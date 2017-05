Business report: J.C. Juncker la Bucuresti: Europa cu mai multe viteze exista deja in tratate. Depinde de voi unde va veti plasa; De ce sunt atat de scumpe rosiile din piete si din magazine si cat vor costa la vara; De ce nu se angajeaza somerii

Prezent pentru prima data la Bucuresti in calitate oficiala de Presedinte al Comisiei Europene, Jean Claude Junker a transmis joi Romaniei un mesaj extrem de clar: Europa nu are timp sa mai astepte si va depinde de fiecare membru al UE unde anume se va plasa in viitoarea constructie comuna. In alocutiunea rostita in plenul reunit al Parlamentului, Jean Claude Junker a asigurat ca nu exista si nu vor exista diferente intre statele membre UE, care trebuie sa isi faureasca un viitor comun. "Europa este, in primul rand o poveste de inima, de mai multe inimi care bat impreuna. (...) Cu totii impreuna trebuie sa dam in permanenta ce avem noi mai bun pentru ca acest popor, adeseori martirizat sa fie de data asta artizanul pacii in sanul UE si in lume. Doresc sa protejez pasii facuti inainte, in acesti ani, in Europa", a afirmat presedintele CE, scrie Curs de Guvernare . Pretul mediu al rosiilor din UE, de unde provine mare parte din marfa de pe rafturile hypermarketurilor din Romania, a ajuns in luna aprilie la 134 de euro suta de kilograme, cea mai mare valoare raportat la media ultimilor cinci ani. In luna aprilie, pretul mediu din UE al unui kilogram de rosii a ajuns la 1,34 de euro (134 de euro suta de kilograme), depasind cu 32,6% pretul maxim al ultimilor cinci ani inregistrat in aceeasi luna si cu 45% pretul mediu din ultimii cinci ani, arata ultimele informatii publicate de catre Comisia Europeana. Cat despre principalii producatori, tari de unde provine si mare parte din marfa din magazinele romanesti, preturile medii au urcat cu pana la 75% (in Italia) raportat la media ultimilor cinci ani. In Spania, cresterea a fost de 56%, pana 103 euro suta de kilograme, in Olanda de 45%, pana la 124 de euro suta de kilograme, potrivit Economica Somerii romani stau cu mainile in san si se multumesc cu ajutoarele sociale. Asa se face ca numarul locurilor de munca ocupate prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca scade drastic de la an la an. Datele de la ANOFM arata ca, la sfarsitul lunii martie 2017, cifrele fiind disponibile pe primul trimestru, rata somajului a fost de 4,55%. Nivelul este mai mic cu 0,16 puncte procentuale decat cel din luna februarie si cu 0,23 pp decat in luna martie 2016. In total, 398.951 persoane erau inregistrate in evidentele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, iar 83.409 primeau indemnizatie de somaj. La sfarsitul lunii ianuarie 2017, rata somajului a fost de 4,80%, mai mare cu 0,03 pp decat in decembrie 2016 si mai mica cu 0,10pp decat in luna ianuarie a anului trecut, noteaza Capital Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta in luna martie a acestui an, atunci cand a fost prezentat bugetul orasului, ca a identificat terenuri pentru constructia a 12.000 de locuinte sociale si pentru tineri in toate sectoarele. "Au fost identificate 11 potentiale amplasamente in toate cele sase sectoare pentru constructia de ansambluri de locuinte sociale, de serviciu si pentru tineri, in jur de 12.000 de unitati locative", declara Gabriea Firea la prezentarea bugetului Administratiei pentru acest an. Tot ea mai spunea ca se afla in derulare si proceduri pentru analiza cost-beneficiu. Bugetul Bucurestiului pentru acest an inlcude si bani pentru realizarea studiilor de fexabilitate, dar si a documentatiilor de urbanism, informeaza Economica . Comisia de Buget Finante din Camera Deputatilor a aprobat, in unanimitate, noua lege RCA, care trecuse deja de Senat. Marti, noul act normativ ar urma sa fie votat in plenul Parlamentului. Legea va urma sa inlocuiasca OUG 54/2016, care a plafonat preturile RCA. Actul normativ aprobat de deputati inlocuieste tariful maxim pentru RCA cu un pret de referinta ce urmeaza sa fie calculat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, nu de catre Biroul Asiguratorilor Auto din Romania, asa cum prevedea OUG 54/2016, care guverneaza in prezent piata asigurarilor RCA. Sursele Profit.ro spun, insa ca, ulterior, Autoritatea de Supraveghere Financiara va emite un set de norme prin care sa limiteze preturile RCA la un anumit procent peste tariful de referinta, conform Profit Statiile de metrou Pipera si Aurel Vlaicu vor fi inchise succesiv, in mijlocul verii, pentru lucrarile de modernizare efectuate la sistemul de control-acces, informeaza Metrorex.Perioadele anuntate de companie sunt 15 - 21 iulie, in cazul statiei Pipera, si 29 iulie - 4 august, pentru Aurel Vlaicu. La stabilirea perioadelor au fost luate in considerare perioadele cu trafic scazut, ca urmare a vacantelor scolare si a concediilor, "pentru ca disconfortul resimtit de calatori sa fie minim", precizeaza Metrorex.Totodata, reprezentantii Metrorex au cerut sprijin autoritatilor locale si RATB pentru preluarea calatorilor cu ajutorul transportului in comun de suprafata. Ce presupun lucrarile de modernizare: Demontarea sistemului de taxare existent; Demolarea pardoselii existente; Demontarea traseelor de cabluri de comunicatie existente in pardoseal, potrivit New Money Viitorul in industria auto este cu siguranta electric, dar modul cum va evolua nu este inca foarte clar. Toti constructorii auto dezvolta platforme modulabile speciale pentru modelele electrice, iar anul 2020 este auntat ca fiind un punct de cotitura pentru toata industria. Atunci sunt anuntate o multitudine de noi modele complet electrice. Totusi, in cadrul unui interviu oferit pentru Bloomberg, Wolfgang Schaefer, CFO Continental, a declarat ca din punct de vedere financiar, masinile cu propulsie electrica nu vor aduce un avantaj fata de masinile cu motor cu ardere interna. Asta insemna ca anul 2025 va fi momentul cand preturile masinilor electrice vor fi extrem de competitive, chiar similare sau mai mici decat ale celor cu motor termic, iar infrastructura si tehhnologia vor putea sustine eficient propulsie pur electrica, noteaza Auto-Bild