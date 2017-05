Business report: Mediul de afaceri a suspendat discutiile cu Finantele pe tema impozitarii globale: Veniti cu un studiu de impact; FIC: Companiile cu capital strain angajeaza o treime din forta de munca din mediul privat din Romania; Jozsef Varadi, CEO Wizz Air: Anul acesta vom transporta 7 milioane de pasageri in Romania, in cinci ani ne vom dubla traficul

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) avertizeaza guvernantii ca modificarile propuse la sistemul fiscal actual expun economia la riscuri si instabilitate. Lipsa de realism si sustenabilitate a impunerii globale a veniturilor va avea ca efect introducerea cotelor de impunere progresive, pe care CDR nu-l sustine, se mentioneaza intr-un comunicat al asociatiei. Coalitia a anuntat miercuri suspendarea discutiilor cu Ministerul Finantelor pe tema modului de aplicare a sistemului de impozitare propus de Guvern, pana cand institutia va prezenta un studiu de impact. De aceea, CDR propune pregatirea si analiza studiului de impact, si reanalizarea oportunitatii implementarii sistemului de impozitare a veniturilor, informeaza Curs de Guvernare Companiile cu capital strain angajeaza o treime din forta de munca din mediul privat, respectiv 1,2 milioane de persoane, reiese dintr-un studiu realizat de Consiliul Investitorilor Straini (FIC) si Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE). Desi exista perceptia unui volum ridicat al investitiilor straine directe (ISD), Romania are al doilea cel mai mic stoc de ISD pe locuitor din regiune, de 3.130 de euro, dupa Bulgaria. Cehia, Polonia si Ungaria au pornit de la valori ale stocului de ISD semnificativ mai mari decat Romania si Bulgaria, explica investitorii straini, unul dintre argumente fiind acela ca privatizarile s-au realizat intr-un ritm mai accelerat in primele tari, astfel, acestea au atras mai multe ISD, potrivit New Money Compania aeriana Wizz Air, cel mai mare operator pe piata din Romania, a inregistrat in anul fiscal incheiat la 31 martie 2017 un profit record de 246 de milioane de euro, in crestere cu 28% fata de anul precedent si a transportat 23,8 milioane de pasageri. Pentru Romania, compania vrea sa dubleze traficul de pasageri in urmatorii cinci ani. "Vedem o dezvoltare puternica, peste asteptari, in Europa Centrala si de Est, iar cresterile PIB-ului prognozate pentru urmatorii ani vor duce la venituri disponibile si mai multe cheltuieli atunci cand vine vorba de vacante. In al doilea rand, vedem o capacitate consolidata in regiune. Ma astept la un an puternic", a declarat intr-un interviu telefonic pentru ECONOMICA.NET, Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, scrie Economica Transilvania si Banatul sunt cele mai atractive regiuni din Romania pentru investitorii straini, potrivit unui studiu realizat de Consiliul Investitorilor Straini in colaborare cu Academia de Studii Economice. Cele mai multe Investitii Straine Directe (ISD) au fost atrase de regiunea Bucuresti-Ilfov (59,3% din total ISD in anul 2015), urmata de regiunile Centru (9%) si Vest (8,1%). Clasamentul nu sufera modificari semnificative in perioada 2008-2015, singura diferenta fiind data de cresterea importantei regiunii Vest si scaderea atractivitatii pentru regiunea Sud-Muntenia. Regiunile Centru si Vest sunt recunoscute pentru investitiile straine realizate in industrie, cu precadere in cea auto, datorita proximitatii de granita, fapt ce reduce costurile de transport a produselor, conform Capital Lucrarile la primul tronson al Magistralei 5 sunt in grafic, a dat asigurari joi Marin Aldea, directorul general al Metrorex, cu ocazia unui eveniment organizat de companie. "Filofteia a ajuns sambata la Opera", au adaugat reprezentanti ai proiectantului Magistralei 5, prezenti la evenimentul Metrorex. Ei estimeaza ca cealalta "cartita" (TBM - Tunnel Boring Machine), Sfanta Varvara, isi va incheia misiunea peste doua luni. Ultimul tunel care a mai ramas de sapat, lung de circa 300 de metri, subtraverseaza Magistrala 1 si Dambovita. Sapaturile efective vor dura aproximativ o luna si jumatate, insa pentru acestea este nevoie de inca trei saptamani pentru lucrari de pregatire, explica reprezentantii proiectantului, noteaza Economica La doar cateva zile de la anuntul-semnal al Instititutului National de Statistica (INS) referitor la cresterea economica masiva, de 5,7%, din primul trimestru al anului, cursul de schimb euro-leu a inregistrat un record negativ pentru moneda nationala. Astfel, un euro a ajuns, joia trecuta, la 4,5729 lei, cel mai scazut nivel pentru leu din ultimii patru ani si jumatate. In mod normal, o economie care creste precum Fat-Frumos este insotita de o moneda nationala puternica, in crestere fata de valutele straine. Din pacate, cursul de schimb nu este stabilit in urma unor serii de date atat de diverse, ci, in principal, de cererea si oferta de valuta din piata si de inflatie, informeaza Capital Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat pregatirile pentru redeschiderea celor doua drumuri de mare altitudine - Transfagarasan si Transalpina. Circulatia rutiera pe DN 7C Transfagarasan, de la km 104+000 (Piscu Negru) pana la km 130+800 (Cabana Balea Cascada), a fost inchisa din data de 01.11.2016. Si drumul National 67C -Transalpina a fost inchis pe anumite sectoare pe parcursul iernii. Daca lucrarile de degajare si pregatire pentru traficul rutier vor decurge normal sunt sanse mari ca cele doua drumuri sa fie deschise publicului incepand cu 1 iunie 2017, informeaza Auto Bild