Business report: Fara un reactor de la Cernavoda, Romania a ajuns importator net de curent; Cat costa sa iti inlocuiesti centrala termica de apartament si in cat timp se recupereaza investitia; O decizie definitiva a Curtii de Apel Craiova poate arunca in aer caile ferate

In perioada in care unul dintre cele doua reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavoda a fost oprit, Romania a fost mereu importator net de energie electrica. In data de 2 mai, incepand cu ora 01.00, unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavoda, cu o putere de 700 MW, a fost deconectata controlat de la Sistemul Energetic National, pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta care nu puteau fi facute decat cu reactorul in stare oprita. Unitatea 1 a fost resincronizata la SEN in data de 5 mai, la ora 07.00. In data de 2 mai, marti, consumul mediu orar a fost de 6.288 MW, iar puterea medie produsa in Romania a fost de 6.210 MW (cu Nuclearelectrica la doar 685 MW), rezultand asadar un import net de 78 MW, potrivit datelor Transelectrica. In aceeasi zi de marti a anului trecut, Romania inregistra un export de 1.133 MW putere medie, in conditiile in care cele doua reactoare de la Cernavoda asigurau 1.404 MW. Ziua urmatoare, in 3 mai, miercuri, consumul mediu de energie electrica a fost de 6.444 MW, iar, cum productia a fost de 6.211 MW, Romania a fost din nou importator net de energie electrica, la o putere orara de 233 MW. Situatie din nou opusa fata de cea de acum un an, cand exportul net de energie a fost de 609 MW, putere orara. Situatia s-a repetat si in data de 4 mai, a treia zi cand unitatea a fost oprita, relateaza Economica.net Costurile instalarii unei centrale termice de apartament pornesc de la 3.200 de lei, in cazul inlocuirii unui aparat vechi, si pot ajunge pana la aproximativ 7.800 lei, in cazul unei prime instalari, pentru un apartament mediu de 80 mp, potrivit estimarilor Ariston Thermo Romania. Amortizarea investitiei se poate face intre doi si sase ani ani, in functie de oras si de costurile gigacaloriei in sistem centralizat. "Romanii sunt tot mai atenti la alegerea pe care o fac atunci cand sunt in cautarea unei centrale termice de apartament. Atudiile Ariston arata ca din ce in ce mai multe achizitii sunt realizate pentru inlocuirea echipamentelor vechi, in acest caz investitia fiind mai mica, iar aspectele luate in calcul vizand cu precadere eficienta si serviciile post-vanzare", a declarat Catalin Draguleanu, Country Manager Ariston Thermo Romania. Astfel, in medie, romanii platesc circa 3.200 de lei pentru o centrala termica in condensare, cel mai achizitionat model fiind cel de 24 kw, ideal pentru un apartament cu o suprafata de pana la 100 mp. Dincolo de tarifele efective ale centralei termice, in functie de tipul de instalare, costurile sunt diferite, anunta Capital Ce se poate intampla atunci cand se intalnesc un inginer si un pasionat de astrologie? Va raspundem noi: invata din mers secretele unui business despre care spun ca nu l-ar mai incepe a doua oara de la zero. Prin anii '90, orice suc frumos colorat si dulce la gust se vindea bine. Era sete mare. Satui de Cico, Brifcor si sirop concentrat cu sifon, romanii voiau sa incerce si altceva. Orice. Piata era invadata de bauturi contrafacute si mai putin de branduri cunoscute. In timp insa, gusturile s-au schimbat. Pe o piata a bauturilor racoritoare dominata de multinationale, romanul statistic bea anual circa 150 de litri de sucuri, arata datele INS pe anul trecut. Odata cu evolutia pietei, dar si a gusturilor romanilor, din marea industrie a bauturilor nealcoolice au inceput sa iasa la suprafata si micii producatori de sucuri naturale. Dar cine sunt cei care fac sucuri naturale intr-o mare de racoritoare? In urma cu sase ani, in timp ce era in vacanta la Paris, Marius Macarescu a baut la hotel sucuri naturale. I-au placut atat de mult, incat a decis sa faca propriile racoritoare. Evident, naturale. Intre intentie si Premium Fruct, detinatorul brandului Profructta, avea sa stea o investitie de 600.000 de euro, pentru ca, in 2014, la Campulung Muscel, sa produca primele sale sucuri naturale din mere, relateaza New Money CFR Marfa, sub amenintarea unor plati de 17 milioane de euro. Cei 1.131 de mecanici de locomotiva si 403 mecanici ajutori ai CFR Marfa pot da in judecata societatea pentru sporurile neacordate in perioada 2013-2015. Si au sanse mari sa castige. O decizie definitiva a Curtii de Apel Craiova, pronuntata la finele lunii noiembrie a anului trecut, obliga CFR Marfa se plateasca retroactiv diferente salariale si sporuri pentru cinci mecanici de locomotiva. Si nu sunt deloc putini bani. "Decizia definitiva nr. 4652/2016 emisa de Curtea de Apel Craiova a fost pusa in executare silita prin Biroul Executorului Judecatoresc Crangus Florina, conturile SNTFM CFR Marfa find poprite pentru suma de 248.611,82 lei", se arata intr-un raspuns al CFR Marfa la solicitarea " Romania libera ". Si nu sunt singurii angajati care au actionat in instanta societatea, dupa cum au recunoscut petru RL chiar oficialii ei, care nu au precizat insa care este numarul acestora. Initial, actiunea formulata impotrriva CFR Marfa de cei cinci mecanici de locomotiva fusese respinsa de Tribunalul Dolj, prin sentinta civila nr. 1729 din 1 iunie 2016.Oferta publica primara de la Digi Communications a captat interesul publicului, iar multi oameni fac pasul catre bursa pentru prima data, subscriind la operatiunea de piata. Pe transa investitorilor de retail ordinele au sarit de un miliard de lei. "Mi se pare ca sunt foarte multi bani in piata", spune un broker. Participare consistenta la oferta Digi Communications (DIGI) unde transa investitorilor individuali este deja suprasubscrisa de peste 6 ori. In sistemul bursei s-au cumulat peste 5.000 de ordine pentru achizitia a 21,59 milioane actiuni, valoarea acestor plasamente ridicandu-se la 1,21 miliarde lei (265,94 milioane euro), la ora 14.45. In zona Ardealului - unde RCS&RDS, operatorul telecom care face acum pasul pe bursa, este foarte bine reprezentat - oamenii trec pragul brokerilor macar pentru a intreba, iar unii au si bani sa subscrie. "Este mare interesul. Nu ma asteptam sa fie atat de mare", a declarat pentru Profit.ro un broker de la o casa de brokeraj din Transilvania. A centralizat peste 100 de subscrieri. "Nu am timp sa le numar", spune.Statul roman va cheltui aproape jumatate de miliard de euro pentru a construi un pod peste Dunare la Braila. Cum experienta noastra cu lucrarile de infrastructura nu este foarte fericita, aceasta investitie se anunta a fi o noua gaura fara fund in care vor disparea in urmatorii foarte multi ani bugete uriase. Aceasta este "cea mai complexa lucrare de infrastructura din ultimii 27 de ani", dupa cum anunta Compania nationala de drumuri. Guvernul a lansat, saptamana trecuta, anuntul de licitatie pentru constructie si proiectare, iar ofertele sunt asteptate pana pe 11 august. Odata lucrarile incepute, ar trebui sa fie gata in patru ani, spun autoritatile, scrie Auto Bild