Business report: Pericol in caz de recesiune. Economia Romaniei creste "pe steroizi"; Doi antreprenori consacrati critica dur planul national de sprijinire a antreprenoriatului; Explicatia pretului ridicat al electricitatii pe bursa: in mai au fost inchise unitati de productie de 2 milioane MWh, printre care si centrala OMV Petrom de la Brazi

Antreprenorii romani sunt mai multumiti si mai optimisti decat media europeana cand vine vorba de afacerile lor, arata un studiu realizat de Microsoft asupra IMM-urilor din Europa privind atitudini diverse in relatia antreprenorilor cu tehnologia. 99% dintre afacerile europene sunt IMM-uri, iar 85% dintre angajatii de pe teritoriul UE lucreaza in cadrul acestora. Studiul ilustreaza caracteristicile definitorii ale activitatii afacerilor mici si mijlocii, dar si atitudinea acestora in raport cu schimbarile economice si tehnologice. La studiu au participat 13.000 de IMM-uri din 19 tari europene - inclusiv Romania, care a fost reprezentata de 500 de respondenti. Motivele personale raman adesea foarte importante in preferintele romanilor de a pune bazele unei mici afaceri. 49% dintre romanii participanti la studiu, cel mai ridicat procent de respondenti, spun ca au facut acest pas din dorinta de a se simti mai in siguranta atunci cand vine vorba de propriul viitor. Tot 49% dintre romani spun ca au intemeiat o afacere pentru a-si gasi un echilibru mai bun intre viata personala si cea profesionala, mult peste media europeana de 31% si mai mult de dublu fata de procentul respondentilor provenind din tari cu o puternica traditie antreprenoriala (Germania, Danemarca sau Belgia), relateaza Economica.net Pretul energiei electrice pe piata spot (pentru ziua urmatoare) a atins in luna iunie un nivel neobisnuit de ridicat pentru aceasta perioada a anului, de peste 200 de lei/ MWh, dupa ce in luna mai a inregistrat o crestere de 60% fata de perioada similara a anului trecut. O explicatie a evolutiei ascendente a pretului energiei electrice este sugerata de volumele tranzactionate, in scadere cu 13%, in luna mai a acestui an comparativ cu luna similara a anului trecut, ceea ce inseamna ca, cel putin partial, este o problema a raportului dintre cerere si oferta. Pretul mediu de luna trecuta, de 193,6 lei pe MWh, a fost achitat doar pentru o cantitate de 1,76 milioane de MWh, fata de volumul tranzactionat in mai 2016, de peste 2 milioane de MWh. Drept urmare si ponderea energiei tranzactionate pe piata pentru ziua urmatoare a scazut de la 49% in luna mai a anului trecut la 40% in aceeasi luna a acestui an. Cauza principala a acestei evolutii provine in special de pe partea de oferta. In luna mai si in saptamanile care au precedat-o au fost inchise, programat sau nu, capacitati de productie de aproximativ 2 milioane de MWh. Pe 18 aprilie a devenit nefunctionala o capacitate de productie 300 MWh de la Isalnita, pe 28 aprilie, una a CET Brazi, de 98 MWH, urmata de o a unitate a aceluiasi CET Brazi, tot de 98 MWh, pe 1 mai. Tot pe 1 mai a fost inchisa o unitate de 96 MWh a CET Galati, urmata pe 15 mai de o unitate de 131 MWh a CET Craiova si de o alta de 195 MWh, noteaza Profit.ro Joi a fost deschisa sesiunea de primire a proiectelor in cadrul programului guvernamental Start-up Nation, care isi propune sa sprijine si sa incurajeze spiritul antreprenorial al cetatenilor cu scopul implicarii acestora in "structuri economice private". Antreprenorii romani considera ca acest program este profund viciat. Octavia Badescu, fost actionar majoritar al Sameday Courier, este de parere ca fondurile puse la dispozitie de stat ajung la pseudo-antreprenori, care apeleaza la bani publici in momentul in care nu reusesc sa ii obtina din piata."Risc banul contribuabilului acolo unde antreprenorul nu e dispus sa riste si nu a