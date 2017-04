Business report: Cand va fi gata primul proiect complex de infrastructura din ultimii 27 de ani; Preturile vor creste in urmatoarele trei luni. Ce sectoare vor fi afectate de scumpiri; "Cine nu este membru nu poate avea drepturile membrilor". Termenii duri ai negocierilor UE-UK

Termenii duri ai negocierilor UE-UK. Orientările politice adoptate în câteva minute, sâmbătă, de Consiliul European pentru negocierile privind Brexitul, pleacă de la afirmarea fără echivoc a principiului: "Un stat care nu este membru al Uniunii, care nu se supune acelorași obligații ca un membru, nu poate avea aceleași drepturi și nu se poate bucura de aceleași beneficii ca un membru." Consiliul European amintește Guvernului Britanic că a recunoscut faptului că "cele patru libertăți ale pieței unice sunt indivizibile și că nu se pot alege doar elementele convenabile". Integral in Curs de guvernare România are de plătit 1,26 miliard de euro către UE și Banca Mondială. În acest an, România trebuie să plătească o parte din ratele împrumutului contractat în 2009 de la FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială. După ce în ultimii doi ani, au fost achitate rate de cîteva miliarde de euro, în 2017, vom plăti către UE și BM o sumă de 1,26 miliarde de euro, conform datelor MFP, citate de Agerpres, scrie Capital complex de infrastructură din ultimii 27 de ani. Podul suspendat de la Brăila, al cincilea pod peste Dunăre în România, care va costa aproximativ 500 de milioane de euro, va fi cea mai complexă lucrare de infrastructură din ultimii 27 de ani. România va avea, în aproape cinci ani, unul din primele cinci poduri din Europa, ca deschidere centrală (1.120 metri). Este vorba despre podul de peste Dunăre de la Brăila, promis în repetate rânduri de toate guvernele din ultimele decenii. Continuarea in Adevarul Ce sectoare vor fi afectate de scumpiri. Preţurile vor creşte moderat în construcţii şi comerţul cu amănuntul, potrivit tendinţelor în evoluţia activităţii economice în perioada aprilie - iunie 2017, publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS). În cadrul anchetei de conjunctură din luna aprile 2017, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni o creştere a volumului producţiei (sold conjunctural +16%), noteaza Romania Libera pe termen lung din UE. Două regiuni din România, respectiv Sud-Muntenia şi Vest, au înregistrat anul trecut o rată regională a şomajului pe termen lung de peste 60%, arată datele publicate de institutul european de statistică Eurostat. Rata şomajului pe termen lung reprezintă procentul de şomeri care nu au avut un loc de muncă pentru 12 luni sau mai mult, aflam din Adevarul în hypermarket" mai are de aşteptat. România a cerut amânarea trimiterii unui răspuns. Legea privind comerţul alimentar, intrată parţial în vigoare anul trecut şi care a atras declanşarea procedurii de infrigement în cazul României, va rămâne momentan inaplicabilă. România a solicitat Bruxelles-ului amînarea perioadei până la care va trebui să dea explicaţii pentru prevederea prin care comercianţii sunt obligaţi să aibă în proporţie de 51% produse de pe lanţul scurt pe raft. Continuarea pe Economica.net cu energie destinată consumatorilor casnici. Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a elaborat un proiect de ordin prin care propune instituirea unor garanţii în contractele încheiate pe Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU) de pe bursa de energie OPCOM, piaţa unde se tranzacţionează energia pentru consumatorii casnici. Măsura vine după ce, în luna ianuarie, profitând de faptul că pe această piaţă nu existau obligaţii privind eventuale garanţii, furnizorii au preferat să rezilieze contracte pe PCSU pentru a vinde energia pe piaţa spot, unde preţurile crescuseră foarte mult, scrie Bursa