Business report: Un indicator esential in (mare) suferinta: Observatii si solutii la procentul angajatilor cu munca temporara; "Puterea de cumparare" pe credit a scazut cu circa 20% in sase luni, dar cererea de credite este in crestere; Romania, parte a celei mai mari tranzactii imobiliare din lume

Romania mai bifeaza un indicator la care suntem pe ultimul loc in Uniunea Europeana, respectiv procentajul angajatilor care presteaza o munca temporara. Nivelul de 1,4% consemnat de Eurostat pentru anul 2016 este de zece ori mai mic fata de media Uniunii, situata la 14,2%, si de aproape douazeci de ori sub valoarea consemnata de cea mai apropiata tara ca marime si nivel de dezvoltare economica, Polonia (27,5%). Problema nu este ca ne plasam sub grupul BELL, constituit de tarile baltice si Bulgaria (vecina si colega de val de aderare la care unde procentajul angatilor temporari este triplu), ci faptul ca ne aflam exact la polul opus in raport cu Polonia. Or, aceasta este, in multe privinte, modelul nostru de devoltare si referinta in materie de reducere a decalajelor fata de Occident, potrivit Curs de Guvernare Dupa implementarea Regulamentului 17/2016 al BNR majoritatea bancilor au preferat sa stabileasca gradul de indatorare la 50% din veniturile nete pe familie. Analizand evolutia gradului de indatorare practicat inainte de Rugulamentul 17 si dupa aplicarea lui, constatam ca valoarea creditului maxim este cu cel putin 20% mai mic decat inainte. In schimb, preturile locuintelor au crescut cu 2%-3% in aceeasi perioada, iar cererile de credite ipotecare cresc la randul lor. Astfel, daca inainte de Regulamentul 17/2016 care transpune directiva europeana cu acelasi numar, creditul maxim pe care il putea accesa o familie cu venituri nete de 4000 de lei, fara copii si fara alte datorii, era de 415.000 lei, la inceputul lunii mai, aceeasi familie mai poate lua credit ipotecar de 320.000 de lei, noteaza Economica Fondul american Blackstone, cea mai mare companie de investitii alternative din lume, se afla in proces de vanzare a spatiilor de depozitare acumulate in ultimii cinci ani prin intermediul Logicor, inclusiv patru parcuri logistice si peste 100 hectare de teren din Romania. Valoarea tranzactiei este estimata la 13 mld. euro si ar fi cea mai mare tranzactie imobiliara de pana acum la nivel international. Blackstone a intrat in Romania anul trecut, cand, prin platforma Logicor, a cumparat toate parcurile logistice detinute de austriecii de la Immofinanz. Pentru cele patru parcuri logistice din Ploiesti, Timisoara, Mogosoaia si Pantelimon, plus peste 100 hectare de teren dedicat constructiei de hale logistice, Blackstone a platit circa 48 mil. euro. Vanzarea acestor proprietati ar reprezenta si iesirea Blackstone de pe piata imobiliara romaneasca, scrie Capital Unitatea 1 CNE Cernavoda va fi reconectata vineri dimineata la Sistemul Energetic National, a anuntat, joi, Nuclearelectrica. 'SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 1 CNE Cernavoda va fi resincronizata la Sistemul Energetic National in data de 5 mai 2017, ora 7:00, conform programului de oprire controlata', se arata intr-un comunicat al societatii remis Agerpres. Unitatea 1 a fost deconectata in mod controlat de la SEN in data de 2 mai 2017, ora 1:00, pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta care, potrivit procedurilor centralei, se pot realiza numai cu reactorul in stare oprita. In perioada opririi controlate, au fost inlocuite componente aferente instalatiilor Unitatii 1, in conformitate cu graficul de activitati programate, informeaza Economica . Tati, celebrele magazine cu preturi reduse din Franta - cu o sucursala deschisa anul trecut si la Bucuresti - sunt in prag de faliment. Dupa ce s-a declarat in incapacitate de plata, firma a fost plasata joi in reorganizare judiciara, operatiune destinata sa evite falimentul. Proprietarii cauta s-o vanda dar pentru moment niciunul din cei 7 potentiali clienti nu-i pe placul salariatilor. Din cei 7 potentiali cumparatori ai lui Tati, niciunul nu promite ca-i va pastra in post pe toti salariatii. Nu-i deci de mirare ca acestia au iesit joi in strada ca sa protesteze. Actualmente, Tati are cam 130 de magazine - mai ales in Franta - in care lucreaza circa 1.300 de salariati. Cele mai bune oferte de cumparare nu promit ca vor retine decat doua treimi din magazine si deci sub o mie de angajati, conform Capital Presedintele Curtii de Conturi, Nicolae Vacaroiu, a declarat, joi, intr-o intalnire cu membrii Comisiei economice si cea de finante, ca exista primarii unde se fura, intr-un an, si 800.000 de lei (circa 178.000 de euro) din taxe locale si impozite, arata Agerpres. Totodata, potrivit unui raport al Curtii de Conturi, prejudiciile totale acumulate intre 2005 si 2016 de institutii si autoritati de orice fel insumeaza aproape 2,3 miliarde de euro. Vacaroiu a mai spus ca, in medie, intr-o saptamana, Curtea de Conturi descopera unul sau doua cazuri de acest fel. "Intr-o comuna (...) se fura intr-un an 800.000 de lei din impozitele si taxele locale preluate de la cetateni. Declaratia casierului, responsabilului, primarului, casierul ia totul asupra lui. Cazuri dintr-astea avem 1-2 pe saptamana", noteaza New Money Dincolo de fondul problematic real al scanalului Dieselgate (referitor la generatia de motoare 2.0 TDI ale grupului VW care nu erau conforme normelor americane, in ciuda specificatiilor oficiale) s-a facut ulterior remarcata o amplificare a valului de atitudini antidiesel in general si in intreaga lume. Stim pe pielea noasta ca politicienii isi fac mereu campanie, la fel cum respira, pe tot felul de teme care le vin la indemana, dar pe care, adesea, nu le cunosc si nu le aprofundeaza. Un bun exemplu ar fi intentiile lor declarate privind ingroparea progresiva si pentru totdeauna a motorizarilor diesel prin masuri de genul interzicerii automobilelor diesel in orase sau pe teritorii nationale. Teatrul politic bate in acest sens insa, iata, producatorii germani de automobile premium nu au de gand sa renunte la diesel, scrie Auto-Bild ..