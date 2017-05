Business report: Analistii: Atentie, nici cresterea de peste 5% si nici majorarea salariilor nu sunt sustenabile; Trump propune vanzarea a jumatate din rezerva strategica de petrol a Statelor Unite; Bucurestenii lasa zilnic 600.000 de euro in mallul AFI din Cotroceni

. "Vestea proasta este ca economia nu poate creste sustenabil cu 5% numai pe baza de stimuli monetari, fiscali si salariali", a declarat marti Valentin Lazea, economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), citat de Agerpres. Ar fi si o veste buna: "ca economia poate fi adusa la o crestere de 5% daca se implementeaza un program atotcuprinzator de reforme structurale privind capitalul, forta de munca si productivitatea", a adaugat Valentin Lazea. Totodata, recordul european de crestere economica inregistrat de Romania in primul trimestru, de 5,7%, "este contradictoriu ca un puzzle, de vreme ce, la un ritm de crestere economica atat de mare, colectarea TVA a fost dezamagitoare, iar profitul companiilor a scazut in termeni nominali", a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, intr-un interviu acordat Reuters, scrie Curs de Guvernare Administratia presedintelui Donald Trump vrea lichidarea a jumatate din rezerva strategica de petrol acumulata de Statele Unite. Propunerea face parte dintr-un plan de reducere a datoriei de stat a SUA care ar putea schimba semnificativ rolul asumat de guvernul american pe pietele de energie. Potrivit informatiilor preliminare din primul proiect de buget realizat de administratia Trump, statul federal ar urma sa obtina 500 de milioane de dolari in anul fiscal 2018 din vanzarea de petrol din rezerva strategica si alte 16,6 miliarde de dolari in urmatorii zece ani. De asemenea, Trump vrea sa creasca veniturile la buget prin liberalizarea proiectelor de prospectiuni, explorare si exploatare de petrol si gaze in parcul Arctic National Wildlife Refuge din Alaska, potrivit Economica Dezvoltatorul israelian AFI Europe a incheiat primul trimestru al acestui an cu un venit operational net in Romania de 12,2 milioane de euro, in crestere cu 12,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Centrul comercial AFI Cotroceni, cel mai important activ al israelienilor pe plan local, a avut un venit operational net de 8,3 milioane de euro in primele trei luni ale anului, obtinand rezultate mai mari cu 2,4% fata de cele inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut. In prezent, AFI Cotroceni este in proces de finalizare a lucrarilor de extindere in urma carora suprafata inchiriabila totala a centrului comercial va creste cu 6.500 de metri patrati. Acest nou spatiu va gazdui in principal brand-ul de fashion Peek&Cloppenburg, care va deschide un magazin de 5.200 metri patrati, noteaza New Money Din punctul de vedere al calitatii vietii, podiumul este ocupat de Bucuresti, Timis si Ilfov, in timp ce la capatul celalalt se afla judete depopulate si slab dezvoltate economic, situate cu precadere in sudul si estul tarii. Pentru realizarea acestui top au fost atribuite fiecarui judet si Capitalei intre una si cinci stele pentru fiecare din cele 15 criterii utilizate. Dupa care, evident, s-a facut media, iar rezultatul il puteti vedea in tabelul alaturat. Au fost luate in calcul date de ordin economic (salariul mediu, rata somajului, PIB pe cap de locuitor, gradul de dezvoltare al comertului modern, nivelul preturilor din sectorul imobiliar), demografic (sporul natural, caci acesta indica, cel putin partial, cum va arata viitorul respectivului judet, si speranta de viata) si educational (procentul populatiei cu studii superioare si numarul de studenti), informeaza Capital Grup Renault Romania vrea sa angajeze, in acest an, circa 500 de salariati, a declarat marti directorul general al grupului, Yves Caracatzanis. Renault Romania are in prezent 16.700 de angajati si cauta absolventi de studii superioare in domenii tehnice si oameni cu experienta in auto, pentru pozitii disponibile in Bucuresti, Titu si Mioveni. Grupul detine uzina Dacia Mioveni si centre de inginerie, design si testare auto, investind din 1999 pana anul trecut peste doua miliarde de euro. La Mioveni sunt produse modelele Logan, Logan MCV, Sandero, Sandero Stepway, Duster si Renault Symbol. Anul trecut, platforma industriala a raportat o productie totala de 320.457 masini, sau 1.300 vehicule/zi, potrivit New Money Telekom Romania va desfiinta, in cadrul procesului de reorganizare a grupului, 205 dintr-un total de 600 posturi de manageri, au declarat pentru Profit.ro surse din zona sindicala a grupului. Reorganizarea Telekom a fost anuntata de Profit.ro in premiera in urma cu trei luni. "La inceputul anului erau circa 700 de manageri si 100 au parasit deja grupul. Acum, in urma intalnirii cu conducerea grupului, urmeaza sa fie desfiintate 156 posturi de manageri de la fostul Romtelecom, 45 posturi de manageri de la fostul Cosmote si alte 4 posturi de manageri din Germanos si Sunlight", au afirmat sursele. De asemenea, peste 200 de persoane cu functii manageriale vor trece printr-un proces de evaluare, noteaza Profit Eliminarea taxei auto este bucuria samsarilor. Tot mai multe automobile distruse in accidente sunt aduse din Occident si reparate in service-uri ilegale din Romania. Inspectorii Registrului Auto Roman au pornit cea mai mare actiune de verificare a halelor neautorizate si nu mica le-a fost mirarea sa descopere ca exista sute de astfel de locuri. Astfel, automobilele implicate in accidente de circulatie sunt reconditionate in service-uri ilegale si se vand in targ ca fiind "perfecte". "Un vehicul implicat intr-un accident cu avarii majore, reparat intr-un service cu competente tehnice scazute, fara a fi verificat din punct de vedere al conditiilor de admitere in circulatie, reprezinta un pericol", a declarat pentru stirileprotv.ro Mihai Dogarescu, sef departament Supraveghere Piata RAR, scrie Auto-Bild