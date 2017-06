Business report: Cam care ar fi costul in bani al circului politic. Cifrele concrete; 20.000 de romani si-au cumparat retroactiv vechime la pensie. Cat au platit; Exproprierile suplimentare pentru lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda costa 1,8 milioane lei

11,9% din totalul mesei credale anuntate de administratorul judiciar al insolventei Romcab, stabilita la peste un miliard de lei (222,7 milioane de euro), apartine pietei asigurarilor de risc financiar. Fiind creante chirografare, sansele ca acesti bani sa fie recuperati de asiguratori sunt foarte mici. De asemenea, surse din piata bancara au explicat ca impactul pe care un eventual faliment al Romcab SRL l-ar putea avea asupra sistemului bancar este anihilat de garantiile statului. In rest, bancile au fost obligate sa faca provizioane. Cei patru asiguratori inscrisi la masa credala, Exim Asig, City Insurance, Allianz Tiriac si Certasig, plus doi asiguratori internationali specializati in acest tip de polita, Euler Hermes, cu birou deschis in Romania, si Atradius, ar pierde 119,5 milioane de lei in cazul falimentului Romcab, informeaza Economica.



Sorin Grindeanu refuza sa isi dea demisia, dupa ce i-a fost retrasa sustinerea politica si dupa ce a fost exclus din PSD. Imediat, pietele financiare reactioneaza, iar cursul euro-leu ajunge la maximul ultimilor cinci ani. Analistii si mediul de afaceri avertizeaza ca se compromit investitiile si absorbtia fondurilor europene. La ora la care acest material a fost scris, Romania nu avea in componenta guvernului decat un premier care refuza sa cedeze presiunilor presedintelui PSD sa isi dea demisia. Sorin Grindeanu nu accepta reprosurile aduse de comitetul executiv al partidului si sustine ca prestatia Executivului pe care l-a condus nu e condamnabila. Totusi, toti ministrii, la presiunea politica, isi trimit demisia la Secretariatul General al Guvernului, relateaza Capital Noul Volkswagen Polo a fost prezentat oficial si aduce cateva noutati care dezvaluie drumul ales de compania germana si pentru viitoarele modele pe care le va produce. Herbert Diess, seful marcii VW, declara in luna martie ca noul Polo va fi benchmark-ul segmentului sau. Astazi avem ocazia sa vedem daca a avut dreptate. Pentru prima data noul Volkswagen Polo va putea fi comandat cu un motor alimentat cu gaz natural - 1.0 TGI de 90 CP (nu va fi disponibil in Romania). Instrumenele de bord sunt digitale, fiind folosit in premiera pentru grupul VW a doua generatie a sistemului Active Info Display care transforma bordul intr-un cockpit digital, scrie Auto-Bild. . Statul va plati inca 1,82 milioane lei pentru exproprierea imobilelor in proprietate privata situate pe amplasamentul lotului 1 al autostrazii Sebes-Turda, arata un proiect de Hotarare de Guvern lansat in dezbatere de Ministerul Transporturilor. Exproprierile suplimentare vizeaza 60 de imobile, cu o suprafata totala de 48.630 metri patrati. "Sumele individuale estimate de catre expropriator, aferente despagubirii pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national Autostrada Sebes - Turda - Lot 1 Sectiunea B, km 14+000 - km 17+000, aflate pe raza localitatilor Alba Iulia si Santimbru din judetul Alba, sunt in cuantum total de 1.832 mii lei, si se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor", arata proiectul, prezentat de News.ro, citat de Profit Media pe primele cinci luni din 2017 a creditelor angajate de stat pe termen lung a fost de 3,85%, in timp ce pe ultimele cinci luni din 2016 a fost de 3,22%, valoare semnificativ mai redusa. Chestiunea NU este doar una de zecimale mai mari sau mai mici, deoarece la dimensiunea de 37,6% din PIB a datoriei publice de la finalul lui 2016, aplicarea acestei dobanzi inseamna obligatii de plata anuale de 1,21% din PIB. La inceputul lui 2017, printr-un calcul similar aplicat la nivelul de 38% din PIB, se obtine valoarea de 1,46% din PIB. Un sfert de punct procentual din PIB ar fi, daca e sa utilizam prognoza de primavara a Comisiei Nationale de profil, vreo 450 de milioane de euro in plus fata de cea am fi dat oricum, la dobanzile din perioada anterioara, potrivit Curs de Guvernare Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut in primele cinci luni din acest an cu 8,5%, comparativ cu perioada similara a anului precedent, la 2.406 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 2.406 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de peste 16,7 milioane dolari, in crestere cu 8,7% comparativ cu ianuarie - mai 2016. In ce priveste luna mai 2017, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, numarul societatilor nou infiintate a crescut cu 4,6%, la 581 firme. Romania a inregistrat, in 2016, cel mai slab an din ultimii 18 ani in privinta firmelor cu capital strain nou infiintate. Astfel, anul trecut au fost infiintate 5.348 de astfel de firme, in scadere de la 5.831 unitati, in 2015, arata Capital Aproape 20.000 de persoane s-au asigurat retroactiv la sistemul asigurarilor sociale, in primele sapte luni de la intrarea in vigoare a legii care le permite acest lucru. In medie, romanii au cumparat peste doi ani vechime la pensie, au 55 de ani si au platit circa 6.300 de lei cotizatii la pensie, au declarat in exclusivitate pentru Economica oficialii Casei de Pensii. Incepand din data de 27 octombrie 2016, romanii care nu s-au pensionat inca isi pot cumpara vechime la pensie pentru perioadele de timp din ultimii cinci ani in care nu fost asigurati la sistemul asigurarilor sociale, potrivit Legii nr. 186 din 2016. Initial, romanii au avut doar sase luni la dispozitie sa achite retroactiv contributia la pensie, dar la sfarsitul lunii aprilie 2017, adica in apropierea datei - limita pana la care mai puteati plati retroactiv contributia la pensie, Guvernul a decis sa prelungeasca pana al sfarsitul acestui an termenul pana la care se pot face aceste plati.