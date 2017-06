Business report: Portul Hamburg ii ia fata Portului Constanta pentru firmele din Vestul Romaniei: La problemele logistice se adauga cele fiscale; Blocaj in sistemul bancar: nu se mai pot lua credite de consum din cauza unei probleme a sistemului informatic al ANAF; Ce efecte a avut liberalizarea pietei gazelor naturale

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta (CN APM) cauta solutii pentru a opri pierderea clientilor din vestul tarii si cauta parteneri si sustinere locala pentru construirea unor landporturi, in mai multe zone din tara - complexuri logistice prin care sa atraga fluxul de marfa din regiunile respective spre Portul Constanta, potrivit declaratiilor lui Nicolae Dan Tivilichi, directorul general al CN APM, citat de News.ro. Aproximativ 200.000 de containere pleaca din anual din vestul tarii catre Hamburg, potrivit estimarilor lui Nicolae Dan Tivilichi. Reprezentantii companiei au incercat deja, la Cluj, "o colaborare cu toate fortele implicate, reprezentand Vama, Politie de Frontiera, administratie si sa vedem ce se intampla, de ce se intampla acest lucru, care sunt cauzele si unde putem sa intervenim pentru a schimba acest flux de marfa", a spus directorul CN APMC, potrivit Curs de Guvernare Din data de 8 iunie 2017, sistemul informatic in baza caruia bancile comerciale puteau verifica veniturile unui solicitant de credit in baza de date a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nu mai functioneaza. Reprezentantii Fiscului recunosc ca respectiva platforma IT nu mai functioneaza, ca lucreaza la aceasta problema, dar nu stiu cand va fi remediata. De patru zile lucratoare creditarea "doar cu buletinul" in sistemul bancar a fost blocata de problemele sistemului informatic al ANAF, dupa cum au declarat surse din mediul bancar pentru ECONOMICA.NET. Mentionam ca Asociatia Romana a Bancilor s-a sesizat imediat asupra acestei probleme cerand si bancilor si Ministerului de Finante solutii pentru eliminarea blocajului, noteaza Economica Au trecut deja doua luni de cand piata gazului pentru consumatorii casnici a fost liberalizata, pe partea de achizitie a marfii. Va prezentam mai jos primele concluzii. Aceasta decizie istorica luata de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si Ministerul Energiei a fost puternic contestata in perioada anterioara datei de 1 aprilie. Cei mai mari furnizori de pe piata reglementata, ENGIE si E.ON au fost extrem de vehementi in a spune ca liberalizarea este defavorabila pietei in ansamblu, dar si cetatenilor, avertizand ca vor urma cresteri semnificative de tarife. La fel, daca nu chiar mai vehementa, a fost Comisia de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor, condusa de Iulian Iancu, membru PSD. Acesta anunta un scenariu catastrofal pentru romani, cu facturi care vor urca la cer. Ce s-a intamplat, in realitate, dupa liberalizare? Nimic din toate de mai sus, scrie Capital Utilizatorii platformei online de anunturi OLX, cel mai vizitat site din Romania potrivit SATI.ro, care detin o afacere si vor sa-si promoveze respectivul business o pot face cu ajutorul unui serviciu lansat de curand. Serviciul poate fi folosit atat de antreprenorii care vor sa isi promoveze serviciile si produsele, cat si de catre agentiile de media si PR, care isi pot publica si administra campaniile de publicitate. Noua platforma le permite utilizatorilor sa-si creeze singuri campaniile de promovare, pe publicitate.olx.ro. Acestia isi pot seta un buget cuprins intre 100 si 1.500 de euro, iar plata se face online, cu cardul, prin PayU. Utilizatorii pot alege zonele geografice de interes pentru afacerea lor si pot selecta categoriile in care isi doresc ca reclama lor sa fie afisata, prin bannere neintruzive si care respecta standardele IAB. Utilizatorii isi pot accesa oricand contul pentru a verifica detaliile campaniei si evolutia acesteia. pot promova afaceri, informeaza NewMoney Drumul expres Craiova -Pitesti va avea mai multi constructori. CNAIR vrea sa demareze din luna iunie licitatiile pentru constructia soselei impartita in patru tronsoane, care este ceruta de catre producatorul auto american Ford. Compania de Drumuri a anuntat ca luna aceasta va trimite spre validare documentatia pentru drumul expres Craiova - Pitesti, dupa ce premierul Sorin Grindeanu a cerut accelerarea planurilor pentru construirea sa. "Documentatia de atribuire pentru procedurile de achizitie publica < > sunt in curs de eleborare, urmand ca in cursul lunii iunie 2017 sa fie transmise catre ANAP in vederea validarii", au raspuns reprezentantii Companiei de Drumuri solicitarii unui membru al forumului de infrastructura PeUndeMerg.ro, conform Economica La inceputul lunii iunie, compania MSC Cruises a semnat comenda pentru doua noi nave de croaziera care ii vor intra in portofoliu in 2022, respectiv, 2024. Noua clasa de nave, MSC World Class, va putea transporta mai multi pasageri decat actuala regina a marilor, Harmony of the Seas. In luna mai a anului trecut, navele de pasageri din intreaga lume sarbatoreau primul voiaj al celui mai mare pachebot. Harmony of the Seas - sora mai mare a deja cunoscutelor Oasis of the Seas si Allure of the Seas - toate apartinand companiei Royal Caribbean, este un adevarat oras plutitor pe care se pot imbarca pana la 6.780 de persoane dintre care 6.360 pasageri. Ei bine, concurentii celor de la Royal Caribbean, compania MSC Cruises, tocmai a anuntat semnarea unui contract pentru construirea celor mai mari nave de pasageri din lume. Acestea, facand parte dintr-o noua clasa denumita MSC World Class, vor fi construite de acelasi santier francez care a lansat la apa si Harmony of the Seas, STX France, potrivit Capital Un proiect pilot derulat de Inspectoratul General al Politiei Romane deschide o noi posibilitati de rezolvare a unor situatii conflictuale dintre conducatorii auto si politisti. Soferii care vor fi opriti de politie in trafic, in urmatoarele doua luni, vor fi inregistrati cu o camera video pe care agentul o va purta asupra lui in timpul serviciului. Momentul in care politistul apasa butonul ca sa inregistreze intalnirea nu este si cel din care incepe inregistrarea. Aparatul are capacitatea de a memora ultimele 60 de secunde dinaintea activarii. Camera va fi una de mici dimensiuni atasata de uniforma. Initiativa apartine Inspectoratului General al Politiei Romane, care a lansat acest proiect pilot. Politistii spun ca o astfel de proba se poate folosi inclusiv in instanta, iar camera ar putea sa ii intimideze pe soferii pusi pe scandal. Proiectul pilot va demara in doua capitale de judet pe care reprezentantii Politii n-au dorit sa le nominalizeze, noteaza Auto-Bild