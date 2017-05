Business report: Romania - cea mai vulnerabila la automatizare, 62% din locurile de munca actuale se vor pierde; Angajatii ROMATSA s-au pensionat anticipat cu 300.000 lei la plecare fiecare, in medie; Comisia Europeana a propus cel mai mare buget al UE pentru 2018. Tinerii, cei mai mari beneficiari

Romania este tara europeana unde se va pierde din cauza automatizarii cel mai mare numar de joburi - aproximativ 61,93% din locurile de munca din prezent, atrage atentia BNR, in primul, din acest an, Raport asupra stabilitatii financiare. Media europeana a posturilor amenintate de automatizare este de 54%, in urmatoarele unul - doua decenii. Datele oferite de banca centrala citeaza o comunicare din 2016 a Comisiei Europene care preia calculele Bruegel conform metodologiei Frey si Osborne (2013). Mult peste media europeana se mai afla si Portugalia (58,94%), Croatia (57,91%), Bulgaria (56,56%) si Grecia (56,47%). Printre cele mai afectate categorii de profesii sunt estimate a fi administratia, industria prelucratoare si agricultura. Cele mai afectate ocupatii vor fi cele slab calificate si slab platite, scrie Curs de Guvernare Angajatii ROMATSA beneficiaza, in medie, de 300.000 lei la pensionarea anticipata, brut, reiese din lista cu cele 50 de revendicari ale sindicalistilor care au facut ieri greva. Pe langa respectarea acestui drept pentru tosi angajatii care vor fi in situatia de a se pensiona anticipat, sindicalistii de la ROMATSA mai cer negocierea si corelarea salariilor cu cresterea traficului aerian, precum si majorarea fondului de salarii pentru angajarea de noi controlori. Conducerea ROMATSA a propus fonduri de 3,69 milioane de lei pentru onorarea in 2016 a 12 cereri de pensionare anticipata/ cu reducerea varstei de pensionare pentru grupa de munca, adica o medie de 308.000 lei/angajat, potrivit Economica Comisarul european pentru Buget si Resurse Umane, Gunther Oettinger, a prezentat, marti, in Parlamentul European viziunea CE asupra bugetului UE pentru 2018. Acesta va fi cel mai mare de pana acum, iar principalii beneficiari vor fi tinerii. Comisia Europeana a propus ca, pentru anul 2018, sa fie alocat cel mai mare buget anual din istoria Uniunii Europene, de 160,6 miliarde de euro, iar prioritatile politice pentru anul urmator sa fie cresterea economica, crearea de locuri de munca si siguranta cetateanului, cum, de altfel, au fost si cerintele din raportul negociatorului-sef pentru buget din partea Parlamentului European, eurodeputatul Siegfried Muresan, noteaza Euractiv.ro . In timp ce unele din firmele detinute de cultele religioase au venituri de milioane si profituri deloc neglijabile, altele sunt pe pierdere sau nu reusesc sa incaseze anual decat sume de ordinul miilor de lei. Aproape 100 de companii din Romania au ca actionari sau asociati organizatii religioase, fie ca este vorba de Patriarhie, mitropolii, arhiepiscopii, episcopii, uniuni de biserici sau de simple parohii. Capital a vrut sa vada care sunt cele mai profitabile dintre ele si in ce domenii ale economiei se descurca cel mai bine oamenii lui Dumnezeu. Pentru ca bilanturile pe anul trecut nu au fost inca procesate de Ministerul Finantelor Publice, au fost utilizate pentru comparatie cifrele de pe 2015 si doar acolo unde acestea au fost disponibile am luat in calcul rezultatele financiare pe 2016. Conform datelor MFP, cea mai mare cifra de afaceri in randul companiilor cu asociati cu har a fost inregistrata de Editura Viata si Sanatate SRL, apartinand cultului adventist, informeaza Capital Industria auto romaneasca a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 22 de miliarde de euro, reprezentand 13% din PIB, si exporturi de peste 13 miliarde de euro, echivaland cu 24% din comertul extern, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). In acest domeniu au activitati peste 600 de companii, cu 206.000 salariati. Piata componentelor auto reprezinta 72% din businessul total, respectiv 15,8 miliarde euro. In privinta vanzarilor de autovehicule noi, ACAROM arata ca piata interna a inceput sa se redreseze, dar ramane de trei ori mai mica decat in 2007. Productia locala a fost anul trecut de circa 400.000 de vehicule. Datele au fost prezentate la cea de-a patra editie a Intalnirilor de afaceri din sectorul auto, eveniment care-si propune sa dezvolte noi relatii intre companiile franceze si cele romanesti, conform NewMoney Ministerul Finantelor este pregatit sa suplimenteze plafonul alocat pentru acordarea de credite prin programul Prima Casa, in contextul in care cererea puternica a epuizat deja alocarile pentru multe dintre bancile care acorda astfel de imprumuturi. Programul Prima Casa ramane in continuare atractiv pentru cei care vor sa achizitioneze o locuinta pe credit, in principal din cauza avansului foarte redus, de numai 5%. Suplimentarea pregatita de Finante ar creste deja plafonul din acest an peste cel din intreg anul 2016, potrivit Profit Din punct de vedere estetic, noua generatie Yaris ofera o grila frontala modificata, blocuri optice revizuite si stopuri ceva mai late. Din profil, Yaris ofera ceva noutati, dar proportiile au fost pastrate. Tot in dreptul modificarilor trebuie sa amintim de spoilere si dejante. Odata cu noua generatie, Toyota ofera pe Yaris si culorile Tokyo Red si Hydro Blue. La interior, noua Toyota Yaris ofera o tapiterie modificata cu si mai multe culori, plus un ecran color de 4,2 inchi pozitionat in zona ceasurilor de bord. Acesta este oferit pe toate versiunile de echipare, mai putin pe varianta entry-level. Tot la interior, clientii lui Yaris vor gasi aeratoare cu design schimbat, butoane restilizate si o consola centrala imbunatatita, noteaza Auto-Bild