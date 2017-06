Business report: Cat a crescut costul fortei de munca in 2017. Implicatii, explicatii; A fost stabilit traseul celui mai lung tunel rutier din Romania: se va intinde pe 2,4 kilometri prin doua tuburi; Adio tarife de roaming in UE, de saptamana viitoare

Traseul Tunelului Meses din Autostrada Transilvania a fost stabilit, dupa doi ani de la semnarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Acesta va avea 2,4 kilometri, de peste doua ori mai mult decat cel mai lung tunel rutier din Romania, construit in urma cu 45 de ani pe Transfagarasan. Traseul Tunelului Meses a fost in sfarsit stabilit (foto linia rosie), potrivit unei imagini postate pe forumul de infrastructura PeUndeMerg.ro. Tunelul va fi sub forma de doua tuburi cu cate doua benzi plus trotuare, dar fara banda de urgenta, conform informatiilor de forum, unde se mai estimeaza un cost de 150 de milioane de euro pentru construirea acestuia, scrie Economica. 1. Este cat se poate de semnificativ faptul ca s-a realizat aceasta vizita, la cel mai inalt nivel, in SUA : "De ce Romania, de ce acum?" Prezenta Presedintelui Romaniei in SUA a facut obiectul analizei in marile capitale ale lumii. "De ce Romania, de ce acum, ce doreste Presedintele Trump sa comunice ?"Felicitari celor care au organizat vizita, deoarece lista de asteptare la Casa Alba este enorma iar unele intalniri cu seful Administratiei americane se programeaza chiar si in ultimile luni de mandat la Casa Alba. Deoarece, la nivel global, dialogul diplomatic este tot mai pragmatic, iar relatiile internationale se desfasoara foarte rapid, liderii lumii folosesc tot mai intens cadrul multilateral pentru a rezolva probleme punctuale. Cu atat mai mult cand este vorba de SUA, partener cautat de practic intreaga comunitate internationala, scrie Curs de Guvernare. Promovarea produselor romanesti intra acest lucru in contradictie cu ideea de piata unica europeana? Incalcam tratatul de aderare daca preferam produsele romanesti? "Nu neaparat, depinde cum o facem. O interdictie de a importa anumite produse, asta da, ar incalca tratatul, pentru ca incalcam libera circulatie a bunurilor in interiorul pietei interne a Uniunii", a spus Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei (CC), intr-un interviu pe acest subiect. "Dar nu vad o problema de a promova produsele romanesti, de a le marca in mod special, de a le pune intr-un raion special. Foarte multe lucruri se pot face in cadrul legal european, ceea ce ar fi foarte benefic pentru economia romaneasca, pentru ca este mai avantajos sa consumam lucruri produse de o forta de munca romaneasca, care au mai multe taxe platite in Romania, deci pe ansamblu avem un castig economic", a adaugat seful CC, citat de Capital Vezi in ce conditii poti folosi minute si net de oriunde din Europa, la preturi ca acasa. Incepand de joi, 15 iunie, europenii care acceseaza servicii de comunicatii mobile in roaming, adica in alta tara decat cea de resedinta, vor folosi resursele nationale, precum minutele incluse si traficul de net, si in roaming in Europa, adica in UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein, iar primirea de apeluri in roaming din aceste tari va fi gratuita. UE a plafonat tarifele in roaming la 3,2 eurocenti pe minut pentru apelurile de voce, respectiv 1 eurocent pe mesaj SMS, din 15 iunie 2017. Tarifele maxime pentru traficul de date mobile vor fi reduse treptat, pe parcursul a cinci ani, dupa cum urmeaza: 7,7 euro pe GB in 15 iunie 2017, 6 euro pe GB din 1 ianuarie 2018, 4,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2019, 3,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2020, 3 euro pe GB din 1 ianuarie 2021 si 2,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2022, conform Economica Nissan a anuntat ca va introduce din 2018 sistemul de franare automata pe majoritatea modelelor pe care le vinde pe piata din Statele Unite. Decizia companiei nipone vine in contextul creat de National Highway Traffic Safety Administration care a semnat un acord voluntar cu 20 de producatori auto prin care se incearca standardizarea introducerii sistemului de franare automata incepand cu in anul 2022. Nissan va oferi standard sistemul de franare automata de urgenta pentru modelele Altima, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport si Sentra, exceptie facand autoturismele echipate cu cutie manuala si cele cu echiparea Nismo, conform informatiilor furnizate de autoweek.com, relateaza Auto-Bild. Costul orar al fortei de munca s-a majorat deja pe acest an cu 18,20% brut in primul trimestru al lui 2017 fata de aceeasi perioada din 2016, potrivit datelor anuntate de INS. Majorarea este de 16,25% daca se face ajustarea cu numarul de zile lucratoare si sezonalitate (pentru asigurarea comparabilitatii acestui indicator cu valorile consemnate pe parcursul anului). In contextul cererilor de majorare a salariilor si a amanarii aplicarii masurilor de crestere in sectoriul bugetar, prevazute initial pentru data de 1 iulie 2017, va prezentam situatia disponibila la zi. Mai exact, cu cat a crescut costul fortei de munca pe diferitele ramuri ale economiei, clasificate potrivit normelor internationale, precizeaza Curs de Guvernare. LukOil, Gazprom, TMK. Rusii au afaceri mari in Romania, cu venituri de miliarde de lei si mii de angajati. Dintre cele mai mari companii cu actionariat rusesc din Romania, mai toate au mers bine anul trecut, fara cifre care sa sara in ochi. Economica va prezinta evolutia rezultatelor financiare ale celor mai mari afaceri rusesti din tara, in anul care a trecut. LukOil Romania a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de 5,36 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro), in scadere usoara de la 5,43 miliarde lei in 2015. Compania a trecut totodata pe pierdere, cu un rezultat negativ de 16,18 milioane lei (4 milioane euro), de la un profit net de 35 milioane lei in anul anterior.Productia de gaze naturale a Romaniei va creste constant in urmatorii trei ani, pana la 9 milioane tone echivalent petrol (tep) in 2020, in timp ce importurile vor scadea constant, la 700.000 tep in acelasi an, arata Prognoza echilibrului energetic publicata recent de Comisia Nationala de Prognoza. Astfel, productia de gaze va creste de la 7,48 milioane tone echivalent petrol in 2016, la 7,8 milioane tep in 2017 (plus 4,2%), la 8,2 milioane tep in 2018 (plus 5,1%), 8,6 milioane tep in 2019 (plus 4,9%) si 9 milioane tep in 2020 (plus 4,7%). Anul trecut, productia de gaze naturale a Romaniei s-a redus cu 15,6%. In acest an, Romania va importa un milion tep de gaze naturale, in scadere cu 15,6% fata de 2016, urmand ca, in 2018 reducerea importurilor sa fie chiar mai accentuata, de 30%, la 700.000 tep, anunta Capital.