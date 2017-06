Business report: Cum va arata "aprofundarea economica si monetara" a UE; Montarea contorului inteligent de energie electrica e obligatorie; Tranzactie istorica in imobiliare: proprietarii Dedeman cumpara cu 164 de milioane de euro birourile de langa mallul AFI Cotroceni;

Comisia Europeana (CE) a prezentat miercuri un document de reflectie ce contine posibile cai de urmat pentru aprofundarea Uniunii economice si monetare a UE, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Optiunile propuse in document par sa completeze dezbaterea privind viitorul UE lansata de Jean Claude Junker si, potrivit comunicatului, sunt menite sa contribuie "la realizarea unui consens mai amplu privind abordarea provocarilor viitoare si imprimarea unei noi dinamici" pentru aceasta dezbatere importanta. Pentru a face progrese, Comisia Europeana apreciaza ca vor trebui adoptate masuri in trei domenii-cheie: definitivarea unei veritabile Uniuni financiare; realizarea unei Uniuni economice si fiscale mai integrate; consolidarea raspunderii democratice si a institutiilor din zona euro. Un sistem financiar integrat si care functioneaza bine este esential pentru o Uniune economica si monetara eficace si stabila. Pentru a continua in spiritul realizarilor din ultimii ani, trebuie sa ajungem la un consens cu privire la calea de urmat, scrie Curs de Guvernare Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a elaborat o noua reglementare aflata inca la stadiul de proiect, referitoare la instalarea contoarelor inteligente de energie electrica, ce aduce, pe langa altele, clarificari pentru situatia in care consumatorul de energie refuza sa-i fie montat acest contor. Instalarea smart-meterelor, contoarele inteligente de energie electrica, nu este optionala, dar distribuitorii de energie care instaleaza contoarele vor face, anterior instalarii, anumite masuratori pe care sa le arate consumatorilor care, initial, refuza instalarea lor, ca nu au de ce sa se teama. Desi instalarea lor are multiple avantaje, si pentru clienti si pentru distribuitorii de energie electrica, ar putea crea temeri ca, pentru cele la care transmisia datelor se face prin unde radio, emisiile de radiatii electromagnetice ar putea cauza probleme, potrivit Economica Proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, fratii Paval din Bacau, au semnat un antecontract cu dezvoltatorul israelian AFI Europe Romania pentru cumpararea primelor trei cladiri din complexul de birouri AFI Park, construit in jurul mallului AFI Cotroceni. Tranzactia, estimata la 164 de milioane de euro, este cea mai mare realizata dupa criza in domeniul imobiliar, iar acordul intre cele doua parti include si optiunea de vanzare a celorlalte doua cladiri din AFI Park. "Am ajuns la concluzia ca aceasta achizitie este cel mai sigur pas pe care il putem face astazi in domeniul imobiliar comercial, sector in care vrem sa investim. In plus, consideram ca aceasta investitie va consolida grupul nostru si activitatea noastra principala de comert cu amanuntul, impreuna cu increderea partenerilor nostri de afaceri existenti si viitori", spune Dragos Paval, proprietar si CEO al Dedeman, noteaza NewMoney Primaria Capitalei vrea sa acorde, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, un stimulent financiar in valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-nascuti, cu conditia ca cel putin unul dintre parinti sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti, iar copilul sa se fi nascut intr-una dintre maternitatile de pe raza municipiului, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului de hotarare, suma de 2.500 de lei va fi acordata o singura data pentru fiecare nou-nascut, de Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti din cadrul Primariei Capitalei in baza unui dosar care va contine actul de indentitate al unuia dintre parinti in original si copie, certificatul de nastere al copilului in original si copie, biletul de iesire din spital sau certificatul medical constatator al nasterii si o cerere tip, informeaza Profit Uber Technologies Inc si-a redus pierderile la 708 milioane de dolari in primul trimestru al acestui an, in scadere cu 28% de la nivelul de 991 milioane de dolari raportat pentru perioada corespunzatoare a anului trecut, in conditiile in care veniturile companiei au crescut cu 18% fata de ultimul trimestru al anului trecut, la 3,4 miliarde de dolari, un nou record in cei opt ani de activitate. Uber a anuntat, totodata, plecarea directorului financiar executiv Gautam Gupta, care a demisionat cu efect din luna iulie. Gupta va lucra la un alt startup din Silicon Valley, a precizat Uber. Gupta se alatura valului de demisii de la varful Uber din ultimele cateva luni, pe fondul controverselor in care a fost implicata compania, conform Economica Renault a prezentat Captur facelift in cadrul Salonului Auto de la Geneva. SUV-ul producatorului din Hexagon a fost reproiectat pentru a se incadra in noua linie de design propusa de fratele sau mai mare, Kadjar. Astfel, grila a fost redesenata, primind o noua banda cromata care se regaseste si pe alte modele crossover Renault. Bara de protectie include noi elemente de design care subliniaza personalitatea aventuriera a modelului Captur. Noul Captur este echipat, in functie de versiuni, cu proiectoare full LED Pure Vision. Luminile de zi cu LED, in forma literei C, sunt integrate in bara de protectie inferioara. Luminile din spate sunt dotate cu aceeasi semnatura, vizibila atat noaptea cat si ziua. Tot pentru exterior, francezii au pregatit si trei nuante noi pentru caroserie (Desert Orange, Ocean Blue si Amethyst), dar si o culoare optionala pentru plafon (Mercury Silver), potrivit Auto-Bild