convins pe nimeni sa o faca. Pai, ce antreprenor mai e si ala?", explica Badescu, argumentand ca incurajarea acestui comportament creeaza o mentalitate gresita - ca antreprenorul nu isi asuma niciun risc, pentru ca nu are nicio contributie financiara in afacerea pe care o pune pe picioare. In opinia sa, cheltuirea banilor publici pentru infiintarea unor start-up-uri, afaceri care un risc mare de a esua, ridica si alte probleme, relateaza New Money Fondul suveran Gouvernment Pension Fund Global (GPFG), care gestioneaza veniturile suplimentare obtinute din exploatarile petroliere ale statului Norvegian, a realizat pana acum plasamente de peste 157 mil. dolari pe piata romaneasca. Fondul a fost infiintat in 1997 de catre Norvegia pentru a creste valoarea banilor obtinuti din exploatarile petroliere ale statului. Fondul este gestionat de Banca Centrala a Norvegiei in numele Ministerului de Finante. Misiunea sa este sa administreze si sa sporeasca activele fondului pentru generatiile viitoare de norvegieni. Plasamentele GPFG sunt raspandite in 77 de tari si in peste 8.900 de companii. Investitorul a devenit activ in Romania in 2006, insa in ultimii doi ani si-a crescut prezenta exponential. Spre exemplu, fondul a cumparat in 2015 titluri de valoare emise de statul roman de 22 mil. dolari. Pana acum, GPFG a alocat 60,8 mil. dolari plasamentelor in titluri de valoare emise de statul roman. In plus, fondul are detineri si in principalele companii listate la Bursa de Valori Bucuresti. Suma totala investita de norvegieni in actiunile a zece companii romanesti se ridica la 96,3 mil. dolari. Companiile la care statul norvegian este actionar sunt Banca Transilvania, BRD-Group Societe Generale, MED Life, OMV Petrom, Electrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transelectrica si Transgaz, anunta Capital Cresterea economica ridicata a Romaniei este un lucru "prea frumos ca sa fie adevarat", astfel ca mediul de afaceri e precaut, lipsit de incredere. Daca aceasta dezvoltare fortata ne plaseaza in fruntea celorlalte state UE, cadea ar putea fi la fel de mare, in caz de recesiune. Cu rate de crestere economica importante, gradul de prosperitate al Romaniei a urcat mai repede decat in alte state din Europa Centrala si de Est, dar inca ocupam una din ultimele pozitii din regiune. Din 2007, anul aderarii la Uniunea Europeana, Romania a urcat pana anul trecut sapte locuri intr-un top global al prosperitatii, mutandu-se de pe pozitia 57 pe 50, din 149 de tari analizate. La nivelul regiunii Europei Centrale si de Est, tara noastra se afla insa pe locul 11 din cele 16 state cuprinse in clasamentul Legatum Prosperity Index, realizat de britanicii de la Legatum Institute. Pe de alta parte, indicele prosperitatii in Romania are un grad ridicat de volatilitate, care genereaza risc si impredictibilitate. "In mod traditional, toate politicile fiscale au fost prociclice, adica au fost relaxate cand economia crestea si stranse cand economia scadea, iar asta a amplificat volatilitatea", a explicat ieri economistul Radu Craciun, citat de Romania Libera Renault a lansat o oja care poate fi folosita si pentru corectarea zgarieturilor de pe vopseaua masinilor. Din pacate, totul s-a intors ca un bumerang impotriva francezilor care au lansat o campanie controversata de promovare a noului Twingo. Renault isi promoveaza noul Twingo printr-o campanie feminista. Twingo este pentru "soferitele active care trebuie sa circule prin oras, dar care sunt atente si la moda si look", se arata intr-un comunicat al Renault. In reclama se poate vedea o femeie care striga "Au" cand vede o zgarietura pe automobil. Apoi, aceasta scoate din geanta o oja cu care isi vopseste o unghie in albastru, inainte de a masca cu aceeasi pensula zgarietura de pe masina, scrie Auto Bild