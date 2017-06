Business report: Investitiile in economie pe T1 din 2017 - sub nivelul din 2013; Top retaileri autohtoni. Doua retele romanesti au trecut de pragul de 200 de milioane de lei; Schimbare pe piata rezidentiala de lux: Cumparatorii cauta apartamente cu suprafete similare celor comuniste

In trimestrul I 2017 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 12.836,9 milioane lei, fiind in scadere cu 3,1%, comparativ cu trimestrul I 2016, a anuntat sec Institutul National de Statistica. Schimbarea modului in care se face cresterea economica dinspre stimularea productiei, care ar fi fost o alternativa durabila pe termen mediu si lung, spre consum, care nu face decat sa sustina o exapansiune economica efemera, pe termen scurt, apare ca evidenta. De retinut, efectele investitiilor nu se vad imediat si prespun o directionare a resurselor catre dezvoltarea infrastructurii, achizitionarea de mijloace de productie pentru retehnologizare si cresterea competitivitatii. Dupa care, in timp, banii se recupereaza prin cresterea eficientei si salariile pot creste sustenabil din rezultatele obtinute pe baza sporului de vanzari de marfuri si servicii, taxate corepunzator la nivelul finantelor publice, potrivit Curs de Guvernare Anul trecut, inca un retailer autohton a reusit performanta de a trece de pragul de 200 de milioane de lei cifra de afaceri. Lantul Merkur din Harghita si Annabella din Valcea conduc topul celor mai mari comercianti romani. Avand cresteri si de peste 10%, retailerii internationali au profitat anul trecut de contextul economic bun, dar si de relaxarea fiscala. Au lasat insa loc si antreprenorilor romani care au crescut in aceeasi masura, unii dintre ei intrand chiar pe noi piete. Numarul business-urilor romanesti care au depasit pragul de 200 de milioane de lei cifra de afaceri a ajuns de la unul la doua, clubul exclusivist imbogatindu-se cu Annabella, lant de magazine detinut de familia Mutu din Valcea. Potrivit datelor furnizate Economica de catre termene.ro, Annabella SRL a raportat in 2016 afaceri in valoare de 218,5 milioane de lei, noteaza Economica Noua generatie de cumparatori, care au nevoie de mobilitate, cauta apartamente premium in zona de nord a Bucurestiului cu suprafete apropiate de cele din blocurile comuniste, pentru a evita costurile mari de administrare, a declarat Mihaela Pana, sefa biroului rezidential al companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. "Nu se mai cauta confortul in suprafata, ci in facilitati de genul transportului, al parcului si al magazinelor din apropiere. Piata este complet diferita fata de acum zece ani. Ne-am intors la apartamente apropiate foarte mult de suprafata apartamentelor comuniste. Apartamentele de doua, trei sau patru camere se incadreaza intre 55 si 90 mp. Oamenii au inteles ca nu au de ce sa plateasca spatiul excedentar pe care, de cele mai multe ori, nu il folosesc", a spus Mihaela Pana, scrie Capital Zona de nord a Capitalei a atras nu doar investitorii in cladiri de birouri, ci si dezvoltatorii de locuinte, care au vrut sa cumpere terenuri in zona Aviatiei. Acum, vor sa ridice blocuri de apartamente pentru corporatistii care strabat dimineata Bucurestiul de la sud la nord, dar si expatii. Daca in zona Aviatiei terenurile pentru noi blocuri s-au vandut, Barbu-Vacarescu va fi urmatoarea zona unde se vor construi apartamente. Aproape 600 de apartamente premium si premium plus vor fi livrate anul acesta in partea de centru-nord a Bucurestiului, de 17 ori mai multe decat in 2016, arata un studiu realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Anul trecut, doar 35 de apartamente premium noi au fost finalizate, insa numarul acestora depaseste 1.000 pentru urmatorii doi ani, informeaza Economica Odata cu balbaielile create de Legea Salarizarii Unitare, ministerul Muncii incurca si socotelile agentiilor de turism. Mai clar, prin legea salarizarii, mult asteptatele vouchere de vacanta vor fi transformate de la 1 decembrie 2018 in prime in bani. "Am vazut acum trei saptamani scris undeva ca nu pot fi date vouchere de vacanta anul asta pentru ca nu sunt prinse in buget, desi se pot prinde acum la rectificare cu publicare pe 1 iulie. (...) Dupa care a venit Olguta Vasilescu si din bezna mintii a anulat toata munca noastra de 3-4 ani zicand ca voucherele se vor da in bani de la 1 ianuarie 2018", declara presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, care precizeaza ca acordarea vouchereleor este deja intarziata, conform NewMoney Cota de impunere a impozitului pe veniturile suplimentare obtinute de producatorii interni de gaze naturale ca urmare a dereglementarii preturilor de vanzare va fi majorata de la 60% la 80% in situatia in care pretul de vanzare depaseste 85 lei/MWh, cota de 80% urmand sa fie aplicata la veniturile suplimentare obtinute din diferenta dintre pretul practicat si pragul de 85 lei/MWh. In plus, acest impozit, introdus initial in 2013 pe o perioada de un an, care a fost prelungita de atunci in fiecare an cu cate inca 12 luni, va deveni o taxa permanenta, fara limita de aplicare in timp, potrivit amendamentelor aprobat recent de catre Comisia de Industrii a Camerei Deputatilor la OG nr. 7/2013 prin care Guvernul Ponta a introdus impozitul, noteaza Profit Tesla a prezentat recent o prima imagine cu viitorul crossover care ar trebui sa intre in productie in 2019. Tesla Model Y, despre care se presupunea initial ca va folosi platforma sedanului Model 3, va folosi o noua platforma. Informatia despre noul Model Y a fost confirmata de proprietarul Tesla, Elon Musk. La adunarea actionarilor companiei din aceasta saptamana Musk a plusat si a anuntat ca fabrica Tesla din Fremont si-a atins potentialul maxim de productie. Liniile de productie sunt ocupate la maxim de unitatile Model S, Model X si viitorul Model 3 va fi produs tot la Fremont. Anuntul CEO-ului Tesla Elon Musk readuce in actualitate declaratiile fostului ministrul al Economiei, Costin Borc din aprilie 2016 despre posibilitatea ca celebra companie americana specializata in productia autoturismelor electrice sa deschida o fabrica in Romania, potrivit Auto-Bild