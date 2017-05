Business report: Gigantii energetici romani se transforma in companii de partid; Ambasadori, politicieni, manageri, implicati intr-o afacere ciudata; Romania - in "cursa celor 4" pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului

. Cinci mari companii energetice la care statul roman este actionar majoritar sau minoritar au suferit, in ultima luna, modificari in conducere, venite din partea Ministerului Energiei. Mare parte dintre cei numiti sunt apropiati de partidele de la guvernare. Este vorba despre Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Electrica, Romgaz si Transgaz. Si in timp ce unii specialisti nu sunt neaparat ingrijorati de viziunile politice ale noilor conduceri, iar altii se tem ca ne-am putea intoarce la perioada cand pozitiile in companii erau o forma de recompensa si o modalitate de a castiga usor niste venituri, viziunea unitara este ca persoanele insarcinate cu noile functii trebuie sa fie competente pentru acel post, ceea ce nu prea se intampla la companiile mai sus numite, scrie Adevarul Revolutia fiscala propusa de Finante ar putea crea un haos atat in finantele gospodariilor, cat si in cele ale statului, in conditiile in care este incert in acest moment care sunt beneficiile noului sistem de impozitare a veniturilor analizat de Guvern. Dupa ce in presa au aparut tot mai multe informatii legate de o regandire a impozitului pe venit, Ministerul Finantelor a publicat, intr-un gest prea rar de transparenta, documentul de lucru. "Un nou concept de administrare a impozitului pe venit, prin globalizare, este in analiza unui grup de experti", se arata in mesajul transmis de Finante. Proiectul a ridicat insa si mai multe semne de intrebare in randul expertilor, care nu inteleg care este obiectivul schimbarilor, cine castiga de pe urma lor si cum anume are de gand Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa implementeze noul sistem, unul extrem de complicat si de birocratic, anunta NewMoney Una dintre cele mai importante companii ale statului roman, care asigura 30% din energia consumata in tara, dar care se zbate, cu toate acestea, sub spectrul falimentului, ar urma sa intre intr-o afacere nebuloasa, cu multe necunoscute, despre care managerul sau crede ca i-ar putea aduce salvarea. Partea ciudata este ca producatorul de carbune intentioneaza sa intre intr-un parteneriat cu un producator de energie eoliana. Numai ca afacerea dintre Complexul Energetic (CE) Oltenia si o societate americana fara cota de piata are deja mai multe necunoscute. Se doreste o garantie guvernamentala de 2 miliarde de euro. Dupa doi ani incheiati cu pierderi mari, de 900 si, respectiv, 700 de milioane de lei, estimarile arata ca situatia financiara la Complexul Energetic Oltenia arata negativ si pentru 2016, potrivit Romania Libera Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, la Bruxelles, ca Guvernul Romaniei trebuie sa se ingrijeasca repede de respectarea criteriilor logistice pentru mutarea Agentiei Europene a Medicamentului de la Londra la Bucuresti, in caz contrar sansele pentru ca acest lucru sa aiba loc fiind foarte mici. Odata cu demararea negocierilor Brexit, Uniunea Europeana are in plan sa relocheze cele 2 institutii europene aflate in Regatul Unit: Agentia Europeana a Medicamentului si Agentia Europeana Bancara. Chestiunea mutarii Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) este insa una complicata din cauza ca institutia este legata de un contract de inchiriere a sediului valabil 25 de ani, care nu are clauza de reziliere. Pentru a gazdui noul sediu al AEM si-au anuntat intentia, alaturi de Romania, Italia, Austria si Olanda, noteaza Curs de Guvernare. Nu doar romanii aleg tot mai mult sa isi petreaca vacantele la bulgari, ci si invers. Romania a inregistrat a treia rata de crestere a numarului de turisti bulgari, in luna martie, dupa Austria si Grecia. Astfel, numarul turistilor bulgari care au plecat in strainatate in luna martie 2017 a fost de 437.600, in crestere cu 23,4% fata de martie 2016, Romania fiind pe locul trei in topul cresterilor, arata datele Institutului National de Statistica din Bulgaria, transmite Agerpres, care citeaza agentia de stiri Novinite. Cea mai mare crestere a fost remarcata in cazul turistilor care au vizitat Austria (41,3%), Grecia (31,1%) si Romania (25,8%), precizeaza Romania Libera. Volkswagen Golf a reusit sa fie cea mai vanduta masina din Europa in ultimii ani, dar succesul germanului este amenintat. Conform datelor oferite de Jato Dynamics, in luna martie, cel mai bine vandut model de pe Batranul Continent nu a fost Volkswagen Golf, ci Ford Fiesta. Diferenta dintre cele doua modele a fost de doar 468 de exemplare, Fiesta totalizand 47.263 de unitati, iar Golf, 46.795 de bucati. Expertii din cadrul Jato Dynamics au oferit si o explicatie cu privire la aceasta situatie. Ford a venit cu o serie de promotii agresive, in timp ce Volkswagen si propulsoarele diesel care alta data faceau furori nu mai sunt la fel de populare. Prin urmare, interesul fata de Golf a scazut. Totusi, analistii spun ca modelul german are sanse mari sa revina pe prima pozitie in preferintele europenilor, relateaza Auto-Bild . Aproape 70.000 de turisti au ajuns pe Litoral in minivacanta de 1 Mai, peste estimarile noastre initiale de 40.000, iar un turist a cheltuit, in medie, 300 de euro in aceste zile, a declarat, luni, pentru Agerpres, Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania si vicepresedinte al Asociatiei Litoral - Delta Dunarii. "Noi am dat o estimare de peste 40.000 de turisti pe litoral, dar a fost o crestere fata de ceea ce am anuntat si ne apropiem de 70.000. Cresterea se datoreaza promovarii pe care am facut-o anul trecut si in primele luni din acest an. Cred ca aceasta este cheia, dar si faptul ca incepand de anul trecut, oricum romanii s-au orientat mai mult spre destinatiile romanesti, noteaza Economica Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca, incepand de luni, 1 mai, este posibila intrarea in Canada sau tranzitarea acestui stat, pe calea aerului, in baza unei Autorizatii de Calatorie Electronice (Electronic Travel Authorization - eTA), fara a mai fi nevoie de viza. Aceasta autorizatie poate fi utilizata doar de catre cetatenii romani care au detinut, in ultimii zece ani, o viza de rezidenta temporara in Canada si cei care detin, in prezent, o viza valabila care permite intrarea in SUA (non-immigrant visa). MAE mentioneaza ca, in baza eTA, cetatenii romani pot intra pe teritoriul Canadei, pentru o perioada de maxim sase luni, doar daca scopul sederii este unul din urmatoarele: turism sau vizita (vizitarea rudelor/prietenilor sau prospectarea oportunitatilor de derulare a afacerilor), arata Capital.