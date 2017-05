Business report: Un miliard de euro pentru calea ferata; Ministrul Viorel Stefan, pentru Reuters: Guvernul va continua programul de relaxare fiscala in 2018 si va reduce la 35% contributiile sociale; Peste jumatate dintre banci sunt peste pragul rosu de semnal al UE, din punct de vedere al neperformantelor

La trei luni de la anuntul alarmant al noului presedinte ANAF, Bogdan Nicolae Stoica, potrivit caruia sistemul informatic al institutiei "sta sa crape", Fiscul a anuntat vineri ca, incepand cu data de 1 iunie, Serviciul Spatiul Privat Virtual (SPV) va fi disponibil si pentru persoanele juridice. Cu mentiunea ca inainte, pe 29 si 30 mai, serviciul va fi indisponibil din cauza unor lucrari de mentenanta. Dar oare extinderea serviciilor oferite prin intermediul SPV semnifica si faptul ca ANAF incepe sa recupereze intarzierile acumulate in programul de informatizare convenit cu Banca Mondiala? Nu, totul e in continuare blocat, afirma pentru cursdeguvernare.ro surse care cunosc foarte bine stadiul in care se afla proiectul de informatizare al ANAF, noteaza Curs de Guvernare. Chiar daca avem una dintre cele mai mari suprafete arabile din Europa, Romania este dependenta de importuri pentru a-si asugura necesarul de consum. Pentru unele culturi, precum cea a orezului, 2016 a fost un an al recordurilor din punct de vedere al productiei, dar si a consumului, in timp ce in cazul leguminoaselor, spre exemplu, s-a atins un nou maxim in ceea ce priveste importurile. Romanii continua sa manance tot mai mult din import, chiar daca avem printre cele mai mari suprafete de teren arabil, iar fondurile UE pentru acest sector continua sa creasca, arata o analiza a Institutului National de Statistica care ofera informatii atat asupra consumului cat si asupra resurselor produselor agricole, potrivit Economica Guvernul va reduce din 2018 numarul contributiilor la asigurarile sociale de la noua la numai doua, pentru pensii si pentru sanatate, respectandu-si programul de guvernare, potrivit declaratiei ministrului de Finante, Viorel Stefan, facuta intr-un interviu acordat, vineri, pentru Reuters Central & Eastern Europe Investment Summit. Cota totala de contributii sociale se va reduce la 35% fata de ponderea actuala totala de 39,25%, a celor noua contributii platite de angajati si de angajatori. Ministrul Finantelor a promis ca Romania isi va indeplini anul acesta tinta de deficit bugetar de 3% din PIB si a spus ca este posibila depasirea estimarii oficiale de crestere economica de 5,2%, in 2017. "Cu siguranta vom introduce din ianuarie 2018 masurile de de relaxare fiscala mentionate in programul de guvernare", a spus Viorel Stefan, citat de Curs de Guvernare. Chiar daca in ultimii ani Romania a fost cel mai mare vanzator de credite neperformante si rata la nivelul intregului sistem a scazut sub 10%, Autoritatea Bancara Europeana (ABE) ne incadreaza inca in categoria tarilor cu risc ridicat deoarece suntem inca deasupra pragului rosu de semnal, stabilit de ABE la 8%. La acest fapt contribuie faptul ca mai mult de jumatate de bancile din Romania sunt peste aceasta valoare de semnal. Rata creditelor neperformante s-a diminuat la 9,8% in luna ianuarie 2017, nivel inca superior pragului de semnal rosu al ABE (8%) si valorii medii la nivelul UE (5,4%, in septembrie 2016). Totusi Romania se remarca printr-o rapiditate a ajustarii ratei creditelor neperformante in ultimii trei ani, precizeaza Economica. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor, Romania a primit in primul trimestru din 2017 de la bugetul UE drept fonduri structurale si de coeziune doar 5,22 milioane euro, din care numai 1,05 milioane euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 4,17 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013. Suma este ridicol de mica, daca se face raportarea la cele 4.353,54 milioane euro incasate anul trecut, adica de peste 800 de ori mai mult. Aceste fonduri, care ar fi menite sa reduca decalajele de dezvoltare fata de Occident si sa ne apropie de un standard de viata civilizat in cadrul unor proiecte europene, au reprezentat anul trecut aproape 60% din banii primiti de la UE. In primul sfert al anului in curs au reprezentat mai putin de 0,1%, anunta Curs de Guvernare Insurance Institute for Highway Safety a identificat 11 modele de autoturisme vandute pe piata americana care au reusit sa atinga un record fara precedent: nicio persoana aflata intr-o astfel de masina implicata intr-un accident nu a decedat. Raportul dat publicitatii de Insurance Institute for Highway Safety a fost realizat pe baza datelor colectate de autoritatile americane referitoare la accidentele rutiere din SUA intre anii 2012 si 2015. Dupa cum observam pe lista se afla in principal SUV-uri si doar cateva modele din clasa mare: Audi, Volkswagen Tiguan, Toyota Tacoma, Mazda CX-9, Audi A6, Jeep Cherokee, BMW 535i/is, BMW 535xi, Lexus RX 350, Lexus CT 200h, Mercedes-Benz Clasa M, arata Auto-Bild. Dupa o perioada indelungata de "seceta", 2017 pare a fi anul de gratie al infrastructurii feroviare din Romania. Paralel cu semnarea celor mai mari contracte de modernizare a caii ferate, proiecte in valoare totala de aproximativ 1 miliard de euro, Ministerul Transporturilor, prin compania CFR SA, urgenteaza finalizarea lucrarilor de pe coridorul IV, proiecte care ar fi trebuit receptionate in decembrie 2015. Ministerul Transporturilor si compania CFR SA au deblocat proiectele privind reabilitarea Coridorului IV feroviar, Simeria-Arad, licitatii in valoare de circa 1,8 miliarde de euro. Zilele trecute, compania nationala de cai ferate CFR SA anunta semnarea contractelor pentru modernizarea tronsoanelor de cale ferata intre Simeria si Arad, proiecte demarate inca din anul 2013. Mai exact, oficialii CFR SA si asocierea Astaldi SpA - FCC Construccion SA - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - SC Thales Systems Romania SRL au semnat 2 contracte in valoare de 3,45 miliarde lei, fara TVA, relateaza Capital.