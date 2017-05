​Business report: Soselele din zona Valea Prahovei care asteapta sa fie construite de peste un an; Cand se inchid statiile de metrou ale corporatistilor: Pipera si Aurel Vlaicu; Mamutul autostrazilor, penalizat din toate partile, de la Posta Romana pana la mari constructori

Proiecte de 190 milioane de lei pentru fluidizarea traficului in cea mai aglomerata zona turistica a Romaniei stau in sertarele Companiei de Drumuri de mai bine de un an. Centurile Comarnic si Busteni, dar si autostrada Rasnov - Cristian, inca nu au un constructor atribuit, desi nu duc lipsa de petitori. Cel mai curtat proiect dintre cele trei precum si cel mai scump este cel privind lotul Rasnov - Cristian al Autostrazii Comarnic - Brasov. Desi ofertele celor 10 constructori inscrisi in cursa au fost deschise inca din octombrie 2015, contractul estimat la 150 milioane de lei nu a fost inca atribuit. La finele anului trecut a fost desemnata castigatoare oferta de pe locul 2, a celor de la Alpenside, insa Strabag a depus contestatie. Dupa decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor din 13 martie, oferta Strabag a intrat in reevaluare, scrie Economica In urma cu o luna, Compania Metrorex a inceput schimbarea turnichetilor vechi cu porti batante iar in prezent se lucreaza la stabilirea calendarului astfel incat sa nu se inchida in acelasi timp doua statii apropiate care au o singura intrare, a precizat directorul general Marin Aldea. Modernizarea instalatiilor de acces in cele 9 statii de metrou prevazute cu o singura gura de intrare (acces) nu se poate realiza fara inchiderea completa a statiilor dar Metrorex cauta solutii tehnice pentru a reduce perioada restrictiilor de la sapte la cel mult patru sau cinci zile. Astfel, primele doua (denumite statiile corporatistilor) vor fi Pipera 15 iulie - 21 iulie 2017respectiv Aurel Vlaicu 29 iulie - 4 august 2017, ambele statii avand fiecare peste 30 000 de calatori pe zi, noteaza Capital Pe parcursul anului 2016 s-a mentinut tendinta de crestere a numarului utilizatorilor de abonamente la serviciile de telefonie mobila, in detrimentul utilizatorilor pe baza de cartele preplatite active, ajungandu-se pentru prima data la un numar de abonamente mai mare decat cel de cartele preplatite active, potrivit ANCOM, reglementatorul pietei. Astfel, la sfarsitul anului 2016, in Romania erau 22,9 milioane de utilizatori activi de servicii de telefonie mobila (in scadere cu 1% fata de sfarsitul anului 2015), dintre care 11,5 milioane (+8%) erau utilizatori pe baza de abonament si 11,4 milioane (-9%) utilizatori pe baza de cartele preplatite active. Cresterea numarului de abonamente se datoreaza, in principal, utilizatorilor persoane fizice care prefera acest tip de acces la serviciile de telefonie mobila, numarul acestora inregistrand o crestere cu +11% in anul 2016, pana la 8,6 milioane, arata NewMoney. . Volvo renunta la dezvoltarea motoarelor diesel deoarece costul reducerii emisiilor de oxid de azot devine prea ridicat. "Din perspectiva actualelor conditii, nu vom mai dezvolta motoare diesel de ultima generatie, a declarat miercuri Hakan Samuelsson, directorul general al producatorului suedez de automobile. intr-un interviu acordat publicatiei germane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volvo va imbunatati in continuare modelele cu motoare diesel lansate in 2013 pentru a indeplini viitoarele standarde privind emisiile dar costul indeplinirii acestor standarde devine prea ridicat astfel incat actualele modele vor fi probabil produse doar pana in 2023, potrivit Auto-Bild Conducerea Bursei Romane de Marfuri a lansat miercuri un apel public la conducerea PSD pentru a respinge ceea ce a numit o "tentativa de nationalizare a tranzactionarii gazelor", mai precis o propunere care l-ar avea la origine pe deputatul Iulian Iancu (foto) si care ar interzice Bursei de Marfuri sa mai tranzactioneze gaze naturale. Pe acelasi subiect, USR a anuntat miercuri ca cere schimbarea lui Iulian Iancu din fruntea Comisiei de Industrii, deputatul PSD fiind acuzat de subminarea intereselor energetice nationale. Deputatul Iulian Iancu este sursa informatiilor apocaliptice din ianuarie legate de Sistemul Energetic National si despre inexistenta stocurile de carbune, informeaza Curs de Guvernare In timp ce compania de autostrazi ezita sa-si sanctioneze partenerii, acestia o taxeaza chiar si cand este vorba de sume foarte mici. Printre cei care au penalizat CNAIR in ultimul an se numara Posta Romana, Societatea Nationala a Sarii, dar si constructori precum Porr si Astaldi. Penalitatile aplicate Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de la inceputul lui 2016 pana in prezent insumeaza peste un milion de lei, conform datelor din Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata (ROGOP). Parteneri ai mamutului autostrazilor, de la Posta Romana si pana la mari constructori, nu ezita sa il penalizeze, chiar daca in unele cazuri este vorba de sume foarte mici. Spre exemplu, Posta Romana i-a aplicat CNAIR in februarie anul trecut penalitati de 27 de lei, aferente comisionului pentru vanzare roviniete, anunta Economica