Business report: Creste factura la curent; Excedentul de la 4 luni: Lipsa dezvoltarii locale acopera deficitul central; UE cauta solutii pentru Uniunea Pietelor de Capital dupa Brexit 

Proiectul Uniunii Pietelor de capital (CMU) al Comisiei Europene (CE) este afectat consistent de viitoarea iesire a Marii Britanii din UE, pentru ca CMU va pierde cea mai mare piata financiara europeana si, totodata, una dintre cele mai mari din lume. Scopul CMU este scaderea costurilor de finantare si ameliorarea, daca nu eliminarea barierelor reglementarilor nationale in vigoare. Si numai din perspectiva burselor, Brexit a complicat planurile europene privind CMU, caci problema comunitara este acum aceea de spori atractivitatea piatei unice de capital europene pana la cea a London Stock Exchange (LSE). In plus este vorba si despre o desosebire structurala: spre deosebire de Deutsche Boerse (DB), care isi obtine circa 80% din venituri din tranzactiile cu produse derivate (la termen) si servicii after market, LSE are o pozitie dominanta pe piata cash, unde sunt atrase resurse pentru capitalizarea companiilor, scrie Curs de Guvernare ANRE a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin care modifica metodologia de stabilire a serviciilor de sistem, care, in final, va duce la cresterea facturii finale a consumatorului de energie electrica. Metodologia include in calculul tarifului de sistem mai multe costuri ale producatorilor de energie electrica, ce nu erau stabilite pana acum, si care va trebui ulterior trecute in factura. Primul dintre ele se refera la reglajul primar. Atunci cand in sistemul energetic apare vreun dezechilibru intre productie si consum, grupurile generatoare intervin automat, din primele secunde, prin prisma caracteristicilor lor constructive, pentru a genera mai multa electricitate si a pastra frecventa la 50 Hz. Pana acum, disponibilitatea acestui serviciu, pe care il poate oferi, teoretic, orice grup, nu se platea, se platea, evident, energia furnizata. Potrivit noii reglementari, se va plati, dar nu oricui, ci doar producatorilor care vor fi selectati sa ofere acest serviciu, arata Economica. Bugetul general consolidat a incheiat primele patru luni din anul 2017 cu un mic excedent de 0,17% din PIB-ul estimat pentru anul in curs, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, atat veniturile publice au crescut cu ceva mai mult de 6 miliarde de lei iar cheltuielile publice cu circa cinci miliarde lei. De retinut, insa, veniturile curente s-au majorat cu doar 4,8%, mult sub ritmul inregistrat de veniturile totale (+8,4%), in timp ce cheltuielile curente au avansat cu 8,6%, semnificativ peste ritmul de +6,8% consemnat pentru cheltuielile totale. In traducere, pentru moment si in conjunctura actuala, rezultatul de ansamblu poate parea unul bun, chiar ceva mai bun decat anul trecut (cand excedentul dupa patru luni era de +0,02% din PIB). Asadar, ne confruntam cu o situatie la care trebuie sa fim foarte atenti, deoarece rezultatul la zi pare mult mai bun decat trendul pe care il inregistreaza finantele publice, anunta Curs de Guvernare. Greva controlorilor de trafic de la ROMATSA a declansat un haos general in turism, pentru ca abia marti se va cunoaste exact ce curse vor putea decola, a declarat, luni, Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). "Mii de turisti vor fi afectati de aceasta greva. Este un haos general, pentru ca abia maine se va sti ce curse vor putea decola. Cei de la ROMATSA isi bat joc de pasageri si de turisti. Mai mult, ei pun in pericol securitatea tarii. Mai ales in conditiile in care au salarii de 2.500 de euro net pe luna per angajat", a spus Burcea. Acesta a precizat ca ROMATSA ar trebui militarizata, trecuta in subordinea Armatei, astfel incat sa nu mai poata face greva si sa nu afecteze securitatea tarii. Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), din cadrul ROMATSA, va intra, marti, in greva generala, pe fondul nemultumirilor referitoare la modul in care este gestionata compania, informeaza Capital. Vanzarile de automobile premium cresc mai rapid decat intreaga piata auto romaneasca. Evolutia nu este surprinzatoare, intrucat nici criza care a inceput in urma cu zece ani nu reusise sa tempereze (de tot) apetitul romanilor pentru masini scumpe si cu dotari de top. Clasa F (a masinilor premium) se remarca in rezultatele pietei dupa primele patru luni ale anului, cu un avans de 18,6%. Evolutia nu o depaseste pe cea din 2016, de +24,4%, dar este superioara plusului de 14,4% raportat de piata auto, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Topul marcilor ramane dominat de Mercedes-Benz, BMW si Audi. Dupa primele patru luni, vanzarile Mercedes au accelerat la un total de 1.147 unitati, fiind urmate de cele ale BMW (770) si Audi (621). Daca se pastreaza trendurile de vanzari ale inceputului de an, Mercedes va fi, pentru al patrulea an consecutiv, liderul segmentului in functie de volumul vanzarilor, indica informatiile comunicate de APIA, precizeaza NewMoney. Greva generala a controlorilor de trafic ai Romatsa, anuntata pentru marti, 30 mai, de la ora 9.00, le provoaca pierderi agentiilor de turism, care vor fi nevoite sa gaseasca solutii pentru reprogramarea sau compensarea calatoriilor si vacantelor turistilor programate pentru Rusalii, arata un comunicat transmis luni seara de patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), preluat de News.ro. Patronatul sustine ca de saptamana trecuta, cand a fost anuntata greva, clientii au devenit reticenti in a mai rezerva calatorii in aceasta perioada, potrivit News.ro. "Este foarte grav ce se intampla. Sindicatele de la Romatsa se joaca cu nervii nostri si ai clientilor nostri si vor bloca o tara intreaga cu un protest pe care il consideram nejustificat", a spus presedintele ANAT, Alin Burcea, citat de Economica. Pe langa dezvoltarea gamei Seria 8 standard, inginerii de la BMW M lucreaza si la modelul M. Un prototip complet camuflat al viitorului BMW M8 va fi prezentat intr-o sesiune de condus in cadrul programului de sustinere a cursei de 24 de ore de la Nurburgring. Putem observa din pozele publicate de BMW caracteristicile M clasice, precum prizele de aer largi, franele modificate si evacuarea sport cu patru tevi de esapament. "Crearea si dezvoltarea versiunii standard BMW Seria 8 si a modelului M se deruleaza in paralel", explica Frank van Meel, presedinte al diviziei BMW M. "Viitorul BMW M8 se va baza pe genele Seria 8 si isi va mari ADN-ul prin plusul de calitati pe circuit si doza foarte generoasa de dinamica, precizie si agilitate. Totul se transforma intr-o experienta a condusului care poarta amprentele BMW M familiare si indeplineste cele mai exigente cerinte ale clientilor nostri", relateaza Auto-Bild.