Business report: Cifrele inselatoare ale somajului: de la "somajul ca profesie", la problemele de structura si indemnizare; Pericol la orizont: Salariile bugetarilor vor scadea masiv cand grila unica se va intalni cu Codul fiscal; ANAF a facut controale pe litoral in spiritul unei legi care nu exista inca

Rata somajului a scazut in luna martie 2017 la cel mai scazut nivel inregistrat in ultimii cinci ani, respectiv 5,3%, potrivit datelor prezentate de Institului National de Statistica in formatul international BIM. Datele detaliate, disponibile pentru luna februarie 2017, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) arata si ele un nivel scazut record la 4,71% potrivit metodologiei nationale, cea mai mica valoare de dupa iunie 2012. Exista, insa, cateva aspecte, in mai ales in privinta indemnizatiilor primite si a structurii celor aflati in somajt care merita toata atentia. La o privire superficiala, reducerea de la 6,2% la 5,3% a ratei somajului BIM arata bine de anul trecut in martie si pana in martie 2017. Din pacate, datele privite in detaliu nu mai sunt atat de imbucuratoare. Sa vedem de ce, potrivit Curs de Guvernare Salariile unor bugetari vor scadea masiv, in urma unui efect bizar al mixului dintre legea salarizarii unitare si noul sistem de impozitare propus acum de guvern. Un angajat la stat care are acelasi salariu brut acum cu cel prevazut in grila salarizarii unitare va avea a salariu mai mic cu 16% decat acum, calculat la brutul mediu curent din administratia publica. Anul viitor contributia angajatorului va fi transferata in salariul brut al angajatului, prin majorare. Nici o problema pentru mediul privat, care va face doar o mutare contabila prin care va ceste brutul. Dar este mare problema la stat, unde salariile brute vor fi fixate la un anumit nivel strict prin legea salarizarii unitare, astfel ca cresterea contributiilor personale va ocupa acest brut fix, noteaza Economica Aproape jumatate dintre contribuabilii verificati de inspectorii Fiscului in minivacanta de 1 mai au scapat cu avertismente, controalele fiind realizate in spiritul legii preventiei, a anuntat marti Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Actiunea vine in contextul in care, in anii anteriori, inspectorii ANAF au organizat o adevarata desfasurare de forte la terasele si barurile de pe litoral, fiind primiti cu huiduieli si pietre de turisti. "In cadrul actiunilor derulate, in zilele de sambata si duminica, 29 si 30 aprilie 2017, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei regionale antifrauda Constanta au sanctionat cu avertisment peste 45% din faptele contraventionale constatate, in conditiile in care au fost verificati 48 contribuabili si au fost constatate fapte contraventionale pentru care au fost aplicate amenzi in valoare totala de 129.500 lei", se arata intr-un comunicat transmis de ANAF, scrie NewMoney Guvernul va schimba regulile de comert online, pregatindu-se sa introduca noi norme privind vanzarile de tip outlet, promotionale/ de soldare/ lichidare de produse, stocarea permanenta a informatiei, stocarea-hosting si in cazul platformelor de tip marketplace. Continutul viitoarei reglementari este la acest moment in faza de redactare de catre un grup de lucru al Ministerului pentru Mediul de Afaceri. "Dezvoltarea comertului online a capatat o foarte mare amploare si este necesar ca legislatia actuala sa fie corelata cu dinamizarea si globalizarea acestuia. In continuarea demersului ministerului pe care il coordonez, de emancipare a cadrului general de business, am constituit acest Grup pentru a actualiza si armoniza la cerintele pietei toate reglementarile care nu corespund evolutiei comertului", declara Alexandru Popescu, informeaza Profit Specialistii cu peste doi ani experienta in utilizarea limbajelor Python si Ruby, a tehnologiei Big Data, dar si cei cu minimum doi ani experienta in SAP sunt foarte cautati pe piata muncii, dar tot mai greu de gasit pe piata romaneasca. Salariile nete pe care dezvoltatorii SAP cu peste trei ani experienta relevanta in domeniu se angajeaza ajung si la 4.000 de euro net lunar. Uneori, pentru posturi de nisa, recrutorii aduc in tara IT-isti romani care muncesc in strainatate, pe salarii similare celor avute "afara", a spus intr-un interviu pentru Economica Gina Craciun, consultant Professional Placement Adecco Romania. Pe piata romaneasca avem insuficienti specialisti IT pe zona de programare - Java, Python, Ruby, Big Data, dar si pe securitate IT, administrare si dezvoltare SAP. Candidatii cu peste doi ani experienta in utilizarea limbajelor Python si Ruby, a tehnologiei Big Data si specialistii cu minimum doi experienta in SAP sunt foarte cautati pe piata muncii, dar tot mai greu de recrutat, a explicat Gina Craciun, conform Economica Romania nu poate avea autostrazi din cauza urmelor de urs, liliecii din anumite pesteri, broaste, serpi si reptile. Mai nou, un alt lot de autostrada a fost blocat de stupi de albine. Principalele probleme pentru intarzierea proiectelor de autostrada au ajuns sa fie stupii de albine amplasati pe aliniamentul proiectului. Un proiect cu probleme este lotul 1 Sebes-Turda. In luna martie, conform CNAIR, pentru constructia lotului 1 din autostrada Sebes-Turda, in lungime de aproximativ 17 km, printre cele 11 probleme principale am descoperit ca sunt blocaje privind exproprieri ramase nerezolvate (constructie cu destinatia locuinta si teren imprejmuit in care se afla amplasati stupi de albine in zona km 5+250). Conform CNAIR, in luna martie, lucrarile pentru acest lot de autostrada au inregistrat intarzieri din cauza lipsei autorizatiilor de constructie, potrivit Capital Pentru prima data in istorie, VW chiar foloseste cuvantul facelift in descrierea unei actualizari a Golfului. Asta inseamna ca unele modificari sunt atat de subtile, incat pot scapa neobservate. De fiecare data cand conduc un Golf ma duc cu gandul catre prima generatie, lansata in 1974. Si astazi mi se pare incredibil cum VW a avut curajul sa inlocuiasca vechiul Kafer, care inca avea motor spate racit cu aer, cu un hatchback revolutionar, propulsat de un motor frontal, amplasat transversal si racit cu lichid. Iar designul- liniile simple si ascutite ale lui Giorgetto Giugiaro au compus o forma curata si indrazneata. Golful s-a tot schimbat de-a lungul celor sapte generatii, insa caracterul sau a ramas acelasi. Tocmai de aceea, la primul contact cu recent revizuitul Golf VII am avut o senzatie de deja-vu, de parca ma intalnesc cu un vechi prieten, scrie Auto-Bild