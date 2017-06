Business report: Companiile de distributie cer Guvernului scoaterea din orase a magazinelor mai mari de 1.000 mp; Cu viteza melcului: Trei autostrazi sunt suspendate din cauza contestatiilor; Incet, dar sigur, leul se depreciaza in fata euro

Licitatiile pentru un lot din Autostrada Transilvania, un tronson din drumul de mare viteza Ploiesti - Pascani si Alternativa Techirghiol au fost suspendate luna trecuta din cauza contestatiilor. Printre contestatari se numara italienii de la Tirrena Scavi care construiesc lotul 3 al autostrazii Sebes -Turda si compania Tecnic Consulting care se ocupa de revizuirea studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Pitesti. Mai multe firme s-au adresat Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, dupa ce le-au fost respinse ofertele pentru construirea unui lot din Autostrada Campia Turzii - Targu Mures, parte din Autostrada Transilvania. Unele firme precum Tirrena Scavi si Itinera au cerut si suspendarea licitatiei, scrie Economica. Lupta intre vechi prieteni. BMW Seria 5 are un debut perfect in testele comparative si le arata celor de la Audi si Mercedes-Benz unde este setat etalonul din clasa mare a limuzinelor premium. Am inceput sa scriu acest test uitandu-ma dupa preturi si am configurat cele trei modele dupa gustul meu. La final, usoara stupoare. Chiar daca motorizarile nu sunt cele de top, cu focus pe unitatile diesel de 3,0 litri, pretul ajunge fara prea mari eforturi in toate cele trei cazuri la aproape 80.000 de euro cu TVA. Aceasta valoare nu se datoreaza doar usoarelor cresteri de preturi de la o generatie la alta, ci si faptului ca lupta acerba dintre cei trei a dus la aparitia unor echipamente optionale care nu existau in trecut. Din cauza acestora, pretul ajunge atat de sus, arata Auto-Bild. Fostele fabrici din Epoca de Aur s-au transformat in proiecte imobiliare. In timp ce unele sunt intr-o stare de degradare, alte fabrici vor fi inlocuite de locuinte si cladiri de birouri. Fosta fabrica de textile Suveica din Colentina s-a transormat intr-un cartier cu aproape 1.000 de apartamente, iar in locul Electroaparataj sau UMEB au aparut doua malluri. Divizia imobiliara a grupului Inter IKEA construieste birouri pe terenurile a doua foste fabrici - Timpuri Noi si Baduc, iar pe terenul fostei fabrici de paine Spicul, doi investitori ridica turnuri de birouri, iar un al treilea are programat un proiect rezidential, potrivit Economica. Grupul energetic austriac OMV si grupul rus Gazprom au semnat vineri o serie de documente pentru a-si dezvolta parteneriatul lor strategic, inclusiv in privinta unui mic terminal de Gaze Naturale Lichefiate (GNL) pe coasta ruseasca a Marii Negre, a anuntat actionarul majoritar al OMV Petrom. Potrivit OMV, la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, directorul general de la OMV, Rainer Seele, si directorul general de la Gazprom, Alexey Miller, au semnat un memorandum de intelegere care precizeaza principiile unei potentiale cooperari intre Gazprom si OMV in coordonarea activitatilor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor naturale necesare pentru furnizarea de gaze naturale in Europa Centrala si de Sud-Est, transmite Agerpres, citata de Romania Libera Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a reusit sa recupereze aproximativ 17 milioane euro, avansul pentru o autostrada abandonata. Chiar lucrarile pentru cei 30,7 km din centura Bacau au fost demarate in mai 2016, in mandatul fostului ministru al Transporturilor, Dan Costescu, la jumatatea lunii aprilie, Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunta rezilierea contractullui pentru incapacitatea constructorului de a gestiona proiectul. Mai exact, oficialii CNAIR au transmis firmei turce Eko Insaat VE Ticaret instiintarea de reziliere a contractului pentru executia centurii municipiului Bacau, relateaza Capital. Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR) solicita Guvernului scoaterea din orase a magazinelor cu o suprafata mai mare de 1.000 mp, se arata intr-o solicitare transmisa de presedintele asociatiei, Ovidiu Gheorghe, catre Guvern, obtinuta de News.ro. Asociatia solicita completarea Ordonantei de Urgenta nr. 99/2000 cu un nou articol, care sa mentioneze ca amplasarea structurilor de vanzare cu suprafata mai mare de 1.000 mp sa se faca in teritoriu periurban si sa fie interzisa constructia in cadrul unitatilor administrativ - teritoriale. Masura ar afecta in primul rand retelele de hipermarketuri, dar si unele lanturi de supermarket-uri care au mizat pe formate de dimensiuni mai mari, anunta Curs de Guvernare Anul in curs se dovedeste a fi putin favorabil monedei nationale in raport cu euro, dupa o scadere moderata a leului in primele cinci luni ale anului. Din fericire, desi trendul este de scadere, deprecierea se face in pasi mici. Cursul de schimb euro/leu, cel la care ne raportam aproape toate tranzactiile (de la cele de servicii pana la imobile si autovehicule) a pornit de la inceputul anului catre o depreciere a monedei nationale. Chiar daca intre 4,5175 lei/euro, cat era cursul la inceputul anului si 4,5636 lei/euro cat era la 30 mai, este o diferenta de doar putin peste 1%, este important semnalul pe care evolutia cursului de schimb il ofera. Iar trendul este de depreciere pentru leu, directie intarita in ultima perioada de mai multe declaratii ale oficilialilor sau analistilor. Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, a declarat ca o intarire a monedei nationale ar fi nesustenabila pe viitor, ceea ce inseamna ca nu vom asista la o modificare de curs in perioada urmatoare, precizeaza Capital