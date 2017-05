Business report: Hidroelectrica a inregistrat in primele trei luni din 2017 cel mai mare profit din istorie; Podul de la Agigea va fi inchis pentru reparatii; Recorduri in piata auto romaneasca: primul trimestru din 2017 este cel mai bun din ultimii opt ani

60% din potentialii cumparatori de apartamente la nivelul intregii tari cauta locuinte noi, arata o analiza realizata de portatul Imobiliare.ro. In sase mari orase din tara, inclusiv Bucuresti, interesul pentru achizitia de locuinte a crescut cu 36% in primul trimestru din acest an, comparativ cu trimestrul anterior. Cu toate acestea, nivelul livrarilor este redus fata de cererea de pe piata. Cererea de locuinte la nivelul Bucurestiului se ridica la aproape 99.000 de apartamente, fiind si cea mai mare cerere la nivel national, arata analiza Imobiliare.ro. Bucurestiul este urmat de Timisoara, unde cererea depaseste 20.000 de unitati, si Constanta, unde cererea trece de pragul de 18.000 de locuinte, scrie Economica Rata somajului a fost de 4,55% la sfarsitul lunii martie 2017, in scadere cu 0,16 puncte procentuale (pp) fata de februarie si cu 0,23 pp comparativ cu martie, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Dintre cele 398.951 persoane inregistrate in evidentele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, 83.409 primeau indemnizatie de somaj. Comparativ cu luna precedenta, rata somajului masculin a scazut de la 5,16% in luna februarie 2017 la 4,96%, iar rata somajului feminin a scazut de la 4,19% in luna februarie la 4,06%. In functie de mediul de rezidenta, la finele lunii martie 2017 au fost 116.815 de someri care provin din mediul urban si 282.136 someri ce provin din mediul rural, arata Capital Piata auto a avut in perioada ianuarie-martie 2017 cel mai dinamic trimestru din ultimii 8 ani, potrivit celei mai recente analize a platformei de anunturi auto Autovit.ro. In primul trimestru al acestui an, s-au inregistrat recorduri la toate categoriile, atat la masini noi, in cazul carora au fost inmatriculate peste 22.000 de vehicule, cat si la cele rulate - cu peste 128.000 de masini inregistrate. Reinmatricularile au totalizat aproape 130.000 de unitati si au doborat toate recordurile din ultimii ani, fapt care semnaleaza o revenire la normalitate privind ponderea in piata tranzactiilor auto. Rezultatele provin din datele publicate de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) si din datele site-ului Autovit.ro, inregistrate in primele trei luni ale anului si comparate cu perioada ianuarie-martie 2016, potrivit NewMoney. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a obtinut in primele trei luni ale anului un profit net de 482 de milioane de lei, cel mai mare din istoria companiei, potrivit conducerii Hidroelectrica. "Este mai mult decat anul trecut, este un record absolut la trei luni", a declarat pentru Economica directorul general al companiei, Ovidiu Agliceru. Potrivit acestuia, cifra de afaceri aferenta primelor trei luni ale anului este de 1,2 miliarde de lei, iar vanzarile de energie electrica au fost de 3,5 TWh, cu peste 20% mai mari fata de perioada similara a anului trecut. Compania nu a prezentat anul trecut rezultatele aferente primelor trei luni ale anului, ci doar pe primele cinci, iar rezultatele pentru primele trei luni din 2017 sunt aproape la fel cu cele de la cinci luni din 2016.Podul de la Agigea va fi inchis in perioada 8 - 25 mai 2017 pentru ultimele interventii inainte de sezonul estival, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Inchiderea podului se face la propunerea societatii care executa lucrarile. "Inchiderea totala a traficului pe pod este necesara in aceasta perioada pentru tensionarea finala a cablurilor (inlocuite in perioada septembrie-decembrie 2016), demontarea ancorajului provizoriu de pe pilonul central si montarea elementelor rosturilor de dilatatie ale podului", precizeaza comunicatul CNAIR. In perioada in care podul de la Agigea va fi inchis, Canalul Dunare-Marea Neagra va putea fi traversat in conditii optime pe noul pod (Podul Apolodor), aflat la o distanta de 2,8 km, informeaza Romania Libera. Mercedes-Benz continua sa ofere o serie de editii speciale pentru Clasa G. Off-roaderul germanilor poate fi acum comandat in varianta Edition. Aceasta este disponibila doar pe G 350d si G500. Noutatile? In primul rand, Mercedes-benz ofera trei culori noi pentru caroserie (Designo Magma Red, Designo Mystic White si Obsidian Black), jante semnate AMG si elemente de caroserie vopsite in negru. Interiorul a primit elemnte acoperite cu piele Nappa, cusaturi rosii, un volan special si logo-ul Designo Manufaktur Edition integrat pe consola centrala. Totodata, nemtii anunta lansarea versiunii Exclusive Edition pe AMG G63 si AMG G65. Nemtii vor oferi nuanta de caroserie AMG Monza Grey Magno si jante de 21 de inchi incaltate cu pneuri de 295/40, anunta Auto-Bild