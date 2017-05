Business report: Angela Merkel si Emmanuel Macron vorbesc inclusiv de posibilitatea schimbarii tratatelor; Ministrul Muncii: Legea salarizarii va aduce o crestere medie a salariilor cu 56%; Constructorii, obligati sa sorteze deseurile pe santier

Cancelarul german Angela Merkel si noul presedinte francez Emmanuel Macron au declarat luni, la Berlin, ca sunt gata sa schimbe actualele tratate pentru ca UE sa poata fi "reconstruita istoric" astfel incat sa poata lupta eficient cu populismul. Potrivit Euractiv, Emmanuel Macron, un pro-european fervent care a preluat duminica Presedintia Frantei, a pastrat traditia de la Elysee ca prima vizita in strainatate sa fie facuta la Berlin, pentru consultari cu principalul aliat european, Germania. "Exista intelegerea comuna ca nu ne putem concentra numai pe procesul de iesire al Marii Britanii din UE, ci in primul rand trebuie sa ne gandim cum sa consolidam si cum sa aparam de crize Uniunea Europeana, in special Zona Euro. Daca putem spune de ce, pentru ce si care este motivatia din spate, Germania ar fi, cu siguranta, pregatita sa faca acest lucru", a declarat Angela Merkel, in cadrul unei conferinte de presa comuna cu Emmanuel Macron, scrie Curs de Guvernare Legea salarizarii unitare va aduce o crestere medie a salariilor cu 56%, dar vor fi si bugetari care vor avea salarii mai mici, respectiv 3% dintre angajatii cu salariile mari, de 14.000 de lei, a declarat marti Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, la postul public de televiziune. 'Prin aceasta Lege a salarizarii unitare salariile cresc in medie cu 56%. Este foarte adevarat ca in baza piramidei, adica aproximativ 60% dintre bugetari vor avea cresteri de 100% sau chiar peste 100%. Daca ne gandim la Aparare, acolo cresterile sunt si de peste 200%. Deci 60% vor avea salarii crescute cu cel putin 100%. Apoi urmeaza o alta categorie cu salarii deja mari in plata si la ei vor fi cresteri de aproximativ 50%, dar sunt si 3% dintre bugetari carora le va scadea salariul', a spus Lia Olguta Vasilescu, noteaza Economica Ministerul Mediului pregateste o lege care obliga constructorii sa sorteze fiecare tip de material adunat in containerele de pe santier. Costurile in crestere aparute in urma acestei legi se aduna peste cele generate de amenzile majorate ce trebuie platite de producatorii de materiale de constructii pentru reciclarea ambalajelor. Rezultatul: preturi mai mari pentru constructii. Hotararea de Guvern la care lucreaza Ministerul Mediului are in centru un plan de gestionare a deseurilor pe care cei care obtin autorizatii de construire si desfiintari trebuie sa il elaboreze. Actul normativ va stabili responsabilitati clare pentru primarii si pentru beneficiarii autorizatiilor, a anuntat recent Cecilia Martin, director in cadrul Ministerului Mediului. Legea vine in completarea Ordonantei de Urgenta 68/2016 care a stabilit niste tinte anuale de reciclare firmelor care au primit autorizatii de construire si desfiintare. Conform acestui act, pentru 2017 tinta de reciclare si reutilizare a deseurilor provenite din activitati de constructii este de minim 30%, potrivit Capital Tiriac Energy, divizia de energie a Grupului Tiriac, a deschis saptamana trecuta primele patru benzinarii dintr-o retea de 50 la cate isi propune sa ajunga. Pe langa investitiile in vitioarele benzinarii, Tiriac Energy pompeaza 22,5 de milioane de euro in 150 de noi statii fara personal. Primele patru benzinarii care opereaza sub brandul Tiriac Energy - Sincro au fost deschise la sfarsitul saptamanii trecute, in urma unei