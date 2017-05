Business report: Studiu Pew Research: Religie, cultura, democratie. Cum stau statele europene la aceste aprecieri si ce cred romanii despre religia si cultura lor; Romania pe acelasi loc cu SUA la preferinta de a nu detine bani cash; Independenta energetica a Romaniei, tot mai indepartata

In tarile ortodoxe din fostul bloc comunist, exista o asociere mult mai puternica intre religie si identitatea nationala, iar populatia majoritara este mai inclinata sa creada ca apartine unei culturi superioare, comparativ cu statele preponderent catolice, potrivit unui amplu studiu Pew Research Center. In Romania, unde populatia ortodoxa declarata ajunge la 86% din totalul locuitorilor, 74% dintre respondentii romani cred ca este important sa fii ortodox pentru a te numi cetatean al Romaniei, iar alti 54% se declara mandri pentru ca provin din Romania, potrivit unui sondaj realizat de institutul Pew Research Center. Din statele UE, doar grecii considera mai importanta apartenenta la ortodoxie pentru a te defini grec, informeaza Curs de Guvernare Volvo V90 Cross Country pare croit direct din ADN-ul tipologiei suedeze si promoveaza o ambianta interioara sofisticata, dar si o tinuta de drum remarcabila. Ce sta la baza unui astfel de model? Logica este destul de simpla. Ai in vedere un break spatios pentru intreaga familie, dar ai nevoie de un bun comportament in teren accidentat, fara sa vrei sa intri in segmentul SUV? Atunci V90 Cross Country este solutia. Sa exemplificam. Bazat pe noua platforma modulabila SPA, utilizata si pentru XC90, S90 si V90, Cross Country imbina ideal caracteristicile unui break cu cele ale unui SUV, totul in haine premium cu specific scandinav. Desi concurenta din segmentul de lux este acerba, Volvo reuseste sa se diferentieze atat de clar de rivalii germani, incat pare ca a creat o noua nisa premium, noteaza Auto-Bild. Un studiu al ING Bank arata ca, procentul persoanelor din Romania care prefera sa nu detina bani cash si sa lucreze doar prin instrumente de plata este de 38%. Procentul este printre cele mai mari din Europa (suntem intrecuti doar de Polonia, Italia si Turcia). In schimb, este identic cu cel din Statele Unite. In ciuda mijloacelor de plata din ce in ce mai sofisticate si mai bine protejate, fara 40 de euro, bani lichizi in portofel, europenii se simt niste oameni pierduti. "Conform celui mai recent sondaj ING International Survey - O societate fara cash, realizat in perioada 7-27 februarie 2017, care a chestionat aproape 15.000 de persoane din 15 tari, unul din cinci europeni (21%) arareori poarta la el bancnote sau monede, in timp ce o treime (34%) ar alege sa renunte cu totul la cash daca ar avea aceasta optiune", se arata in studiul respectiv, potrivit Economica Atacul cibernetic declansat vineri la nivel mondial a facut "200.000 de victime, in special companii, in cel putin 150 de tari", a declarat duminica, intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV, directorul Europol, Rob Wainwright. Potrivit AFP, Rob Wainwright se asteapta ca numarul victimelor sa creasca incepand de luni, cand "oamenii se vor intoarce la munca si isi vor deschide calculatorul". Considerat de specialisti drept cel mai mare atac de tip ransomware din istorie, atacul informatic "WannaCry" a afectat grav functionarea unor institutii si companii din 99 de tari. In lista statelor atacate se afla si Romania, sambata fiind anuntata oficial oprirea temporara a uzidei Dacia din Mioveni, scrie Curs de Guvernare Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut in primul trimestru cu 4,6%, comparativ cu perioada similara a anului precedent, la 1.388 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 1.388 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de peste 13,9 milioane dolari, in crestere cu 45% comparativ cu ianuarie - martie 2016. Romania a inregistrat, in 2016, cel mai slab an din ultimii 18 in privinta firmelor cu capital strain nou infiintate. Astfel, anul trecut au fost infiintate 5.348 de astfel de firme, in scadere de la 5.831 unitati, in 2015. Dupa 1991, cele mai multe societati au fost infiintate in anul 2007, cand au fost inregistrate peste 15.000 de astfel de firme. La polul opus, cele mai putine au fost in anul 1995, respectiv 3.400. Valoarea totala a capitalului social al celor 5.348 firme se ridica la 40 milioane dolari, cu 1,4% peste 2015, anunta Economica Prognoza de primavara 2017 a Comisiei Nationale de profil, aflata in subordinea Guvernului, a reevaluat de la simplu la dublu cresterea salariului real pentru perioada 2016 - 2019. Pe scurt, de la 19% in urma cu un an, s-a ajuns la 38%, ceea ce constituie cea mai mare modificare a estimarilor din toate timpurile. Recordul a fost stabilit pentru anul 2017, cand in loc de un modest 3,0% avansat in primavara trecuta, s-a anuntat o valoare mai mult decat tripla, respectiv 9,9%. Precizam ca aceste cresteri ale salariului real echivaleaza cu cele ale puterii de cumparare, adica tin cont nu doar de majorarea nominala a sumelor incasate de angajati dar si de inflatia care ar urma sa fie consemnata pe perioada analizata. Care depinde si de evolutia cursului de schimb la care se importa o buna parte din marfurile din cosul de consum, se aduc resurse energetice si se tarifeaza telefonia, arata Curs de Guvernare Chiar daca Romania a reusit in 2015 sa-si reduca semnificativ importurile de gaze rusesti, in iarna 2016-2017 am fost nevoiti sa importam masiv. In viitorul nu tocmai indepartat, odata cu exploatarea rezervelor din Marea Neagra si a gazelor de la Caragele, cel mai mare zacamant descoperit de Romgaz in ultimii 30 ani, sunt mari sanse sa nu mai apelam la rusi. Totusi, Rusia ar putea fi un furnizor important pentru functionarea centralei de la Cernavoda, iar autoritatile romane par dispuse sa deschida o astfel de relatie cu cei de la Moscova. Federatia Rusa se afla in topul tarilor partenere cu care Romania inregistreaza deficit in balanta comerciala. In anul 2015, deficitul balantei comerciale a Romaniei cu Rusia era de aproape un miliard de euro, mai exact 997 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul precedent, precizeaza Capital.