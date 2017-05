Business report: Primul tren turistic din Romania, rezervat in proportie de 60%. Cat te costa patru zile cu Transilvania Train; Cum a reusit un crescator de castraveti sa faca 3 milioane de euro cu niste sere abandonate din Oltenia; Foreign Policy: Germania construieste pe tacute mini-armate europene sub comanda sa

Transilvania Train va pleca din Brasov pe 31 august intr-un tur al oraselor din regiune. Turisti romani si straini vor descoperi vinurile, gastronomia locala, mestesugurile si istoria locurilor. 60% la suta din capacitatea de pe primul tren turistic din Romania a fost deja rezervata, iar cei care inca nu s-au decis pot beneficia de reduceri de 20% la pachete. Transilvania Train este primul tren turistic din Romania, un concept pus la punct de agentiile de turism Globe 365 si Free Spirit Travel. Aflat la prima editie, trenul va porni din gara Brasov pe 31 august si timp de patru zile va purta turistii intr-o calatorie in Sighisoara, Medias, Alba Iulia, Sebes si Sibiu, scrie Economica Cand vine vorba de Oltenia, toata lumea se gandeste la pepenii de Dabuleni, cel mai cautat produs pe timp de vara in pietele din Romania. La doar cateva zeci de kilometri de patria lubenitelor, langa Craiova, un antreprenor a mizat totul pe castraveti. Mare amator de castraveti murati, Napoleon promitea recompense uriase celui care gasea cea mai buna reteta de saramura pentru conservarea hranei necesare trupelor sale. Numai ca, inainte de a-i pune la murat, cineva trebuie sa-i si cultive. Craioveanul Florin Purcea (46 de ani) a intrat intamplator in afacerea cu castraveti cornison in urma cu 13 ani, iar acum aproape 98% din productia pe care o realizeaza la serele Isalnita o trimite la export. Productie pe care firme din Germania si Elvetia o pun la murat si o vand apoi in toata Europa, relateaza NewMoney Ideea constituirii unei armate europene razbate periodic in media, o data la cativa ani, fiind dezbatura cu pasiune: fiecarui avocat al conceptului de aparare comuna europeana i se opune cineva care vorbeste de nepermise rivalitati in interiorul NATO - scrie Foreign Policy, intr-o analiza publicata luni. Anul acesta insa, fara sa faca prea multe valuri in presa, Germania si doi dintre aliatii sai europeni- Cehia si Romania- au facut un pas decisiv pe calea a ceea ce ar putea semana cu o armata a UE reusind sa evite bruiajul politic obisnuit: cele 3 state au anuntat consolidarea cooperarii militare, informeaza Curs de Guvernare Sub 3 lei pe litru. Atat ar costa carburantii, in Romania, daca, strict ipotetic, nu s-ar mai plati acciza despre care Bogdan Chiritoiu spune ca este deliberat pusa de stat la un nivel ridicat, pentru a ne face sa mergem mai putin cu masina si sa reducem poluarea. "Vrem sa facem atat de scumpa benzina incat lumea sa cumpere mai putin. Nu este neintentionat pretul asta mai mare, ci este obiectivul politic al statului, in extensie al Uniunii Europene, sa iti puna acciza asta care sa te descurajeze sa consumi mult si sa reducem poluarea". Afirmatia apartine presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, si ne-a determinat sa va prezentam succinct, un calcul: cat ar costa benzina si motorina daca nu ar fi accize, o situatie absolut ipotetica, pentru ca acciza pe carburanti este o politica a fiecarui stat european si o importanta sursa de venit pentru bugetul fiecarei tari, noteaza Economica Romania va trebui sa aloce anul acesta 0,71% din PIB pentru achitarea obligatiilor aferente pachetului de asistenta externa contractat in 2009 prin acordul cu FMI-UE-BM necesar pentru stabilizarea macroeconomica. Situatia se va repeta in 2018, cand banii necesari vor reprezenta 0,73% din PIB estimat oficial (879,5 miliarde lei la un curs mediu de 4,49 lei/euro, potrivit optimistelor prognoze ale CNP). Si in 2019, efortul de rambursare va continua cu plata unui miliard de euro catre Uniunea Europeana ( platile catre FMI au fost finalizate in 2015), conditie in care banii vor reprezenta, inca, o jumatate de procent din PIB-ul prognozat. Iar asta la zece ani dupa isprava cresterii nesustenabile a veniturilor, care a dus la pierderea echilibrelor macroeconomice, inclusiv la devalorizarea leului, potrivit Curs de Guvernare.



"Totodata, incepand cu 1 aprilie 2017, Romania a liberalizat pretul de achizitie al gazelor din productie interna, in relatia intre producator si furnizori. Pana in 2021 liberalizarea va viza si pretul gazului pentru consumatorii casnici. In acest context, in apararea intereselor consumatorilor dar si ale salariatilor din sectorul energetic, am inceput monitorizarea impactului creat de procesul de liberalizare avand in vedere si modul in care autoritatile publice au pregatit acest proces", se arata in comunicatul BNS. Din punctul de vedere al sindicatelor, acest proces trebuia precedat de pregatirea conditiilor pentru a asigura crearea unui mediu competitiv, transparent si echitabil, atat pentru operatorii din aceasta piata, cat si pentru consumatori, in special pentru cei vulnerabili, arata Capital. Startul programului Rabla Plus face din ce in ce mai interesanta achizitionarea unui autonomil electric. In acest context, Renault a schimbat usor strategia de achizitie a modelelor electrice in Romania. Noua directie nu mai impune plata unei rate lunare pentru acumulatori, ci integreaza pretul acestora in cel al masinii. Totul debuteaza prin lansarea pe piata a lui Renault Zoe Z.E. 40, ce asigura o autonomie de 400 km, gratie acumulatorilor de capacitate mai mare. In traficul real, Renault Zoe Z.E. 40 (40 kWh) poate rula pana la 300 km fara incarcare, ceea ce il face extrem de versatil si elimina din teama de autonomie redusa, specifica masinilor electrice. Conceput la Centrul Tehnologic Renault din Guyancourt, iar mai apoi asamblat la fabrica din Flins, modelul ZOE este lansat in Romania cu motorul Motorul R90, propunand doua niveluri de echipare: LIFE si INTENS, anunta Auto-Bild