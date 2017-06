Business report: Plata defalcata a TVA, modalitatea prin care statul face rost de bani... macar pe termen scurt; Cum va arata "aprofundarea economica si monetara" a UE: Un hint de la Comisia Europeana; Atentie la structura fortei de munca: Romania - cea mai vulnerabila la automatizare

AgroTransilvania Cluster, primul cluster agricol din Romania, este in negocieri cu companii coreene pentru doua proiecte din domeniul agroalimentar. Pe de o parte, coreenii sunt interesati sa cumpere branza de la membrii clusterului, iar pe de alta parte sunt dispusi sa ne exporte tehnologie si know how pentru a putea produce tofu si a cultiva cartofi dulci pe plan local. AgroTransilvania Cluster, prima initiativa tip cluster agricol din Romania, incepe sa se extinda si peste granite cu produsele realizate de cei aproximativ 70 de membri ai sai. In aceasta perioada este in tratative cu companii din Coreea care sunt interesate atat de importuri de branza cat si de a-i invata pe producatorii din Transilvania cum sa produca tofu si cartofi dulci, precizeaza Economica Sub deviza "Europa in miscare: CE ia masuri pentru o mobilitate curata, competitiva si conectata", Comisia Europeana a prezentat miercuri masuri pentru modernizarea mobilitatii si a transporturilor in Europa. Obiectivul este de a contribui la mentinerea competitivitatii acestui sector in contextul unei tranzitii echitabile din punct de vedere social catre o energie curata si catre digitalizare, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. "Europa in miscare" este un set amplu de initiative care vor spori siguranta in trafic, vor incuraja perceperea unor taxe rutiere mai echitabile, vor reduce emisiile de CO2, poluarea aerului si congestia traficului, vor reduce birocratia pentru intreprinderi si vor combate ocuparea ilegala a fortei de munca, asigurand totodata conditii adecvate si perioade de repaus pentru lucratori, apreciaza Executivul comunitar, potrivit Capital Ford introduce noul pachet exclusiv Option Pack pentru Focus RS. Noul pachet Option Pack va oferi o imbunatatire a tractiunii si un diferential mecanic cu alunecare limitata (Limited Slip Differential sau, prescurtat, LSD). Option Pack pentru Focus RS va oferi, de asemenea, un design unicat care include nuanta exterioara Nitrous Blue - specifica lui Focus RS - asortata cu elemente negre contrastante, plus o tapiterie in doua nuante. Pachetul Option Pack pentru Focus RS este cea mai recenta propunere Ford Performance, divizie care si-a prezentat recent la Salonul Auto de la Geneva 2017 cele mai noi modele. De altfel, pentru a confirma implicarea in divizia europeana Ford Performance, Ford l-a cooptat pe Leo Roeks intr-o pozitie nou creata: director al Ford Performance Europa, scrie Auto-Bild Comisia Europeana (CE) a prezentat miercuri un document de reflectie ce contine posibile cai de urmat pentru aprofundarea Uniunii economice si monetare a UE, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Optiunile propuse in document par sa completeze dezbaterea privind viitorul UE lansata de Jean Claude Junker si, potrivit comunicatului, sunt menite sa contribuie "la realizarea unui consens mai amplu privind abordarea provocarilor viitoare si imprimarea unei noi dinamici" pentru aceasta dezbatere importanta. Pentru a face progrese, Comisia Europeana apreciaza ca vor trebui adoptate masuri in trei domenii-cheie: definitivarea unei veritabile Uniuni financiare, realizarea unei Uniuni economice si fiscale mai integrate, consolidarea raspunderii democratice si a institutiilor din zona euro, noteaza Curs de Guvernare. In tentativa de a imbunatati colectarea si de a combate evaziunea, autoritatile anunta masuri care pot da peste cap activitatea companiilor care furnizeaza bunuri sau servicii catre societati si institutii ale statului. Guvernul Grindeanu vrea sa faca multe lucruri si in timp cat mai scurt, numai ca aceasta abordare poate face mai mult rau decat bine. Impozitul pe gospodarie este o initiativa care se inscrie perfect in acest mod de lucru; o idee buna, dar neexplicata suficient, nepregatita cum trebuie si grabita in aplicare. O alta este cea de plata defalcata a taxei pe valoarea adaugata (TVA), care ar trebui sa intre in vigoare de la 1 iulie, dar despre care nu s-a vorbit aproape deloc. Masura pe care guvernul intentioneaza sa o introduca peste aproximativ o luna apare in programul de convergenta 2017 - 2020, descrisa fugitiv: "Implementarea unui mecanism de plata defalcata a TVA, constand in plata de catre institutiile statului si intreprinderile publice a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri si servicii realizate direct in contul furnizorului/prestatorului la bugetul de stat", arata Capital. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat miercuri ca transportatorul aerian de stat Tarom va incheia "pe zero" in acest an, fara pierderi. "Din punct de vedere economic, Tarom se relanseaza, astfel incat prognoza economica pentru Tarom este practic ca la sfarstiul anului sa inchida pe zero, nicio pierdere", a spus Cuc. Acesta a fost miercuri prezent pe Aeroportul Baneasa, unde a aterizat cea de-a doua aeronava Boeing 737-800 NG, preluata in leasing pe 10 ani de catre compania de stat Tarom. Aeronava a fost botezata "Marea Unire" de catre autoritati. Anul trecut, Tarom a fost nevoita sa renunte la anumite rute, odata cu scoaterea din operare a celor doua avioane Airbus A310, informeaza Economica Romania este tara europeana unde se va pierde din cauza automatizarii cel mai mare numar de joburi -aproximativ 61,93% din locurile de munca din prezent, atrage atentia BNR, in primul, din acest an, Raport asupra stabilitatii financiare. Media europeana a posturilor amenintate de automatizare este de 54%, in urmatoarele unul - doua decenii. Datele oferite de banca centrala citeaza o comunicare din 2016 a Comisiei Europene care preia calculele Bruegel conform metodologiei Frey si Osborne (2013). Mult peste media europeana se mai afla si Portugalia (58,94%), Croatia (57,91%), Bulgaria (56,56%) si Grecia (56,47%). Printre cele mai afectate categorii de profesii sunt estimate a fi administratia, industria prelucratoare si agricultura. Cele mai afectate ocupatii vor fi cele slab calificate si slab platite, relateaza Curs de Guvernare.