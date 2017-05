Business report: Nicio cladire cu bulina nu a fost consolidata in 2016. Lista imobilelor din Bucuresti care pot cadea la primul cutremur; Inca un drum ramane "in aer": contractul pentru constructia centurii Bacaului va fi reziliat; Sens giratoriu suspendat si la Timisoara: O noua moda se prefigureaza in Romania

Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca va rezilia contractul de constructie a variantei de ocolire la profil de autostrada a Bacaului (30,7 kilometri), incheiat cu constructorul turc Eko in urma cu doi ani, dupa ce acesta din urma a transmis ca se afla in imposibilitatea de a sustine financiar lucrarile. "Acolo unde lucrarile nu inainteaza, in acord cu termenele agreate, companiile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, vor fi sustinute in luarea unor masuri eficiente pentru deblocarea si fluidizarea executarii acestora, inclusiv prin rezilierea contractelor. Pentru ca un proiect sa fie dus la bun sfarsit, in termenul agreat, este necesar ca toate partile implicate, constructori si beneficiari deopotriva, sa isi asume ceea ce pot sau nu sa faca. Nu vreau sa mai lansam termene ce nu pot fi respectate. Avem nevoie sa imbunatatim si sa dezvoltam cat mai repede infrastructura de transport pentru a putea asigura oamenilor variante optime de deplasare", a declarat Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, citat de NewMoney Castigul salarial mediu brut anuntat de INS pentru luna martie 2017 a fost de 3.256 de lei cu 4,8%% mai mare fata de luna precedenta. Castigul salarial mediu net, a fost de 2.342 lei (+4,7% fata de februarie 2017), respective 517 de euro la cursul mediu de schimb din aprilie 2017 (luna de incasare efectiva a banilor) sau 1.009 de euro ca putere de cumparare la preturile medii din UE. Traversarea pragului psihologic de 1.000 de euro in echivalent rezultata din nivelul mai mic al preturilor de la noi ( 51,2% din media UE), s-a facut in premiera in ultima luna a anului trecut, dar atunci era o crestere cu caracter exceptional, pe baza acordarii unor prime de sarbatori. Acum, insa, nu exista nici un element sezonier cu caracter exceptional, informeaza Curs de Guvernare Romanii sunt responsabili in relatia cu mediu inconjurator. Circa 64% din cetateni obisnuiesc sa recicleze materiale sau produse, iar 75% planuiesc sa faca acest lucru in urmatorul an, arata rezultatele unui studiu iSense Solutions. Totodata, 74% refolosesc pungile de cumparaturi, iar 42% spun ca inlocuiesc masina sau transportul in comun cu bicicleta sau mersul pe jos, cand au ocazia. De aemenea, majoritatea romanilor (72%) cumpara doar cantitatea de alimente de care au nevoie sau doneaza imbracamintea, incaltamintea sau electronicele folosite (69%), potrivit studiului. "Sunt deja cativa ani de cand se discuta in spatiul public despre necesitatea protejarii mediului inconjurator, realizandu-se numeroase campanii de informare si responsabilizare din partea mediul privat si a autoritatilor. De aceea, este important de vazut modul in care este perceput acest subiect de catre romani si cum inteleg ei sa actioneze pentru a proteja mediul, iar acest studiu ofera informatii importante pentru viitoarele proiecte de acest gen", a declarat Traian Nastase, managing partner in cadrul iSense Solutions, citat de NewMoney Documentatia privind proiectarea si executia pasajului Mogosoaia a fost inaintata Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) pentru validare si urmeaza sa fie postata pe platforma Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP), a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Termenul de realizare a proiectului este de 30 de luni, din care sase luni pentru proiectare si 24 de luni pentru executia lucrarilor la pasaj. Perioada de garantie este de cinci ani. Pasajul Mogosoaia se afla la intersectia DN 1A cu centura Bucuresti, in zona localitatii Mogosoaia, si are o lungime de 112,6 metri, cu patru deschideri si doua benzi pe sens. Potrivit unui comunicat al CNAIR, acest pasaj va fluidiza traficul pe sectorul rutier din centura Capitalei cuprins intre A1 si DN2, intre km 66+540 si km 67+340, scrie Capital. Ministerul Agriculturii a finalizat proiectul de Hotarare de Guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii referitoare la diminuarea risipei alimentare. Magazinele vor fi obligate, astfel, sa reduca preturile produselor alimentare ce urmeaza sa expire. egea risipei alimentare (217/2016), publicata in Monitorul Oficial anul trecut, ar putea deveni in curand functionala, astfel ca agentii economici din industria alimentara, producatori si retaileri, vor fi obligati sa ia diverse masuri. Ministerul Agriculturii a finalizat proiectul de Hotarare de Guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii referitoare la diminuarea risipei alimentare, acesta urmand sa intre in dezbatere publica in curand. "Proiectul de Hotarare de Guvern referitor la normele metodologice de aplicare a Legii nr 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare este elaborat, aflandu-se in curs de avizare interna, dupa parcurgerea tuturor etapelor de avizare interna, acesta va fi postat pe site-ul ministerului in vederea consultarii publice", au declarat pentru Economica oficialii Ministerului Agriculturii.Timisoara va avea un sens giratoriu suspendat la 10 metri inaltime, acesta fiind al doilea din tara, dupa cel realizat pe centura Ploiestiului. Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a anuntat ca CFR intentioneaza sa dubleze linia ferata pe teritoriul orasului, iar cu aceasta ocazie vor sa construiasca un sens giratoriu rutier suspendat la zece metri inaltime, peste liniile ferate. "Va fi un sens giratoriu la zece metri inaltime. CFR va face asta. Vom avea trei cai de acces la sensul giratoriu. Se va veni dinspre strazile Divizia 9 Cavalerie, dinspre Baader si dinspre Demetriade. Vom avea trei rampe cu lungimea de 230 de metri, care vor fi incidente la acea giratie suspendata la zece metri inaltime. Vom avea benzi de trafic care merg la sol, pe directiile care nu traverseaza calea ferata", a explicat primarul Nicolae Robu. Primul sens giratoriu suspendat din Romania, o lucrare de infrastructura care a inceput in 2013, a fost inaugurat in mai 2016, in judetul Prahova, podul fiind obiectul unei investitii care a costat aproape 80 de milioane de lei, anunta Auto-Bild Ministerul Dezvoltarii a elaborat proiectul de Hotarare de Guvern ce cuprinde lista cu imobilele pericol public in caz de cutremur si la care, teoretic, se vor incepe anul acesta lucrarile de consolidare. Practic, lista este aproape identica cu cea de anul trecut, si asta pentru ca in 2016 an nu a fost consolidata nicio cladire cu rism seismic din tara, 78 de cladiri fiind renominalizate in planul de actiuni pentru acest an. Cu un buget de 25 de milioane de lei, planul pentru acest an al Ministerului Dezvoltarii in ceea ce priveste inceperea lucrarilor de consolidare si proiectare la cladirile cu risc seismic pericol public este aproape identic cu cel de anul trecut. Diferenta fata de lista din 2016 este data de includerea a noua cladiri din judetele Iasi si Prahova. La celelalte, lucrarile nu au fost demarate, iar ministerul a renominalizat cele 78 de cladiri incluse in planul de actiuni pe 2016, arata proiectul de act normativ, arata Economica