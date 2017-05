Business report: Romania robotizata: Cand vom ajunge din urma Slovenia, Cehia si Ungaria?; Romania, avertizata: cresterea economica va incetini, inflatia isi va reintra in drepturi; BNR: in 2003-2008, creditele pentru populatie au crescut de 13 ori

In Romania, Revolutia 4.0 se amana pe termen deocamdata nedeterminat. Cu o densitate de doar 11 roboti la 10.000 de angajati din industria prelucratoare, comparativ cu media regionala de 60, tara noastra intarzie nepermis de mult startul. Suntem mult in urma nu doar a tarilor occidentale din Uniune, ci chiar si a celor din fostul bloc comunist: Slovenia - 110 roboti la 10.000 angajati din acest sector, Cehia - 93, Ungaria - 57, Polonia - 28. In Uniune, doar Croatia (5 roboti/10.000 salariati) si Estonia (8) au o situatie mai rea decat Romania. Investitiile straine au adus in statele care au aderat dupa 2004 tehnologie noua, de ultima generatie, ceea ce le-a propulsat pe unele dintre ele chiar inaintea catorva dintre cele mai puternice tari din UE, pe anumite sectoare, potrivit Curs de Guvernare Perioada de "lapte si miere" a economiei romanesti, cu crestere economica puternica si inflatie foarte scazuta, se apropie de sfarsit, cred analistii companiei britanice de consultanta Capital Economics. Incepand din 2018, urmeaza o perioada de incetinire a cresterii economice, insotita de cresterea inflatiei si a dobanzilor. Tendinta se va face remarcata si in Polonia, Ungaria sau Bulgaria, care au inregistrat de asemenea ritmuri ale cresterii economice cu mult peste media UE in ultima vreme, insa va fi mai pronuntata in Romania, unde dinamica PIB a accelerat ametitor pana la plus 5,7% in primul trimestru al acestui an, raportat la perioada corespunzatoare din 2016, reiese din datele Capital Economics si prognozele Comisiei Europene, scrie Economica In ultimii 16 ani, valoarea capitalului social al institutiilor de credit din Romania a crescut de 10 ori, potrivit datelor publicate de prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu, in prezentarea "Capitalul bancar in Romania - intre factor de dezvoltare si sursa de dezechilibru", publicata pe site-ul bancii centrale. Incepand cu anul 2000 si pana in trimestrul III din 2016, capitalul social al institutiilor de credit din Romania a crescut de 10 ori, de la 580 de milioane de euro, la 5,8 miliarde de euro. Cresterea se datoreaza, in principal, majorarii capitalului strain de la 300 de milioane de euro in anul 2000, la 5 miliarde de euro in al treilea trimestru din 2016 (crestere de 16 ori). Datele au fost publicate de prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, in prezentarea "Capitalul bancar in Romania - intre factor de dezvoltare si sursa de dezechilibru", sustinuta la sfarsitul lunii martie, noteaza Capital Firea vrea sa dea bani si pentru nasteri. Stimulentul de 1.500 de lei pentru constituirea familiilor a fost aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Firea pregateste un stimulent similar si pentru tinerii care au primul copil. Primaria Bucuresti va acorda un stimulent financiar in cuantum de 1.500 de lei net/familie, pentru tinerii care se casatoresc. Sumele vor fi acordate de Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti (CTMB), pe baza unei cereri, precum si a unei copii conform cu originalul certificatului de casatorie. "Nu este vorba de o povara financiara. Intr-un an sunt circa 6.000 de casatorii in Bucuresti, pana intr-o mie in fiecare sector. Un astfel de stimulent a mai fost acordat, dar a fost intrerupt in 2010, anul de criza, cand au fost anulate mai multe bonusuri cu caracter social", a declarat primarul Gabriela Firea in deschiderea sedintei Consiliului General, conform Economica Eliminarea timbrului de mediu a accelerat cresterea vanzarilor de masini, atat pe segmentul autoturismelor noi, cat mai ales second-hand, al caror numar chiar s-a dublat. De altfel, primul trimestru a fost cel mai bun al ultimilor opt ani pentru companiile din domeniu. Zvonul ca inceputul lui 2017 ar putea aduce eliminarea infamului timbru de mediu a pus la un moment dat in stand-by piata auto. Cum taxa putea ajunge la peste 1.000 de euro in cazul unei masini rulate, multi cumparatori au preferat sa astepte. Numai ca, odata eliminata, rezultatele s-au vazut imediat. Vanzarile de masini second-hand au explodat, practic, fiind inmatriculate in primul trimestru peste 128.000 de vehicule, de doua ori mai multe fata de ianuarie-martie 2016, reprezentand aproape 45% din volumul aferent intregului an, scrie New Money Programul Prima Casa va continua sa dea un imbold pietei imobiliare si in acest an, alocarile fiind similare cu cele de anul trecut, insa statul va incerca, treptat, sa incurajeze bancile sa vina cu oferte avantajoase de creditare. Iar TVA 0% la achizitia de locuinte asteapta avizul Comisiei Europene. Oficialii Ministerului Finantelor invitati la conferinta "Piata Imobiliara in 2017", organizata de Capital, saptamana trecuta, au dat asigurari dezvoltatorilor ca Programul Prima Casa va continua sa ofere acelasi volum de garantii si in acest an, iar, la nevoie, ar putea fi suplimentat. Insa, treptat, statul vrea sa lase loc bancilor sa inlocuiasca aceasta varianta de creditare cu garantia statului cu oferte proprii. Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, considera ca sunt mai multe variante avantajoase care sustin creditarea populatiei pentru cumparari de locuinte, potrivit Capital Elia Tuning, o companie specializata in tuning pentru autoturismele Renault/Dacia, a operat cateva modificari menite sa capteze imaginatia impatimitilor de hothatches care asteapta lansarea noului Megane RS. Pana cand vom vedea noul model sport al producatorului francez, Elia promite 20cp/33Nm in plus pentru motorul 1.6 TCE si 205 cp de pe Megane IV GT. Compania germana de tuning mai ofera pentru acest model o echipare cu jante Lombartho de 19 inch care acompaniaza subtile liniile sportive ale masinii, noteaza Auto Bild