Business report: Aritmetica ignora criza politica/Deficitul comercial declanseaza dezechilibrele: mica, dar riscanta lor lista; Topul latifundiarilor din Romania; Portul Constanta, pe traseul international de transport trans-caspian China, Kazahstan, Azerbaidjan, Georgia, Romania

Deficitul comercial pe prima treime din 2017 a fost de 3,37 miliarde euro, cu peste 20% mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior (ritm in crestere fata de finalul trimestrului I) , potrivit datelor furnizate de INS. Exporturile s-au majorat cu 9%, pana la 20,23 miliarde euro, dar importurile au avansat intr-un ritm si mai sustinut, de 10,5%, la 23,60 miliarde euro. Se poate observa ca aceste rate de crestere se situeaza cu mult peste nivelul de crestere inregistrat de economie (altminteri cel mai ridicat la nivelul UE, cu cele 5,6% confirmate de Eurostat). De aici rezulta ca integrarea in crestere cu economia europeana in baza lanturilor de productie ale multinationalelor ce au investit aici a jucat rolul hotarator in crestere, conjugat cu expandarea veniturilor populatei, dar rezultatul de ansamblu este un dezechilibru tot mai mare intre ce putem exporta si ce trebuie sa importam, scrie Curs de Guvernare Grupul agricol Maria, detinut de mai multi oameni de afaceri libanezi, este singurul business din topul celor mai mari exploatatii din Romania, care a depasit anul trecut pragul de un miliard de lei cifra de afaceri. Cele mai mari suprafete de teren nu au garantat insa si cele mai mari cifre de afaceri, astfel ca cel mai mare business in productia de cereale este detinut de mai multi investitori libanezi, printre care Jihad El Khalil, care controleaza grupul de firme Maria din Calarasi, compus din trei firme cu acelasi domeniu de activitate - cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, potrivit Economica Portul Constanta va deveni membru al Asociatiei Internationale "Trans-Caspian International Transport Route". Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta si Asociatia "Trans-Caspian International Transport Route", din Kazahstan, au semnat, la Astana, un protocol de colaborare avand scop afilierea CN APM la asociatia internationala, a anuntat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Magdalena Grigore. "Demersul se inscrie in strategia Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta de crestere a traficului de marfuri prin dezvoltarea legaturilor cu Asia Centrala, un important punct de origine si consum al marfurilor europene, dar mai ales, o placa turnanta intre China, India si Iran, pe de o parte, si Uniunea Europeana, pe de alta parte", Magdalena Grigore, prezenta la evenimentul unde s-a semnat protocolul de colaborare, potrivit Capital Leul s-a depreciat cu 0,45% in raport cu euro, intr-o singura zi, pe fondul tensiunilor legate de retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat joi un curs de referinta de 4,5872 de lei/euro, cel mai slab curs din august 2012, cand cotatia de referinta a fost de 4,6481 de lei/euro. Moneda nationala s-a depreciat si in raport cu dolarul american, referinta publicata joi de BNR fiind de 4,1082 lei/dolar. Cabinetul condus de Sorin Grindeanu a pierdut miercuri sprijinul politic al coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Premierul a anuntat ca isi va da demisia doar in situatia in care presedintele Klaus Iohannis va desemna un nou prim-ministru tot din tabara social-democrata, informeaza NewMoney Ministerul Transporturilor a emis pe 13 iunie autorizatia de construire pentru coridorul expropriat suplimentar din lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva. Asta dupa ce in martie a emis AC pentru o portiune din lotul 4 al aceleasi autostrazi. Autorizatia emisa marti de catre MT este valabila pana la finalizarea lucrarilor, cu conditia inceperii executiei lucrarilor in termen de 12 luni de la data emiterii, iar durata de executie este de sapte luni. Lotul 3 din autostrada Lugoj - Deva este realizat in proportie de 77% si ar trebui finalizat in august 2017, conform informatiilor de pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), actualizate in luna mai. Dupa obtinerea AC pentru culoarului expropriat suplimentar, pe acest lot mai sunt si alte probleme de rezolvat, precum nodul de la Holdea, conform Economica Proprietarii localurilor care functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu sunt obligati sa obtina documentul pana cel tarziu in 30 iunie, daca presedintele Klaus Iohannis nu va promulga legea adoptata de Parlament care amana termenul pana in 30 septembrie. Lipsa avizelor se pedepseste cu amenzi usturatoare si poate duce la oprirea functionarii. Solicitarile de emitere a autorizatiilor de securitate la incendiu au crescut cu 49% la nivel national in 2016 fata de anul precedent, dupa ce Parlamentul a adoptat, intr-o prima faza, o lege care obliga proprietarii constructiilor si amenajarilor care functionau fara avize de la ISU sa obtina documentele pana in 31 decembrie 2016. Termenul a fost prelungit ulterior pana in 30 iunie, iar acum se asteapta promulgarea decretului prezidential care ar putea amana termenul cu inca trei luni. In lipsa acestei legi, termenul actual este 30 iunie, potrivit Capital Comisia Europeana (CE) a ajuns la un acord cu Volkswagen prin care proprietarii de vehicule diesel primesc o garantie extinsa pe doi ani. Desi au avut loc negocieri dificile, CE nu a reusit sa obtina despagubiri de la Volkswagen pentru clientii europeni afectati de scandalul emisiilor poluante, conform informatiilor furnizate de Reuters. In schimb, Comisia Europeana si Volkswagen au ajuns la un acord in urma caruia proprietarii de vehicule diesel VW vor primi o garantie extinsa pe doi ani asupra componentelor reparate pentru ca motoarele diesel EA189 sa indeplineasca standardele privind emisiile. Volkswagen a respins solicitarile privind acordarea de despagubiri clientilor europeni, in timp ce majoritatea detinatorilor de vehicule diesel marca VW din SUA vor primi despagubiri cuprinse intre 5.000 si 10.000 de dolari, in functie de valoarea vehiculelor inaintea scandalului Dieselgate, noteaza Auto-Bild