Business report: Problemele de aritmetica elementara din Programul de convergenta 2017 - 2020; Incep lucrarile la kilometrul zero al Autostrazii Bucuresti-Ploiesti; Indemnizatia pentru mame: guvernul vrea sa reintroduca plafonul. Practica in statele UE si situatia detaliata a Romaniei

"Exista numeroase definitii posibile pentru indicatorul output gap, dar una simpla ar fi aceea ca Output Gap reprezinta diferenta dintre PIB realizat si PIB potential, reflectand deviatia economiei de la nivelul care implica echilibrul." (Defintie preluata din articolul "Analiza Stabilitatii Macroeconomice folosind Indicatorul Output Gap", Revista Romana de Statistica nr. 2/2013.) Am incercat sa verificam aceasta relatie intre PIB realizat, PIB potential si Ouput Gap in Programul de Convergenta 2017 - 2020 dat publicitatii la finele saptamanii trecute pe site-ul Ministerului Finantelor. Daca pentru anul 2018, diferenta este minima, de numai o zecime de procent, pentru anii 2016, 2017, 2019 si 2020 apar discrepante semnificative intre valorile trecute in Program si cele rezultate prin aplicarea definitiei teoretice. Constructorii au demarat lucrari de decopertare la kilometrul zero al autostrazii Bucuresti - Ploiesti, in zona strazii Petricani din Capitala, dupa ce ministrul Transporturilor Razvan Cuc a declarat ca este nemultumit de mobilizarea slaba de pe santier. Termenul de finalizare a celor trei kilometri care au mai ramas de construit din aceasta sosea de mare viteza este luna noiembrie 2017. Asocierea Aktor - Euro Construct Trading '98 a mobilizat saptamana aceasta topografi precum si utilaje pentru lucrari de decopertare la kilometru zero al autostrazii Bucuresti - Ploiesti, potrivit unor imagini publicate marti pe forumul de infrastructura PeUndeMerg.ro. Mobilizarea pe santier are loc dupa ce vineri ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a efectuat aici o vizita de lucru inopinata impreuna cu directorul general al CNAIR, Stefan Ionita. La numai un an dupa ce toate partidele parlamentare au votat eliminarea plafonului maxim al indemnizatiei pentru cresterea copilului (ICC) de pana la doi ani, Guvernul Grindeanu anunta reintroducerea acestuia. Daca pana la 1 iulie 2016 exista un prag de 3.400 de lei, dupa un an de lipsa a plafonului noii guvernanti se gandesc acum la un plafon situat intre 5.000 si 10.000 de lei. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti ca prefera o limita maxima de 8.000 de lei. Actuala lege are, insa, consecinte de-a binelea absurde: exemplul e celebrul caz al unei indemnizatii de 35.000 de euro pe luna. Pana in 2008, indemnizatia era fixa pentru toate mamele care plateau impozit pe venit - 600 de lei. Guvernul Calin Popescu Tariceanu a modificat insa valoarea ICC la 85% din media veniturile nete realizate timp de 12 luni, dar nu mai putin de 600 de lei. Cu un buget de promovare de doar cinci milioane de euro si un scandal recent legat de inchiderea birourilor externe ale Ministerului Turismului, Dragos Anastasiu, presedintele Eurolines spune ca "principala buba" a turismului este promovarea. Ministerul Turismului, reinfiintat odata cu guvernarea PSD, are un buget de cinci milioane de euro pentru promoarea Romaniei, iar decizia recenta a ministrul Dobre de a inchide reprezentantele externe a starnit reactii negative in piata de profil. Dragos Anastasiu, presedintele Eurolines, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata turistica din Romania, crede ca "trebuia facut ceva cu birourile la un moment dat". "Pe mine m-a sunat personal ministrul si mi-a spus, eu fiind in calitate de presedinte al task force-ului pe turism la Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, ca sa fie foarte clar, birourile nu raman inchise, le redeschidem", a declarat Dragos Anastasiu, in cadrul unei intalniri cu presa. Antreprenorii vor primi finantare prin programul Start-up Nation incepand cu luna iunie, iar proiectele vor fi evaluate online. Mai mult, noua forma a programului, votata de Parlament, este o varianta imbunatatita, considera Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Programul Start-up Nation, prin care IMM-urile nou-infiintate urmeaza sa primeasca de la stat ajutor nerambursabil de pana la 200.000 de lei, a fost aprobat de Parlament. Totusi, acesta a suferit mai multe modificari fata de varianta initiala propusa de Guvern. "Forma actuala a programului Start-up Nation are la baza o consultare extinsa cu mediul de afaceri din care au rezultat multe mecanisme si beneficii noi fata de forma initiala a proiectului, care vin in sprijinul beneficiarilor", sustine Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Mai multe tipuri de venituri in prezent neimpozabile vor deveni impozabile daca proiectul de modificare a Codului Fiscal, aflat astazi in faza de draft la Ministerul Finantelor si anuntat in premiera de Profit.ro, nu va fi modificat. Printre acestea se numara ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, bursele primite de elevi si studenti, premiile sportivilor medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice/paralimpice, potrivit consultantilor PwC. De asemenea, ar deveni impozabile si alte tipuri de venituri, cum ar fi indemnizatiile de instalare. De asemenea, largirea bazei de impozitare prin trecerea la impozitul pe venitul global ar genera o situatie in care vor fi impozitate ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru boli grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale si ajutoarele pentru nastere. Piata auto din Romania s-a descurcat excelent in prima parte a anului. Totodata, zona modelelor premium a inregistrat si ea imbunatatiri semnificative. Mercedes-Benz se afla pe prima pozitie in topul vanzarilor cu 986 de vehicule comercializate in primele trei luni ale anului. Pe locul doi se afla BMW cu 586 de exemplare, iar podiumul este completat de Audi cu 400 de masini noi vandute in primul trimestru din 2017. In ceea ce priveste modelele, pe prima pozitie a clasamentului se afla Mercedes-Benz GLC cu 247 de exemplare. Locul doi ii revine lui GLE cu 217 unitati, iar surpriza de pe trei este reprezentata de Range Rover cu 189 de exemplare. Topul continua cu BMW X5 (134 de bucati), Mercedes-Benz Clasa C (108 exemplare), BMW Seria 5 (87 de masini) si Audi Q5 (82 de exemplare). Pe locul 8 in top se pozitioneaza Mercedes-Benz Clasa A cu 78 de unitati, urmat de Audi A4 cu 75 de exmplare si BMW Seria 3 cu 73 de unitati.