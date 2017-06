Business report: Cel logic, cel politic, cel contabil - 3 raspunsuri la adevarata problema a bugetului; In plin sezon estival, autoritatile repara autostrada catre mare; Cum s-au descurcat constructorii de drumuri in 2016

Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege a internshipului, iar printre noutatile relevante, se va stabili un nivel minim al indemnizatiei pentru interni, se vor stabili noi obligatii ale angajatorilor care au programe de internship si se va acorda si o prima de la stat pentru internii care devin angajati. Legea, aflata la stadiul de proiect, reglementeaza modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani. Iata care sunt principalele reglementari, care trebuie avute in vedere de orice firma sau institutie care organizeaza cursuri de internship, dar si de tinerii care doresc sa se inscrie in programele de internship, noteaza Economica In 1996, o fabrica cu capital de stat da faliment. Riscand sa ramana somer, dupa ani buni in care a avut un loc de munca stabil, un inginer, Costel Chira, fost angajat al acestei intreprinderi, isi ia inima in dinti si infiinteaza o firma privata, impreuna cu alti doi parteneri. Urmeaza sapte ani la limita supravietuirii pana cand, in 2003, intra in parteneriat cu SOFOP, o firma din Franta. Astazi, compania Gevalco are o cifra de afaceri de 7 milioane de euro si produce componente pentru avioanele AirBus. O mica firma romaneasca ce cauta sa reziste in piata. Astfel caracterizeaza Costel Chira, unul dintre fondatorii companiei Gevalco, inceputurile sale in antreprenoriat, informeaza Capital Incidentul aviatic de langa aeroportul Mihail Kogalniceanu de langa Constanta, unde un MIG 21 Lancer s-a prabusit, arata cat de urgenta este nevoia dotarii Armatei romane cu tehnica de lupta de generatie mai noua. Timp de peste 20 de ani s-a tot discutat ca alocarile bugetare pentru ministerul Apararii sa depaseasca 2% din Produsul Intern Brut. Bugetul Apararii pe 2017 a ajuns la acest nivel, insa cheltuielile pe termen lung sunt mult mai mari, tehnica de lupta a Armatei fiind destul de veche. Bugetul Ministerului Apararii (MApN) a fost majorat in 2017 la peste 16 miliarde de lei, pentru a respecta angajamentele asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice (NATO). Astfel, bugetul alocat pentru acest an este cu 5,7 miliarde de lei mai mare decat cel din 2016, conform NewMoney Citroen a prezentat primele imagini si informatii detaliate cu C3 Aircross, frate de tehnologie cu recent lansatul Opel Crossland X. Acesta este succesorul logic al lui C3 Picasso, francezii inlocuind astfel un monovolum cu un mini-SUV. Ca si in cazul altor modele Aircross, accentul este pus pe lifestyle si personalizare, domeniu in care noul C3 Aircross straluceste. Crossoverul Citroen poate fi comandat in nu mai putin de 90 de combinatii exterioare si cinci optiuni de design interior. Inspirat de conceptul C-Aircross expus in primavara la Geneva, noul crossover al francezilor propune cel mai spatios si modular interior din segmentul sau, potrivit Auto-Bild. Am facut un efort de memorie si am cautat sa vedem care au fost angajamentele bugetare pentru anul in curs. Luate direct de la sursa ele arata precum in tabelul de mai jos, unde aproape toate punctele au fost atinse, cu marea exceptie (explicabila pentru ca nu a trecut termenul impus) a majorarii punctului de pensie. In raportul la legea bugetului pe 2017, votata in Parlament, nu se amintea nimic despre majorari de salarii pentru bugetari de la mijlocul anului 2017. Majorarile angajate pentru personalul din administratia publica, sanatate si educatie par a se regasi deja in practica, daca ar fi sa ne luam dupa recentul comunicat al INS. In schimb, pensionarii asteapta, pe buna dreptate, cresterea veniturilor de la mijlocul anului cu un 9% ( de la 917,50 lei punctual la 1.000 de lei, probabil pentru ca era o suma rotunda si dadea bine in campania electorala) complet arbitrar si in afara majorarii legale amplificate (nu se stie de ce tot prin rotunjire, dar spre in sus), de la 4,31% la 5% cu data de 1 ianuarie 2017, scrie Curs de Guvernare nul trecut a fost unul slab pentru majoritatea constructorilor de drumuri, ale caror afaceri au intrat la apa. Exceptie face insa Tel Drum Alexandria, singura companie din top 15 care a inregistrat o crestere semnificativa a business-ului in 2016. Seceta de proiecte din sectorul constructiilor si reabilitarilor de drumuri din 2016, cand nu a fost inaugurat niciun kilometru de autostrada, se observa si in rezultatele companiilor de profil. 2016 a fost un an mai slab decat 2015 pentru majoritatea companiilor specializate in lucrari de constructii pentru infrastructura de transport, dupa cum puteti vedea mai jos. Liderul Strabag, care in 2015 reusise sa depaseasca pragul de 1 miliard de lei, a inregistrat anul trecut afaceri de 911 milioane de lei, precizeaza Economica Marti, 13 iunie, incep lucrarile de reparatie cu mixtura asfaltica pe Autostrada Soarelui, intre km 12 si km 36. La aceeasi autostrada au fost efectuate remedieri si in luna martie. "Pentru ranforsarea acestui segment de autostrada a fost demarata si o procedura necesara stabilirii unei solutii tehnice", se arata intr-un comunicat transmis de, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Facem apel la participantii la trafic sa inteleaga necesitatea efectuarii acestor lucrari de reparatie, sa respecte limitarile de viteza si sa circule cu atentie in zona respectiva", mentioneaza comunicatul citat. Cea mai circulata autostrada din Romania pe perioada de vara, soseaua la patru benzi care leaga Capitala de Marea Neagra, a intrat in reparatii si in luna martie, anunta Capital.