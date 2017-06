Business report: Imaginea evolutiei veniturilor romanilor din ultimii 4 ani. Pe ce s-au dus banii economisiti la alimente; Ministrul Finantelor: Impozitul pe gospodarie va fi implementat in doua-trei etape. Prima etapa incepe de la 1 ianuarie 2018; Romania, lider mondial la frauda in asigurari

Veniturile lunare ale unei familii romanesti au crescut intre anul 2013 si anul 2016 de la 2.559 lei la 2.945 lei (+15%), iar venitul pe membru de familie a urcat de la 895,9 lei/persoana la lei pe persoana la 1.010,7 lei/persoana (+12,8%), potrivit rezultatelor Anchetei bugetelor de familie (ABF) intreprinsa de INS. Am considerat util sa vedem care a fost evolutia acestor venituri intr-o perioada de stabilizare macroeconomica reusita ( 5 criterii Maastricht din 5 si 13 din 14 pe tabloul de bord european au fost indeplinite ) si de relativa stabilitate a cursului de schimb (de la 4,42 lei/euro la 4,49 lei/euro) pentru raportare la actualele majorari si solicitari de majorari ale veniturilor. La nivelul veniturilor pe persoana, familiile de salariati au inregistrat in 2016 cele mai mari sume cu 1.410 lei/persoana, urmate de cele de pensionari (999 lei), agricultori (632 lei) si someri (584 lei), noteaza Curs de Guvernare Implementarea noului impozit pe venitul global se va desfasura in doua sau trei etape, prima etapa urmand sa inceapa de la 1 ianuarie 2018, in conditiile in care rolul consultantilor fiscali ar putea fi luat de un sistem informatic, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, in cadrul unei conferinte de presa, scrie News.ro. La finalul lunii mai, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la Romania TV, referitor la impozitul pe venitul global, ca Guvernul s-ar putea sa ia decizia sa nu mai foloseasca consultanti fiscali si sa amane cu un an introducerea deducerilor pe baza de chitante, perioada in care sa se informatizeze administratia, potrivit News.ro. Stefan a anuntat marti ca prima etapa va incepe de la 1 ianuarie 2018. "Vor fi doua sau trei etape de implementare a acestui sistem. Cu siguranta, prima etapa va fi de la 1 ianuarie 2018", a afirmat Stefan, potrivit Economica Un cunoscut specialist international in domeniul antifraudei a anuntat recent ca Romania depaseste cu mult media europeana in ceea ce priveste frauda in asigurari. Un document ASF vorbeste despre un nivel al fraudei de cel putin 15-20%, raportat la numarul total al dosarelor de dauna. Frauda in sectorul asigurarilor auto din Romania este de cel putin 15%, fata de maximum 5-10% cat este media europeana, a declarat, la Forumul International de Asigurare si Reasigurare (FIAR), Thomas Brinkmann, country manager Friss pentru Grecia si Cipru. El a dat ca exemplu pietele din Suedia - cu un nivel al fraudei in asigurari de 5-10%, Marea Britanie - 6-8%, Elvetia - 10%, Australia - 10-15%, SUA - 8%. Cu alte cuvinte, in analiza specialistului international, tara noastra detine recordul mondial in privinta daunelor inventate, scrie Capital Oamenii inca nu au incredere deplina sa-si lase finantele gestionate de tehnologie, cel putin in tarile europene. Iar exemplul este valabil si pentru romani. Aceasta este concluzia unui studiu comportamental, realizat pe un esantion de 15.000 de persoane din 15 tari, de ING International Survey Mobile Banking 2017 - Noi Tehnologii. Intrebati daca ar lasa robo-consultantii - programe digitale ce invata preferintele consumatorului si investesc banii bazandu-se pe modele comportamentale - sa le gestioneze finantele unilateral, noua din zece europeni (91%) au raspuns cu "nu". In Romania, 38% ar fi dispusi sa apeleze la robo-consultanti, dar numai daca ei iau hotararea finala. Totodata, 30% din romani ar citi recomandarile trimise de astfel de programe, iar 22% resping sfaturile financiare din partea unui software, conform NewMoney Compania Petrol, liderul pietei de produse petroliere din Slovenia, a fost, in luna aprilie, prin sucursala sa din Romania, cel mai mare exportator de energie electrica din tara noastra, potrivit datelor Operatorului Pietei de Energie din Romania (OPCOM). Petrol Bucharest Rom SRL a raportat, in luna mai la OPCOM doua tranzactii de vanzare de energie electrica derulate in luna aprilie, care au insumat aproape 78.000 MWh de electricitate cumparata din Romania si vanduta la export. Traderul a vandut catre sucursala "sora" din Slovenia, Petrol Slovenska energetska druzba d.d., Ljubljana, 10.530 MWh, la un pret de 34,13 euro/MWh, cu livrare prin Bulgaria, si catre aceeasi firma din grup, dar din Serbia, Petrol d.o.o., Beograd, 66.430 MWh, la un pret de 34,23 euro/MWh, potrivit Economica Odata ce vara si-a intrat in drepturi, romanii incep sa isi impacheteze bagajele si sa se pregateasca sa plece in vacanta. Cel mai des, turistii isi planifica un concediu care sa includa, neaparat, si plaja, Barcelona fiind in topul destinatiilor preferate. Dar aceasta nu inseamna o vacanta intru totul relaxanta: mai mult de un sfert dintre romani considera planificarea unei vacante stresanta. Asadar, potrivit Momondo Romania, perioada de vara este unul dintre cele mai aglomerate sezoane de calatorie din an si, pe masura ce zilele de iunie trec, aeroporturile incep sa se umple cu romani care se indreapta spre o vacanta de vara relaxanta. Chestionand calatorii romani si analizand cautarile de zbor pentru lunile de vara, specialistii momondo.ro au constatat faptul ca tarile latine sunt cele mai populare in randul romanilor pentru aceasta vara. Totusi, se pare ca planificarea vacantei de vara relaxante nu este lipsita de stres, noteaza Capital Ai platit taxa de pod de la Fetesti prin sms? Verifica posta sa-ti ridici amenda. Incepand cu luna mai 2016, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a introdus sistemul de plata prin sms pentru podul Fetesti -Cernavoda. Tot de atunci au inceput si probleme pentru ca tot mai multi soferi care au platit taxa de pod de la Fetesti prin sms s-au trezit cu amenzi in cutia postala. Procedura de plata prin sms este relativ simpla: cei care aleg sa plateasca taxa de pod Fetesti - Cernavoda trebuie sa trimita SMS la numarul 7577 (Orange, Telekom, Vodafone, DigiMobil). In mesajul trimis catre acest numar, clientul trebuie sa precizeze numarul de inmatriculare si categoria tarifata. Soferii pot achita acest tarif in afara Agentiei de Incasare Fetesti, in avans sau pana la ora 24 a zilei urmatoare trecerii. Probleme incep de la faptul ca softul folosit pentru taxa de pod de la Fetesti nu inregistreaza cum trebuie platile efectuate prin SMS. Drept urmare, cei nedreptatiti de erorile tehnice ale programului electronic de taxare trebuie sa mearga in instanta si sa-si recupereze paguba, scrie Auto-Bild