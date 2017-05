Business report: Fondurile de pensii, obligate sa faca hedging doar cu trei banci din Romania; CFR Calatori a ramas cu un singur vagon restaurant functional. Furturile angajatilor au tras pe linie moarta "carciumile pe sine"; Uber vs taximetria clasica, o miza de un miliard de lei pe an

Compania rusa Gazprom a anuntat duminica inceperea lucrarilor pentru constructia gazoductului TurkStream, ce va lega Rusia de Turcia prin Marea Neagra, un proiect simbolic pentru reconcilierea dintre cele doua tari si care este considerat la Moscova unul de perspectiva pentru aprovizionarea Uniunii Europene cu gaze rusesti, relateaza AFP. 'Constructia gazoductului TurkStream a inceput in Marea Neagra, aproape de coastele rusesti (...) Realizarea proiectului se desfasoara conform planului si consumatorii nostri turci si europeni vor avea pana la sfarsitul anului 2019 o noua ruta sigura pentru importul gazului rusesc', a mentionat intr-un comunicat directorul general al Gazprom, Alexei Miller, potrivit Economica. Dincolo de chichitele legale, lupta dintre serviciile de ride-sharing si taximetristi este o ilustrare perfecta a conflictului global dintre vechea si noua economie, ale carui efecte le vom simti tot mai pregnant in urmatorii ani. "Nu se mai poate. Noi facem ITP la sase luni, dam bani pentru licenta, bani la dispecerat, platim o gramada de taxe. Iar ei se urca in masina personala, ne iau clientii si incaseaza si mai multi bani pe kilometru decat noi", se plange Dan, taximetrist afiliat la o cunoscuta firma din Capitala. Este doar unul dintre sutele de soferi de taxi care a protestat la sfarsitul lui aprilie in Piata Victoriei contra concurentei celor de la Uber. Reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) spun ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, le-a promis inca de acum doua luni ca va promova o ordonanta de urgenta pentru modificarea a doua articole din legea taximetriei astfel incat activitatile neautorizate de transport de persoane sa fie sanctionate mai usor, scrie Capital. Dacia Duster are pentru prima oara o cutie de viteze automata cu dublu ambreiaj. Aceasta este disponibila exclusiv pe motorizarea diesel 1.5 dCi de 109 CP, si doar in configuratia cu tractiune fata. Disponibila pe motorizarea 1.5 dCI 109 CP asociata cu sistemul Stop & Start, noua cutie de viteze automata EDC (Efficient Dual Clutch) cu dublu ambreiaj si 6 trepte reprezinta o imbunatatire fata de cutiile automate traditionale. Datorita intervalului scurt de actionare a ambreiajului, cuplul este transmis fara intrerupere, ceea ce asigura o schimbare a vitezelor excelenta si un confort deosebit pentru sofer. Noua Dacia Duster EDC poate fi comandata de astazi in reteaua dealerilor Dacia. Modelul Laureate 4￯2 EDC 1.5 dCI 109 CP este disponibila la un pret de 16 550 Euro, cu numai 1300 Euro mai mult decat modelul Laureate corespunzator echipat cu cutie de viteze manuala, anunta Auto-Bild Firma de consultanta imobiliara Activ Property Services l-a numit pe Cristian Negrea in functia de manager al departamentului de evaluari si studii. Cristian Negrea are peste 13 ani de experienta in evaluarea proprietatilor imobiliare, in companii internationale precum Century 21, CBRE, JLL, Cushman&Wakefield. El a absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti, specializandu-se in anul 2007 in cadrul programului de master "Economia proprietatilor imobiliare", al aceleiasi universitati. Negrea este membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) si al Royal Institution of Chartered Surveyors, obtinand calificarea MRICS (specializarea evaluare imobiliara) in anul 2011. Este specializat in evaluari de portofolii si proiecte comerciale majore, activitatea sa acoperind evaluari in scopul garantarii, evaluarea de proprietati rezidentiale, studii de evaluari de proprietati hoteliere, relateaza NewMoney Surse din piata spun ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dat un ordin potrivit caruia, toate fondurile de pensii sunt obligate sa faca hedging doar cu bancile din Romania care sunt incluse in categoria investment grade. La ora actuala, doar trei sunt incluse in aceasta categorie: Citibank, ING Bank si Unicredit. Ion Giurescu, vicepresedintele ASF responsabil cu sectorul de pensii private, a confirmat pentru Economica ca, da, fondurile de pensii nu au voie sa faca hedging decat cu bancile aflate in categoria investment grade, dar au voie sa faca depuneri la bancile din Romania cu capital social de minimum 100 de milioane de lei. In plus, operatiunile de hedging reprezinta foarte putin pentru activitatea fondurilor de pensii, iar pentru operatiunile de schimb valutar pot fi accesate si serviciile Bancii Transilvania, de exemplu".Atitudinea unor angajati ai CFR Calatori, care au preferat sa bage in propriile buzunare tot ce incasau de la clienti, declarand pierderi, a facut ca in momentul de fata pe caile ferate romane sa mai circule un singur vagon restaurant al societatii de stat. Anul trecut, Romania libera avertiza asupra pericolului disparitiei acestui serviciu la bordul trenurilor, in conditiile in care la vremea respectiva mai circulau doar sase vagoane restaurant. Intre timp, numarul lor s-a redus la doua, dintre care unul este la reparatii iar cel de-al doilea este atasat la trenul Interregio Dacia, Bucuresti-Viena si retur. Cum insa legatura cu Viena este asigurata de doua garnituri (una dus, una intors), vagonul respectiv este atasat doar la una dintre ele, arata Romania Libera