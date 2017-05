Business report: Aeroportul Timisoara, primul din Romania certificat, pe care se poate opera in siguranta, indiferent de conditiile meteo; Mediul de afaceri a suspendat discutiile cu Finantele pe tema impozitarii globale; Statul promite Golden Gate peste Dunare in trei ani, dar nu reuseste de patru ani sa termine un pod peste Somesul Mic

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) avertizeaza guvernantii ca modificarile propuse la sistemul fiscal actual expun economia la riscuri si instabilitate. Lipsa de realism si sustenabilitate a impunerii globale a veniturilor va avea ca efect introducerea cotelor de impunere progresive, pe care CDR nu-l sustine, se mentioneaza intr-un comunicat al asociatiei. Coalitia a anuntat miercuri suspendarea discutiilor cu Ministerul Finantelor pe tema modului de aplicare a sistemului de impozitare propus de Guvern, pana cand institutia va prezenta un studiu de impact. In opinia Coalitiei, studiul trebuie sa contina doua elemente esentiale: masuri alternative pentru compensarea deficitului bugetar determinat de scaderea cotelor de impunere si sursele de finantare a scaderii semnificative de incasari provocate de eliminarea retinerii la sursa a impozitului pe venit, noteaza Curs de Guvernare Constructia mega-podului de la Braila va dura trei ani, dupa un an si jumatate de proiectare, potrivit Companiei de Drumuri. Pe de alta parte, la patru ani de la rezilierea contractului cu Bechtel, statul nu reuseste nici macar sa finalizeze podul peste Somesul Mic pe care americanii l-au construit partial. Constructia Podului peste Dunare de la Braila a fost scoasa la licitatie pe 2 mai, fiind estimata la jumatate de miliard de euro. Durata contractului va fi de 9,5 ani, din care 1,5 ani pentru proiectare, trei ani pentru executie si cinci ani perioada de garantie. "Dupa ce va fi construit, Podul suspendat de la Braila se va numara printre primele cinci poduri din Europa, ca deschidere centrala (1,12 kilometri)", anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care precizeaza ca acesta reprezinta cea mai complexa lucrare de infrastructura din Romania din ultimii 27 de ani, anunta Economica. Brasov, Oradea si Sfantul Gheorghe sunt considerate cele mai curate orase din Romania, conform unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro. Clasamentul continua cu orasele Cluj-Napoca, Slobozia, Miercurea Ciuc, Pitesti, Targu-Jiu, Drobeta Turnu-Serverin si Targu Mures. Capitala ocupa pozitia 23 in clasamentul national general. Ultimele locuri sunt ocupate de orasele Resita, Calarasi si Braila. Printre orasele ce au primit cele mai slabe note din partea locuitorilor lor la capitolul curatenie se mai numara si Satu Mare, Focsani, Galati si Alexandria, Zalau, Suceava si Bacau. Bucuresti ocupa pozitia 23 in topul oraselor din Romania la capitolul curatenie. Cartierele desemnate de romani ca fiind cele mai curate sunt din Brasov, cu Avantgarden, Racadau si Centrul Civic ocupand primele trei pozitii. Topul este completat de cartierele Gruia si Grigorescu (Cluj-Napoca), Aviatiei si Nicolae Grigorescu (Bucuresti), Andrei Muresanu (Cluj-Napoca) si Pajura (Bucuresti), arata NewMoney. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda companiei Expert Petroleum un imprumut de 5 milioane de dolari pentru finantarea imbunatatirii exploatarii zacamintelor mature de titei si gaze naturale din Romania, se arata intr-un comunicat al BERD. "Pe masura ce productia interna de titei si gaze scade, iar preturile pentru titei se mentin, de asemenea, scazute, sunt necesare investitii in campurile onshore de titei si gaze existente si concentrarea pe mentinerea in continuare a viabilitatii economice, in conformitate cu cele mai recente reglementari de mediu, pentru asigurarea cresterii factorului de recuperare a hidrocarburilor. Imprumutul BERD va ajuta Expert Petroleum sa isi optimizeze structura de capital si sa investeasca in proiecte de modernizare in vederea cresterii eficientei energetice si imbunatatirii productiei. Investitia Bancii va contribui la demersul Companiei de a face campurile de titei si gaze, pe care le opereaza, mai sigure, mai curate, mai productive si mai profitabile pe o perioada mai lunga de timp", se arata in comunicat, potrivit Capital.



In perioada ianuarie - aprilie 2017 livrarile totale de autovehicule (autoturisme si vehicule comerciale) au inregistrat o crestere de 12,6 procente comparativ perioada similara din 2016, conform datelor furnizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Vanzarile de autoturisme realizate in primele patru luni ale anului au fost sustinute de achizitiile realizate de catre persoanele juridice, ponderea acestora din total fiind de 79%, fata de 21% persoane fizice. Dacia conduce in clasamentul marcilor (autoturisme si autovehicule comerciale) cu 9.611 de unitati, urmata de catre Volkswagen (4.346 unitati), Ford (3.389 unitati), Renault (3.064 unitati) si Skoda (3.055 unitati), relateaza Auto-Bild Aeroportul International "Traian Vuia", din Timisoara, a primit din partea Autoritatii Aeronautice Civile Romane un certificat care atesta ca aterizarea si decolarea aeronavelor se poate face in siguranta chiar si in conditii de vizibilitate redusa, potrivit News.ro. Potrivit reprezentantilor Aeroportului din Timisoara, certificarea la standarde europene dovedeste ca institutia respecta cerintele Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, citat de News.ro. "Aeroportul Timisoara este primul dintre aeroporturile din Romania care detine un astfel de certificat de autorizare, incepand cu 22.05.2017. La aeroportul din Timisoara, aeronavele pot ateriza in conditii meteo cu vizibilitate scazuta pe ambele directii de aterizare (dinspre est si dinspre vest), fiind singura pista din tara dotata la acest nivel pentru proceduri de aterizare in conditii de vizibilitate redusa, categoria II/IIIA. Cele doua directii de aterizare si decolare pe categoria II/IIIA ofera un avantaj aeroportului, fiind astfel reduse la minim e intarzierile cauzate de conditiile meteo nefavorabile si in special de conditiile de vizibilitate redusa", se arata in comunicat, anunta Economica. Furnizorul de gaze Engie Romania a achizitionat o cantitate de 300.000 de MWh de gaze naturale la pretul de 68,5 lei pe MWh, pe piata angro din cadrul Bursei Romane de Marfuri (BRM), au declarat, miercuri, reprezentantii BRM. "In 24 mai a.c., pe platformele electronice ale BRM, s-a inregistrat un pret minim record de 68,50 lei/MMh pentru gazele din productia interna pe piata angro. Cantitatea tranzactionata s-a cifrat la 300.000 MWh. Faptul ca aceasta tranzactie s-a incheiat pe platformele electronice ale BRM reprezinta un argument pentru tranzactionarea prin bursa de marfuri, locul ideal de intalnire al cererii cu oferta", se arata intr-un comunicat al BRM Reprezentantii BRM au aratat ca tranzactia a fost initiata de Engie Romania SA, insa nu au precizat cine a fost vanzatorul, precizeaza Capital