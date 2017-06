Business report: Inca o tara UE inchide usa tirurilor romanesti; Companiile angajeaza masiv. 2017, an record pentru piata HR; Raiffeisen: Odata cu cresterea salariilor, creste si interesul romanilor pentru imprumuturi

. In timp ce Romaniei i se interzice sa incurajeze vanzarea produselor alimentare autohtone, in numele libertatii pietelor si comertului din UE, tarile straine isi inchid putin cate putin piata transporturilor rutiere in fata transportatorilor romani, sub privirile ingaduitoare ale Comisiei Europene si in absenta oricaror reactii venite din partea Ministerului Transporturilor si Guvernului.Ultima tara care se aliniaza curentului indreptat impotriva transportatorilor romani este Italia, dupa Franta, Belgia si Germania. Camera Deputatilor a Parlamentului Italian a aprobat, la 05 iunie 2017, proiectul de lege pentru ratificarea Decretului-lege 50/2017, care pretinde ca ar contine "politici corective de conturi publice", dar care, in fapt, are ca scop golirea tarii de firmele si soferii din estul Europei, informeaza publicatia de specialitate TIR Magazin, citata de Digi 24 Creditarea va continua sa creasca in acest an, in principal datorita majorarii veniturilor populatiei, profitabilitatea bancilor va fi mai buna, iar bancile grecesti sunt in capul listei de posibile tranzactii de achizitie in 2017. Sunt concluziile raportului anual privind sectorul bancar publicat de grupul austriac Raiffeisen. "Ne asteptam ca predispozitia sectorului privat de a lua imprumuturi sa creacsa in continuare in 2017, sustinuta de cresterea economica si de cresterea veniturilor disponibile. In acelasi timp, dobanzile ar trebui sa ramana la un nivel scazut, rezultand in imbunptatirea dinamicii creditarii", cred analistii Raiffeisen Bank, potrivit Economica.net . In 2016, creditarea catre sectorul privat ajustata pentru variatia cursului de schimb a crescut cu 1,1%, iar soldul total al creditelor a ajuns la 49,09 miliarde de euro (29,4% din PIB). Creditarea in lei a crescut cu 14,3%, iar cea in valuta a scazut cu 12,3%.Conform statisticilor, pana in 2025 numarul acestora va ajunge la 40 de milioane. Cifrele arata ca 95% dintre masinile electrice vandute in lume sunt concentrate doar in zece tari ( China, SUA, Japonia, Canada, Norvegia, Marea Britanie, Franta, Germania, Olanda si Suedia). In China s-au vandut anul trecut peste 300.000 de unitati, in timp ce in SUA peste 150.000. Numarul total de automobile electrice din China a ajuns la 640.000, iar in Statele Unite ale Americii la 560.000, scrie Auto Bild CNAIR a anuntat ca, de la inceputul anului, pe benzile de la statia de taxare Fetesti marcate "e-tarif", au trecut 1,1 milioane de vehicule, dar dintre acestea aproximativ 20% nu apar cu plata efectuata. Potrivit CNAIR, 224.722 de vehicule care au trecut prin statia de taxare de la Fetesti, de la 1 ianuarie 2017 si pana la finele lunii mai, au fost detectate de computer ca fiind ilegale, adica nu au avut o plata in termenul prevazut de lege. Posibilitatile pe care CNAIR le ia in calcul sunt fie legate de inregistrarea eronata a numarului de inmatriculare, fie nu a fost efectuata nicio plata, fie sunt vehicule exceptate. Verficiarile vor fi facute de agenti constatatori, ceea ce inseamna ca acestia vor avea de facut o munca titanica, dat fiind numarul urias de masini care trebuie verificate. In acelasi timp, CNAIR anunta ca au fost achitate 306.883 treceri prin SMS, iar alte 728.373 treceri au fost platite prin statiile de carburant sau pe diferite site-uri web care au incheiate acorduri cu CNAIR, relateaza profit.ro . Un punct de inflexiune de 3,3 miliarde de dolari. Aceasta e suma platita de gigantul Wal-Mart pentru o companie de comert online infiintata de doar 15 luni. Atat analistii, cat si directorul executiv al companiei sustin la unison ca Jet.com este practic ultima sansa a companiei fondate de Sam Walton in lupta cu hegemonicul Amazon. Vara trecuta, Marc Lore, fondator si CEO al startup-uᅡlui de comert online Jet.com Inc., a facut un video de 40 de minute destinat inaltilor oficiali ai celui mai mare retailer global - Wal-Mart. In inregistrarea cu pricina, Lore si-a etalat seriozitatea si bunele intentii. Dupa ce a tinut sa le spuna, pe un ton lauᅡdaros, ca le citeste rapoartele financiare anuale de la 1972 incoace (anul listarii pe bursa de la New York, n.r.), le-a spus si ca a fost impresionat profund de concentrarea aproape maniacala pe core-business: retailul offline. Lore este insa sincer. Nu baga sub pres ameninᅡtarea celui mai puᅡterᅡnic rival al Wal-Mart: "Amazon domina" sta afisat pe un ecran mare din spatele lui, noteaza New Money Anul 2017 este cel mai bun pe piata HR din ultimii 10 ani, din perspectiva volumelor de recrutare, a solicitarilor venite din partea companiilor si a pozitiilor inchise, cresterea fata de aceeasi perioada a anului trecut fiind de peste 40%, potrivit datelor publicate de o companie care activeaza pe piata resurselor umane. Compania proceseaza lunar peste 700 de cereri si plaseaza aproximativ 400 de candidati clientilor din Romania, prin toate diviziile de recrutare, Permanent Placement, Professional & Executive Search. Potrivit comunicatului, cresterea generalizata a pietei muncii, cu mult peste cresterea Produsului Intern Brut, este sustinuta de dezvoltarea rapida a economiei globale si a celei nationale, la care se adauga competentele nationale pe care angajatii din Romania le pun la dispozitia investitorilor globali. Astfel, cererea de candidati vine din partea noilor jucatori globali care intra pe piata, dar si a celor deja stabiliti, indiferent de marimea lor, anunta Capital