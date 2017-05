Business report: Angajatorii vor fi scutiti, pana la 5 ani, de impozit si contributii pentru tinerii angajati in agricultura sau industria alimentara; Mediul de afaceri: Razboiul dintre antreprenorii romani si multinationale este doar in mintea clasei politice; SIF Moldova a achizitionat 75.000 de actiuni Digi Communications

Firmele care vor angaja cel putin 3 persoane sub 35 de ani in agricultura, acvacultura sau industria alimentara vor fi scutite de la plata tuturor obligatiilor catre stat ce decurg din acordarea drepturilor salariale, iar de aceleasi scutiri vor beneficia si tinerii angajatii. Un grup interministerial va elabora in perioada urmatoare modificarile necesare la Codul Fiscal si la alte legi in acest scop. Guvernul va aplica aceasta masura avand in vedere ca, in prezent, zona rurala a Romaniei acopera 87,5% din teritoriu si 45% din populatie, fiind caracterizata de o puternica tendinta de imbatranire si de migrare, in special a tinerilor. Masura va fi luata pentru a reduce aceste tendinte care s-au accentuat in ultimii zece ani. Astfel, la angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura si industria alimentara, ca mod de sprijin financiar, atat angajatorul, cat si angajatorul vor fi scutiti de la plata tuturor obligatiilor catre stat ce decurg din acordarea drepturilor salariale, respectiv impozit si contributii sociale si de sanatate, anunta profit.ro In fiecare an, se vorbeste despre mai mult de 200.000 de turisti pe zi pe litoral. Doar ca, din datele oficiale, acestia nu ar avea unde sa locuiasca. Institutul National de Statistica afirma ca exista doar 84.625 locuri de cazare inregistrate. Ministerul Turismului pluseaza, dar tot nu depaseste 108.000. Cand ajungeti in Constanta, fara indoiala dati peste zeci de persoane care agita niste chei in mana. Unii, din cauza oboselii, isi iau scaune de acasa si stau, nestingheriti, pe marginea drumului. Daca veniti cu trenul, ii veti vedea facandu-si rostul in gara. Sunt oameni care "agata" turistii si ii cazeaza fie in casele proprii, fie in alte locuinte private, contra unui comision. Fac parte din circuitul paralel al turismului estival, turismul la negru, asa cum il stim toti. Fenomenul este ingrijorator. De ani de zile, Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism afirma ca 50% din turismul care se efectueaza pe litoral este la negru. "Vin in structuri neclasificate", a declarat Cristian Barhalescu, presedintele Asociatiei de Promovare Litoral ¬ Delta Dunarii. Ii vedem peste tot in Constanta si statiuni, li se spune "sezonisti" de catre localnici, scrie Romania Libera Presupusul conflict intre capitalul de tip antreprenorial romanesc, pe de o parte, si cel strain, pe de alta, este o tema care a starnit foarte multe "pasiuni" in ultima vreme, atat pe plan politic, cat si in mediul privat. Totusi, antreprenorii si managerii prezenti la dezbaterea "Competitia capitalurilor", organizata recent de revista NewMoney in parteneriat cu Romanian Business Leaders, considera ca semnul de opozitie trebuie plasat mai degraba intre companii "oneste" si companii "mai putin oneste" si nu intre "culorile" nationale ale capitalului. "Capitalul este precum apa, dincolo de culoarea lui (...). Vorbim mai degraba despre reglementare si control decat despre multinationale versus local", a spus Dragos Dinu, CEO al Tiriac Holdings. Fitilul acestei opozitii intre cele doua tipuri de capital a fost aprins abia in ultima perioada in Romania. Recent, si presedintele Klaus Iohannis a comentat subiectul, respingand categoric "tentativele populiste" de a pune in opozitie investitiile straine fata de capitalul romanesc, companiile multinationale fata de IMM-urile locale. "Sa nu ne imaginam ca doar tarile subdezvoltate sau in curs de dezvoltare sufera sau li se pare ca nu incaseaza suficient de pe urma multinationalelor. Cele care cer cel mai mult de la multinationale sunt chiar tarile foarte dezvoltate, adesea tarile mama ale acestora", a spus Dragos Rosca, venture capitaᅡᅡlist si fondator al firmei de investitii Delta Asset Invest.Societatea de Investitii Financiare Moldova a achizitionat un pachet de 75.000 de actiuni Digi Communications N.V., in cadrul ofertei publice desfasurate in perioada 28 aprilie - 10 mai 2017, conform unui raport remis vineri Bursei de Valori Bucuresti. Joi, Digi Communications a anuntat ca pretul ofertei a fost stabilit la 40 lei per actiune, ceea ce inseamna ca valoarea actiunilor achizitionate de SIF Moldova se ridica la 3 milioane lei. Conform unei informari a Digi Comunication, 'numarul exact de actiuni oferite a fost determinat drept 21.744.108, un numar de 17.348.822 actiuni oferite fiind alocat transei investitorilor institutionali si 4.348.822 celei de retail. In conformitate cu optiunea de supra-alocare, actionarii vanzatori pot vinde 2.174.411 actiuni suplimentare detinute de acestia pentru a acoperi pozitiile scurte rezultate din orice supra-alocari efectuate in legatura cu oferta sau tranzactiile de stabilizare a pretului''. Se preconizeaza ca tranzactionarea actiunilor oferite pe piata reglementata a BVB va incepe in data de 16 mai, avand simbolul DIGI. Decontarea tranzactiilor cu privire la actiunile oferite va avea loc cu o zi inainte, relateaza Economica.net Omul de afaceri Gabriel Popoviciu, unul dintre cei mai discreti investitori imobiliari din Romania, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 49,2 mil. euro in zona comerciala Baneasa, care cuprinde mallul Baneasa Shopping City din Bucuresti, si a incasat un profit de 15,9 mil. euro, echivalentul unei marje de profit de circa 30%. In 2015, zona comerciala Baneasa s-a clasat pe prima pozitie intr-un top realizat de revista Capital in functie de cifra de afaceri a tuturor mallurilor din Romania. Afacerile cu 4,6% mai mari ii vor asigura, cel mai probabil, suprematia in randul centrelor comerciale moderne din tara si in 2016. Proiectul imobiliar din nordul Capitalei i-a adus lui Popoviciu un profit net cu circa 16% peste cel din 2015 si cel mai mare de la lansarea centrului comercial in 2008, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice. In ultimul an, datoriile firmei Baneasa Developments, prin intermediul careia functioneaza zona comerciala Baneasa, au scazut cu 8,6% pana la 87 mil. euro, noteaza Capital Guvernul din Coreea de Sud le-a cerut producatorilor de masini Hyundai si Kia Motors sa recheme de pe piata locala aproximativ 240.000 de masini, dupa ce a primit un pont din partea unui avertizor de integritate. Modelele afectate care ar avea probleme se numara Hyundai i30, Sonata, autoturismele de lux Genesis, Kia Mohave si Carnival. Problemele invocate ar fi legate de sistemele de evacuare, furtunele de benzina, functionarea stopurilor pe frana, precum si alte defecte ale componentelor, scrie Auto Bild