Business report: Pana pe 19 mai avem legea RCA; Calea ferata exploateaza mecanicii pana la "moarte"; Doua pietre de moara legate de picioarele companiilor romanesti: Dosarele preturilor de transfer pentru firmele mici si inexistenta unei legi a holdingului

Saptamana aceasta, pana pe 19 mai, vom avea noua lege a RCA, care va inlocui Ordonanta 54/2016 referitoare la plafonarea tarifelor pentru politele de raspundere civila auto. Dupa avizul final dat de comisia de Buget Finante joi, astazi cele patru comisii reunite vor discuta pe ultimele articole care mai ridica probleme cu principalii jucatori din piata RCA. Urmeaza votul in plen si trimiterea pentru promulgare la presedinte. Cel mai probabil, joi vom avea publicate in Monitorul Oficial si noua lege RCA si tarifele de referinta care au fost aprobate in sedinta Consiliului de Administratie a ASF de ieri. BAAR va face redistribuirea politelor cu risc in baza unor norme care vor fi redactate ulterior de ASF, relateaza Economica Capital continua seria de articole referitoare la sectorul feroviar pentru a arata starea deplorabila in care acesta a ajuns. Inainte de 1990, CFR era considerata a doua armata a Romaniei, fiind o structura riguros condusa, unde abia dupa cativa ani de scoala si ucenicie se putea ocupa un post de mecanic de locomotiva sau impegat. Daca in urma cu 25 de ani, in Romania au existat aproximativ 230.000 de ceferisiti, 1% dintre romani. fiind angajati la CFR, astazi exista sub 50.000 de salariati in sistemul feroviar de stat. Operatorii feroviari privati au, in total, un numar de aproximativ 10.000 de salariati. Si lefurile s-au schimbat. Daca inainte de 1990, ceferistul avea un venit si un statut social aparte, astazi, munceste pentru venituri de mizerie fata de conditiile de lucru si de responsabilitatea asumata. Cea mai mare raspundere o au mecanicii de locomotiva, noteaza Capital Peugeot 301, modelul de buget al marcii franceze, a primit o actualizare la jumatatea ciclului de viata. Pe langa modificarile cosmetice, noutatile includ si unitatea multimedia cu ecran tactil de 7 inchi din interior. Partea frontala a fost modificata pentru o aparitie mai impozanta, integrand elementele stilistice ale actualului limbaj de design Peugeot. Grila este verticala, iar farurile sunt integrate in linia caroseriei, dispunand de lumini de zi cu LED. Motorizarile Euro 6 includ de acum versiunea aspirata a unitatii PureTech cu trei cilindri, de 1,2 litri. Aceasta dezvolta 82 CP, fiind cuplata la o cutie de viteze manuala cu cinci trepte. Unitatea cu patru cilindri 1.6 VTi de 115 CP a fost revizuita si poate fi acum comandata impreuna cu o cutie de viteze automata cu sase trepte de la Aisin. Pe frontul diesel avem unitatea BlueHDI de 1,6 litri/100 CP si o versiune de 92 CP a motorizarii HDi de 1,6 litri, anunta Auto-Bild Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) solicita cu insistenta guvernului sa adopte un set de masuri legislative care sa evite pietrele de moara legate de picioarele capitalului autohton. Solicitatea investitorilor se refera, in esenta, la obligativitatea companiilor mici afiliate sa-si intocmeasca dosare de preturi de transfer, in conditiile in care nu exista o lege a holdingului. Printre masurile concrete pe care PIAROM le-a solicitat in mod "imperativ" luni, intr-o conferinta de presa, se numara: adoptarea cu prioritate a unei legi a holdingurilor, care sa transpuna in mod corect pricipiile OECD privind guvernanta corporativa si care sa fie axata pe elementele tehnice si functionale de constituire, organizare si functionare a unui grup de firme, informeaza Curs de Guvernare. Pretul la carcasa romaneasca de porc a crescut si pana la 40% la poarta fermei, ca si in restul Europei, urmare a neutralizarii efectului pe care l-a avut embargoul rusesc. Carnea europeana se cere masiv in Asia, astfel ca oferta nu mai depaseste cererea. Consumatorii romani s-ar putea confrunta cu o crestere a pretului la raft in perioada verii. De asemenea, aproximativ o treime din carnea romaneasca provine de la animale nascute peste granite. Ultimele date publicate de catre Comisia Europeana indica o crestere sustinuta a pretului carnii de porc in toata Europa, inclusiv in Romania, unde plusul a ajuns si la 40% fata de perioada similara a anului trecut. Vorbim, in luna martie, despre un pret de 159,3 euro (724,30 lei) suta de kilograme, cu 39,3% mai mult fata de perioada similara a anului trecut, in cazul carcasei tip S, sau de 156,3 euro (710,86 lei) suta de kg, cu 40% mai mult fata de anul trecut in cazul carcasei de tip E, potrivit Economica Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz Medias a afisat un profit net de 320,13 milioane de lei in primul trimestru din acest an, in crestere cu 86% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului trimestrial al companiei remis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din activitatea de exploatare s-au cifrat la 638,6 milioane de lei, in crestere cu 37% fata de primele trei luni ale anului trecut, iar cheltuielile de exploatare la 266,6 milioane de lei, in urcare cu 2%. Printre factorii care au determinat cresterea veniturilor companiei se numara veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mari cu 134 milioane de lei, datorita capacitatii rezervate mai mari cu 2,53 milioane MWh si cantitatea de gaze transportate mai mare cu 19% fata de trimestrul I 2016. De asemenea, veniturile din transportul international al gazelor naturale au fost mai mari cu 11,1 milioane lei, datorita variatiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor, precizeaza Capital. Investitiile straine directe au scazut in primul trimestru cu 22%, la 1,07 miliarde euro, potrivit datelor anuntate luni de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1.075 milioane euro, din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1.258 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta negativa de 183 milioane euro", a anuntat banca centrala, intr-un comunicat. Companiile straine au facut anul trecut investitii directe de 4,08 miliarde euro, in crestere cu 18% fata de 2015. Suma a reprezentat un record incepand cu 2009 si a acoperit aproape integral deficitul de cont curent, arata NewMoney