul Economiei, care a primit acest mandat pentru un an, la finalul lui decembrie.Bancherul rus Igor Kim, printr-o banca detinuta in Cehia, dar si Bank of Cyprus, Patria Bank si mai multe fonduri de investitii au depus scrisori de interes pentru preluarea Marfin Bank, a 22-a banca dupa active din Romania. Aceasta este vanduta de actionarul majoritar, Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, care a intrat in lichidare din 2013, dupa criza sistemului bancar cipriot. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd a primit sase scrisori de interes pentru vanzarea Marfin Bank Romania. Intre acestea, trei banci - Patria Bank, Bank of Cyprus si Expobank CZ, banca din Cehia detinuta de institutia omonima din Rusia a omului de afaceri Igor Kim - si fondurile de investitii Argo Capital Management Limited, consortiul format din Duet Private Equity Limited si Barniveld Enterprises Ltd si cel format din SSIF IEBA Trust SA si DD Partners. Cyprus Popular Bank, aflata in administrare speciala, este in faza de evaluare si va selecta candidatii care se pot califica pentru urmatorul pas al vanzarii Marfin Bank Romania, cel la ofertelor indicative, scrie profit.ro Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatrorilor a venit cu ultima forma a proiectului de lege privind conturile de plati. Deschiderea si inchiderea unui cont de plati, precum si retragerea de numerar pe teritoriul Uniunii Europene, de la ghiseu sau bancomat sunt gratuite pentru titularii conturilor de baza, adica acele conturi care asigura serviciile folosite de majoritatea utilizatorilor. Proiectul de lege asigura transpunerea Directivei 92/2014, si ar trebui depus la Parlament, daca va fi adoptat de Guvern, dupa ce termenul limita a fost depasit cu mai bine de jumatate de an. ANPC a mai publicat pana acum doua proiecte de ordonanta, care n-au mai fost adoptate de Executiv. Directiva are ca scop principal sa creasca accesul populatiei la serviciile de plata, in conditiile in care doar 6 din 10 romani au cont bancar, anunta profit.r o.Revolutia fiscala propusa de Finante ar putea crea un haos atat in finantele gospodariilor, cat si in cele ale statului, in conditiile in care este incert in acest moment care sunt beneficiile noului sisᅡtem de impozitare a veniturilor analiᅡzat de Guvern. Dupa ce in presa au aparut tot mai multe informatii legate de o regandire a impozitului pe venit, Ministerul Finantelor a puᅡblicat, intr-un gest prea rar de transpaᅡrenta, documentul de lucru. "Un nou concept de administrare a impozitului pe venit, prin globalizare, este in analiza unui grup de experti", se arata in mesajul transmis de Finante. Proiectul a ridicat insa si mai multe semne de intrebare in randul expertilor, care nu inteleg care este obiectivul schimᅡbarilor, cine castiga de pe urma lor si cum anume are de gand Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa implementeze noul sistem, unul extrem de complicat si de birocratic. Daca proᅡiectul devine lege, impozitul pe venit de 16%, asa-numita cota unica, va fi inlocuit din 2018 cu impozitul pe venitul gospodaᅡriei. Toate veniturile unei familii urmeaza sa fie adunate (de la salarii la chirii sau dividende), iar din total se vor putea deduce anumite cheltuieli (educaᅡtia copiiᅡlor, asigurarile private de sanatate, abonamentele la sala). Diferenta va fi impozitata cu 10% pentru cei cu venituri lunare de peste 2.000 de lei, relateaza New Money La jumatatea lunii viitoare, daca Guvernul nu cedeaza iar la presiunile transportatorilor, expira perioada de sase luni in care preturile pentru RCA au avut un nivel maxim fixat prin lege. Nu este, insa, nici pe departe singura schimbare majora din domeniul asigurarilor auto pentru ca noua lege RCA a intrat deja pe ultima suta de metri in comisiile din Camera Deputatilor, dupa ce a fost adoptata de Senat. Tarife mai mari si fluctuante, preturi speciale pentru soferii cu multe daune la activ, tarif de referinta, limite mai mari de despagubire. Acestea sunt doar cateva dintre schimbarile majore care vor afecta cei aproximativ 5,5 milioane de soferi din Romania. Cel mai probabil, toate aceste modificari vor intra in vigoare pe parcursul lunii viitoare. Pe 19 mai, daca Guvernul nu decide altfel, la presiunea orᅡgaᅡnizatiilor trasportatorilor proᅡfeᅡsionisti, expira perioada cu tarife maxime la RCA, stabilite prin lege. Cu aceasta ocazie, aproape toti actorii pietei, de la firme de asigurare si brokeri, la Autoritatea de Supraveghere Financiara si unele organizatii ale transportatorilor si ale service-urilor, sunt de acord ca Ordonanta de Urgenta nr. 54/2016, care reglementeaza astazi piata RCA, trebuie inlocuita cu o lege ordinara, noteaza Capital O tara cat un continent va renunta anul acesta la productia de masini. Australia va inchide ultima uzina care produce automobile in cateva luni, urmand ca toate masinile sa fie importate. Industria auto are in Australia o istorie de aproape 100 de ani, masinile produse aici fiind realizate 100%, de la conceptie la ultimul surub, pe continentul australian. In timp, insa, a realizat ca are de ales intre a subventiona productia interna sau a importa ieftin. Semnalul l-a dat Toyota. Era cel mai mare producator prezent in Australia, dar a decis sa inchida operatiunile in 2014, la doar cateva luni dupa ce Guvernul a anuntat ca nu mai da industriei auto niciun cent in subventii, scrie Auto Bild