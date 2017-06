Business report: Romania, unul dintre statele europene care nu centralizeaza tranzactiile imobiliare; Riscurile concrete de miliarde de euro ale noii legi a salarizarii; 170 mil. lei pentru modernizarea drumului judetean Craiova - Cetate

Lipsa unor baze de date imobiliare care sa centralizeze preturile din contractele de vanzare-cumparare distorsioneaza piata imobiliara autohtona, Romania fiind unul dintre putinele state europene, alaturi de Grecia, fara o baza de date cu informatiile din aceste contracte, atrag atentia consultantii din domeniul imobiliar. "Investitorii care vor sa achizitioneze, sa vanda sau chiar sa inchirieze o proprietate imobiliara, rezidentiala sau comerciala, nu au posibilitatea de a afla preturile reale la care au mai avut loc asemenea tranzactii in perioadele anterioare. Singurele date accesibile publicului larg sunt preturile cerute de vanzatori, postate in ofertele imobiliare din publicatiile de profil. Insa nici acestea nu indica nivelul real la care se incheie contractele de vanzare-cumparare intre doua parti", scrie Economica. Parlamentul a aprobat miercuri noua Lege a salarizarii unitare, insa evolutia proiectului de la initiere si comunicare, si pana la votul final nu e deloc linistitoare pentru contribuabil. O dovedesc nu doar calendarul concret angajat de guvern in a mari salariile si care cere garantia unei respectari din punct de vedere juridic, ci si (sau, mai ales) experienta : Intre anii 2012 si 2016, Romania a platit nu mai putin de 10,1 miliarde de lei (aproximativ 2,25 miliarde de euro) catre salariatii care au castigat in instanta despagubirile pentru neonorarea de catre stat a prevederilor legislative privind salariile : prevederi legislative create de acelasi stat, informeaza Curs de Guvernare Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat miercuri un contract de aproape 170 milioane lei, finantat prin POR, pentru modernizarea DJ 552 din judetul Dolj, acesta fiind al cincilea contract de finantare cu fonduri europene pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala. Potrivit unui comunicat al MDRAPFE, prin acest proiect care vizeaza modernizarea a 67,571 km din DJ 552, Craiova - Mofleni - Bucovat - Terpezita - Salcuta - Virtop - Caraula - Cetate din Dolj, drum conectat la reteaua transeuropeana de transport (TEN-T), vor fi construiti si 21,23 km de piste pentru biciclisti, 14 statii de autobuz pentru transport public de persoane, precum si elemente suplimentare destinate cresterii sigurantei rutiere, anunta Capital. Compania de Drumuri este obligata la plata a 18,5 milioane de lei plus penalitati, in contul unor datorii catre Alpine, la patru ani de la falimentul constructorul austriac, care nu a mai apucat sa finalizeze lotul 2 al autostrazii Nadlac - Arad si tronsonul I din Centura Brasov. Judecatoria Sectorului 1 a admis pe 2 martie executarea silita a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de catre Campeonatos Enterprises Limited, cesionarul cipriot al unor creante Alpine. Asta dupa ce pe 12 ianuarie Tribunalul Bucuresti a admis cererile Alpine Bau Gmbh si a intervenientelor Campeonatos Enterprises Limited si FCC Construccion S.A si a obligat CNAIR sa le plateasca acestora din urma suma totala de 18,5 milioane de lei plus penalitati de intarziere, potrivit Economica. Grupul Teraplast, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, a cumparat cu 4,3 milioane de euro un producator de panouri sandwich din Serbia. Tranzactia vine in contextul in care in prima parte a anului acesta, Teraplast a cumparat 50% din producatorul de tigla metalica Depaco din Baicoi pentru cel mult 5-6 milioane de euro. "Achizitia din Serbia face parte din strategia grupului Teraplast de a creste volumul vanzarilor si profitabilitatea. (...) Suntem convinsi ca grupul Teraplast poate sa devina un exemplu pentru companiile romanesti care pana in acest moment nu au avut curajul sau nu au fost incurajate sa deschida fabrici pe pietele externe. In schimb firmele din Polonia, Rusia sau Ungaria au deschis fabrici in Romania si sunt foarte active in zona constructiilor", a spus Dorel Goia, actionar majoritar si presedintele consiliului de administratie in cadrul Teraplast, citat de NewMoney. Uzina PSA din Rennes-La Janais a produs ultimul exemplar din gama Citroen C5. Modelul francez, ajuns la a doua generatie, isi incheie cariera dupa noua ani de productie. Citroen a reusit sa vanda 430.000 de unitati ale gamei C5 in cei noua ani de productie. C5 isi incheie astfel cariera pe piata europeana dar grupul PSA produce o verisune mai slab echipata a acestui model in China. Citroen C5 a fost primul model din clasa medie, considerat non-premium, care a fost echipat cu un motor ce rivaliza fara probleme cu modele din clasa premium. Este vorba de propulsorul diesel cu o cilindree de 3 litri si o putere de 240 CP. Conform unor surse consultate de media de specialitate viitorul model C5 va fi construit pe o platforma GM si intr-o alta fabrica, relateaza Auto-Bild Pretul locuintelor din Romania a depasit valoarea de alerta stabilita de Comisia Europeana, economistii estimeaza o dublare a dobanzii interbancare ROBOR pana in 2020, iar programul Prima Casa va disparea dupa 2021. In acest context marcat de efervescenta, cumparatorii de locuinte trebuie sa fie extrem de precauti pentru a evita supra-indatorarea. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a semnalat, in premiera, riscul cresterii accelerate a preturilor la locuinte. In primele noua luni ale anului trecut, rata de crestere anuala a preturilor s-a situat la 7,1% si a ramas pozitiva pana la finalul primului trimestru al acestui an, potrivit datelor centralizate de BNR. Aceasta majorare depaseste pragul de semnal al Comisiei Europene stabilit la 6%, conform procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, precizeaza Capital