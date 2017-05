Business report: Romania, tara UE cu cei mai putini consumatori de medicamente; Top 100 cele mai inovative universitati din Europa; Americanii de la Aecom ar putea desena toate cele trei tronsoane ale autostrazii Ardeal - Moldova

Romania este tara din Uniune cu cea mai mica rata a consumatorilor de medicamente (cu sau fara reteta). 22,8 % dintre respondentii unui sondaj realizat in perioada 2013 - 2015 au declarat administrarea unor tratamente in cele doua saptamani anterioare realizarii interviului, comparativ cu media europeana de 48,5%. In afara de Romania, procente mult mai mici au fost raportate in Cipru (36 %), Italia (38 %) si Bulgaria (39 %), in timp ce in fruntea clasamentului se plaseaza Cehia, Luxemburg si Finlanda (cu cate 55%), Portugalia (56%) si Belgia (60%). Fara exceptie, arata un studiu Eurostat, femeile sunt cele mai mari consumatoare de medicamente, existand doua cauze pentru aceste diferente in functie de gen: folosirea contraceptivelor, faptul ca femeile traiesc, in medie, mai mult decat barbatii, iar consumul al persoane in varsta este mai mare, scrie Curs de Guvernare Daca Romania nu lanseaza platile pentru perioada 2014 - 2020 va fi foarte greu, anul 2017 fiind crucial din punct de vedere al fondurilor structurale, a declarat, luni, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, la conferinta de lansare a celei de-a doua editii a campaniei "Succesul e... Molipsitor!". "Tin sa felicit Reprezentanta Comisiei Europene in Romania pentru demararea acestei campanii. Este un demers pe care il sustin in totalitate. Noi, care lucram in acest domeniu, stim ca nu exista localitate, regiune care sa nu aiba rezultate. In ultimii zece ani, au fost create in Romania 51.000 de locuri de munca datorita fondurilor europene. Mai mult de 80% din populatie nu stie ca scoala la care merge sau drumurile pe care circula sunt realizate din fonduri structurale, relateaza Capital. . Asocierea care a castigat in 2015 contractul pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din autostrada Montana ar putea realiza analize multicriteriale si pentru celelalte doua tronsoane ale soselei de mare viteza ce urmeaza sa lege Transilvania de Moldova, potrivit Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. Analizele multicriteriale ce vor sta la baza traseului celor doua tronsoane, respectiv Ditrau -Targu Neamt si Targu Neamt - Iasi - Ungheni, vor permite ca acestea sa fie scoase direct la licitatie pentru proiectare si executie, fara a mai fi necesara revizuirea studiilor de fezabilitate. De altfel, ministrul Transporturilor Razvan Cuc a anuntat ca tronsonul Targu Neamt - Iasi - Ungheni ar putea fi scos la licitatie pentru proiectare si executie chiar de anul acesta, arata Economica. KU Leuven, dn Belgia, este cea mai inovative universitate din Europa, potrivit celei de-a doua editii a clasamentului realizat de Reuters, top ce cuprinde si Rusia si Ucraina. Din Europa Centrala si de Est, in acest top se afla o singura institutie, din Polonia, care a reusit performanta de a se plasa pe locul 90. Irlanda, insa, o tara cu numai cinci milioane de locuitori, are trei universitati, prima pe locul 60. KU Leuven, Flandra, a fost infiintata in urma cu aproape 600 de ani, de catre Papa Martin ale V-lea, dar acum a ajuns mai cunoscuta pentru realizarile sale in domeniul tehnologiei, decat in teologie, scrie Reuters. Universitatea s-a plasat pe primul loc si anul trecut, pe baza metodologiei care ia in calcul articolele stiintifice publicate, citarea acestora, precum si brevetele obtinute de cele 100 de universitati plasate in clasamentul final, noteaza Curs de Guvernare. Noua generatie Suzuki Swift a fost prezentata in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Acum, modelul producatorului nipon este disponibil si in Romania. Dupa cum stiti, noua generatie Swift este oferita alaturi de doua motorizari pe benzina, un 1.2 de 90 CP si 1,0 Boosterjet de 112 CP. Trei niveluri de echipare sunt disponibile: Cool, Passion si Spirit. Pretul de pornire pentru noul Swift este de 10.350 Euro (TVA inclus) pentru versiunea Cool, cu un motor de 1,2 litri (90 CP), 2WD si cutie manuala cu 5 trepte. Incepand cu nivelul de echipare Passion, noul Swift este disponibil cu ambele motorizari si cu sistemul de tractiune integrala ALLGRIP. In plus, Suzuki pune la dispozitia clientilor si o cutie CVT sau una automata in sase trepte, dar si sistemul de tip mild hybrid SHVS. Toate acestea vin in acelasi timp cu nivelul de echipare Spirit, anunta Auto-Bild. Lituania, Letonia si Estonia au anuntat luni ca au ajuns la un acord vizand legarea propriilor sisteme de transport a energiei electrice de cele ale altor state membre ale Uniunii Europene prin Polonia, in conditiile in care statele baltice vor sa isi reduca dependenta de Rusia, transmite Reuters. Retelele electrice ale celor trei state baltice, foste membre ale URSS, sunt in continuare integrate cu retelele din Belarus si Rusia, chiar daca Lituania, Letonia si Estonia au aderat la Uniunea Europeana si NATO din 2004. Guvernele celor trei state baltice considera ca aceasta dependenta de Rusia este un risc, unul dintre motive fiind si lipsa transparentei cu privire la starea in care se afla reteaua energetica a Rusiei, informeaza Economica Romania este a sasea tara producatoare de cereale din UE, potrivit celor mai recente date disponibile centralizat, publicate de Eurostat. Tot pe locul al saselea ne situam la grau, excelam la porumb, unde urcam pana pe locul doi, si suntem pe pozitii bune la orz (locul 10) si orez (locul 7, dar din 7 tari cultivatoare). Datele cumulate in mii tone pentru primul semestru din 2015 ( cel mai recent pentru care Eurostat a finalizat, in conditii comparabile, prelucrarea datelor disponibile) ne plaseaza putin sub pragul de 20 de milioane de tone, imediat in urma Spaniei si la o distanta semnificativa inaintea Italiei si Ungariei. De remarcat plasarea pe locul 5, mult in fata noastra, desi la o suprafata cultivata ceva mai mare de jumatate decat la noi a Marii Britanii, tara de dimnsiuni comparabile cu Romania ( circa 242 mii km patrati fata de 238 mii km patrati), precizeaza Curs de Guvernare