investitii de 200.000 de euro, iar de anul acesta incepe instalarea unor statii fara personal. Tiriac Energy are in plan amplasarea a 150 de statii de carburant inovatoare fara personal, self-service, care mizeaza pe rapiditate si pe nevoia clientilor de a alimenta usor si in proximitate, care vor opera sub titulatura Tiriac Energy - Prompt. "Proiectul va fi demarat anul acesta, urmand ca in fiecare dintre statiile Tiriac Energy - Prompt sa se investeasca intre 100.000 si 200.000 euro, in functie de tipul acestora", au declarat oficialii companiei, informeaza Economica Compania Huawei a prezentat, in cadrul Forumului Smart City 2017, care are loc la Bucuresti, strategia si ultimele tehnologii pentru transformarea oraselor in smart city (orase inteligente). Strategia Huawei are in prim plan solutii ICT (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor), care sa ajute autoritatile centrale si locale impreuna cu industria de profil sa ofere servicii avansate in sprijinul cetatenilor, menite sa imbunatateasca vietile oamenilor, sa produca crestere economica si sa creeze comunitati sustenabile. "Am calatorit in foarte multe orase din Romania pentru discutii. Am gasit oameni foarte interesati de smart city", a precizat, in cadrul conferintei, Liu Ke, CEO Huawei Technologies Romania. Huawei a prezentat cele mai importante solutii ITC din portofoliu menite sa accelereze constructia si dezvoltarea oraselor inteligente, precum Centrul Inteligent de Operatiuni (IOC), sustinut de Cloud si Big Data, solutii de management al oraselor bazate pe Internet of Things (IoT) si solutii avansate in domeniul serviciilor publice, dezvoltate in colaborare cu partenerii globali, conform New Money Un parteneriat romano-ungar pentru atragerea de fonduri europene, prin proiectul transfrontalier "Conectarea comunitatilor la infrastructura TEN-T in zona de frontiera romano-maghiara", a fost parafat marti, la Consiliul Judetean Arad. Parteneriatul a fost semnat de Iustin Cionca, presedintele CJ Arad si Mircea Doba, viceprimarul orasului Curtici, din partea romana, respectiv de Szasz Zsolt, presedintele Fundatiei pentru Dezvoltarea Intreprinderilor din judetul Bekes, din partea maghiara. La intalnire au mai participat Zallai Mihaly, presedintele Consiliului Judetean Bekes, Sergiu Bilcea, vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad, Bogdan Ban, primarul orasului Curtici, consilieri judeteni, reprezentanti ai aparatului tehnic al CJ Arad. "Prin semnarea acestui parteneriat strategic, din cadrul Programului INTERREG, CJ Arad poate sa atraga 13 milioane de euro in infrastructura rutiera. De acest Program beneficiaza patru judete din Ungaria si patru din Romania, a declarat Iustin Cionca, noteaza Capital Muntii de haine vechi care sfarsesc in depozitele de deseuri textile s-ar putea transforma intr-un material neconventional mai rezistent, care nu se mototoleste si, pe deasupra, este ecologic. Sau pot ajunge sub forma de etanol direct in rezervorul de combustibil al masinii. Depinde ce alegeti. La finalul filmului "Inapoi in viitor", omul de stiinta Emmett "Doc" Brown reapare in vehiculul DeLorean cu care calatoreste in timp gratie unui reactor special, Mr. Fusion, un soi de dispozitiv (a)mesteca tot alimentat de un combustibil obtinut prin reciclarea a diverse obiecte aruncate la guᅡnoi. Ei bine, in viata reala, exista deja o companie din Japonia care lucreaza la un proiect siᅡᅡmilar si care chiar a cumparat o replica a vehiculului din film pentru a-si promova inovatia. Jeplan lucreaza inca la o solutie capabila sa extraga fibra de bumbac din hainele uzate si sa o transforme apoi in combustibil, potrivit Auto-Bild