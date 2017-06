Business report: Cum sa economisiti pentru avansul necesar la cumpararea unei locuinte; Bula imobiliara din vara lui 2017. Preturile locuintelor cresc, dar analistii anunta inceputul unei crize; Metroul de Drumul Taberei, din amanare in amanare

Depunerea unui avans semnificativ la achizitia unei case poate ajuta la economisirea unei sume semnificative de bani pe termen lung. "Adevarul" va prezinta cateva modalitati de a strange inteligent o suma importanta pentru constituirea acestui avans. Chiar daca nu aveti in plan o achizitie imobiliara in urmatorii ani, economisirea unui avans semnificativ, pentru reducerea costurilor ulterioare ale unui credit, este o idee buna. Si desi unele banci pretind sume mici pentru avans, de circa 5%, la unele dintre acestea poate ajunge si la 50%. Inclusiv pentru accesarea programului guvernamental Prima Casa este nevoie de un avans de 5%. Asadar, economii serioase sunt necesare pentru a indeplini acest criteriu, noteaza Adevarul. Preturile locuintelor au inceput sa creasca, aparent inexplicabil. Dar e semnul inceputului unei crize. Unele site-uri de specialitate in stiri economice au titrat ca "achizitiile de locuinte sunt in plina efervescenta" si au vorbit despre un "record al solicitarilor pentru Prima Casa". Au omis insa sa precizeze ca e vorba despre locuintele noi. Efectul acestor semnale s-a resimtit pe piata locuintelor vechi, unde se constata o crestere temporara a preturilor. Totul se petrece pe fondul unui sentiment pozitiv al unei piete de nespecialisti, pentru ca proprietarii de locuinte vechi nu sunt experti in imobiliare, informeaza Romania Libera. Dupa lansarea de miercurea trecuta a "documentului de reflectie"referitor la Uniunea economica si monetara, Comisia Europeana pare sa pregateasca atribuirea catre Zona euro statutul de "viteza intai" a Europei. Modul de guvernanta al Zonei euro se va modifica radical daca se vor respecta ideile anuntate de comisarul Pierre Moscovici, iar reuniunile informale ale Eurogroup vor capata greutatea de a impinge spre o mai mare integrare cele 19 state membre. Potrivit Politico, planul vizeaza in primul rand unificarea pozitiei de presedinte Eurogroup cu cea de Comisar responsabil cu Uniunea economica si monetara (EMU). Persoana aleasa in noua pozitie va fi practic, poate chiar ca si titulatura, ministrul de Finante al Zonei euro, precizeaza Curs de Guvernare Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din Capitala este blocat de cinci ani. Este vorba de Magistrala 5 de Metrou Drumul Taberei. Amanari peste amanari, fie pentru ca lipseau banii, fie pentru ca nu prestau corespunzator constructorii. Acum, Metrorex si-a asumat sa deschida M5 circulatiei pana la inceputul verii 2018 si prezinta si gradul de realizare a lucrarilor, pe statii. Lucrarile la structura de rezistenta a tronsonului 1 al Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei - Eroilor sunt gata in proportie de 87%, in timp ce finisajele si instalatiile sunt realizate in proportie de doar 30%, potrivit datelor transmise Capital de catre Metrorex. Statia Valea Ialomitei arata cel mai bine, avand in vedere ca lucrarile de structura au fost finalizate in totalitate, iar cele de finisaje si instalatii, in proportie de 67%. Si la Orizont se progreseaza, structura fiind gata 100%, in timp ce finisajele doar 62%, scrie Capital. Imprumuturile mici, acordate rapid si pe o perioada scurta de timp, incep sa castige din nou teren. Cine sunt insa clientii care platesc dobanzi de peste 1% pe zi si cat de acerba e competitia din aceasta piata? Soldul creditelor acordate de Institutiile Financiare Nebancare (IFN) din Romania a depasit pragul de 5,9 miliarde de lei la finalul anului trecut, cel mai ridicat nivel de la sfarsitul lui 2009, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Cea mai mare parte a acestor imprumuturi (peste 88%) sunt credite de consum - produsele vedeta din portofoliile IFN-urile fiind creditele foarte mici, acordate pe o perioada scurta de timp, insa la costuri considerabile. In conditiile in care dobanzile depasesc de cele mai multe ori 1% pe zi, punctul forte al acestor institutii financiare este rapiditatea cu care "livreaza" banii, in unele cazuri de doar cateva ore din momentul aplicarii, precum si simplitatea accesarii produselor - in multe cazuri online, potrivit NewMoney. Cresterile nete de venituri generate de Legea salarizarii vor fi, cel putin in primul an, neutralizate de transferul catre angajat al tuturor contributiilor sociale, incepand cu 1 ianuarie 2018. Ceea ce inseamna ca o buna parte din majorarea salariala se va intoarce la bugete sub forma de taxe platite de angajat. Este si explicatia pentru precizarile ministrului Olguta Vasilescu, potrivit carora unele salarii nete vor scadea in urma majorarilor salariale - si contradictiei sensibile cu declaratiile aceluiasi ministru, potrivit caruia salariile mai mici de 4000 de lei ar urma sa se dubleze. Toate acestea inseamna ca majorarile salariale vor avea un impact limitat asupra deficitului bugetar, legea salarizarii apeland la acesta inovatie a transferului contributiilor initiata anul trecut de secretarul de stat Gabriel Biris, anunta Curs de Guvernare Ponderea romanilor care au asigurare sociala de sanatate si care platesc efectiv contributia (CASS) a scazut cu circa 10 puncte procentuale, la sub 40% din numarul total de asigurati. Concret, sub 6,8 milioane de romani vireaza bani la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, din care e finantat sistemul sanitar. In prezent, avem peste 10,3 milioane de romani care nu platesc CASS, dupa ce Guvernul a decis sa scuteasca circa 2 milioane de pensionari de la plata contributiei la sanatate. La 1 ianuarie 2017, aveam in jur de 17,1 milioane de romani asigurati la sanatate, potrivit celor mai recente date ale CNAS, relateaza Economica