Business report: La Suceava ajungi mai repede cu trenul decat cu avionul. Cat costa si cat dureaza calatoria spre principalele orase; Alt barometru al calitatii sistemului sanitar: Romanii - primii in UE la numarul de decese evitabile; Un sfert dintre angajatii romani au demisionat ca reactie la practicile non-etice din companiile lor

Romania este lider mondial al pietei de videochat, iar in ultimul an aceasta industrie si-a triplat castigurile, valoarea anuala a afacerilor fiind de 100 de milioane de euro, arata datele oficiale, publicate luni de catre jucatorii din domeniu. 'Ultimii trei ani au reprezentat un boom pe piata afacerii de videochat din Romania. Intr-un singur an, cifrele de afaceri, dar si profitul marilor jucatori de pe piata s-au triplat fata de anul precedent. De altfel, tara noastra este lider mondial in domeniu si, in acelasi timp, un important contributor la bugetul de stat, in conditiile in care estimarile ne arata ca vorbim de o afacere de 100 de milioane de euro, anual. La nivel mondial se estimeaza ca veniturile aduse de aceasta afacere se ridica la doua miliarde de euro anual', potrivit estimarilor citate intr-un comunicat remis Agerpres si citat de Economica Romania ocupa un nedorit prim loc in Uniunea Europeana la proportia deceselor care ar fi putut fi evitate daca am fi avut un sistem medical mai performant, potrvit datelor anuntate recent de Eurostat, centralizate si prelucrate la nivelul anului 2014. Cu circa 47%, ne situam mult deasupra mediei UE de 33,3% si la mare distanta de modelul istoric in materie, Franta, aflata undeva cam la jumatate fata de noi. Grafic Proportia deceselor evitabile in lumina cunostintelor medicale si tehnologice an statele membre UE, 2014 (% din totalul deceselor in randul populatiei de pana la 75 de ani), informeaza Curs de Guvernare. Compania Nationala de Administrate a Infrastructurii Rutiere plateste facturi de milioane de euro italienilor de la Salini-Impregilo, constructorul lotului 2 de autostrada Lugoj-Deva si fostul antreprenor al autostrazii demolate, Orastie-Sibiu. Italienii de la Salini-Impregilo, constructorul lotului 2 de autostrada Lugoj-Deva, incaesaza 12,4 milioane euro, in aceasta luna, de la Compania Nationala de Administrare a Infastructurii Rutiere, pentru lucrarile lotului 2 de autostrada Lugoj-Deva. Mai exact, Salini Impregilo au lasat spre decontare CNAIR o ultima factura in valoare de aproximativ 56,08 milioane lei pentru proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva, Lot 2, conform contractului semnat in 18 octombrie 2013. La sfarsitul lunii martie, italienii de la Salini-Impregilo, a facturat 26,1 milioane lei pentru xecutia autostrazii Lugoj - Deva km 27+620 - km 56+220 - lot 2, scrie Capital. Atunci cand internetul este un "sac fara fund" pentru continut video gratis, cati romani sunt dispusi sa scoata din buzunare cativa euro pe luna pentun abonament la platforme online unde pot vedea sute de filme sau seriale? "Exista o singura regula: vaneaza sau vei fi vanat", spunea la un moment dat Frank Underwood, infamul personaj interpretat de Kevin Spacey in serialul "House of Cards"("Culisele puterii"), produs de platforma de continut video la cerere Netflix. De altfel, la "vanatoare" de clienti dispusi sa plateasca pentru continut video online a pornit si Netflix la inceputul anului trecut, cand platforma americana, ajunsa acum la peste 100 de milioane de abonati la nivel global, si-a lansat simultan serviciile in 130 de tari, inclusiv Romania, potrivit NewMoney. Calea ferata a devenit competitiva ca mod de transport fara ca autoritatile sa fi crescut viteza de deplasare. In sprijinul ceferistilor a venit supraaglomerarea Aeroportului Otopeni. Statele vest-europene au investit miliarde de euro pentru constructia de tronsoane feroviare de mare viteza, pe care trenurile circula si cu peste 250 de kilometri la ora. Asa se face ca intre Paris si Bruxelles, de exemplu, nu mai exista curse aviatice directe, pentru ca ajungi mult mai repede cu trenul. Asta si pentru ca garile sunt chiar in centrele oraselor, iar la tren nu trebuie sa te prezinti cu cateva ore inainte, spre deosebire de aeroport. In Romania, viteza de deplasare pe calea ferata continua sa scada de la an la an si, cu toate acestea, trenul a devenit un mijloc de transport competitiv in comparatie cu avionul pe unele rute, arata Romania Libera Grupul petrolier rus Lukoil a investit in 2016 doar 755 de milioane de ruble (12,4 milioane de euro) in dezvoltarea perimetrului Tridend X, din zona platoului continental romanesc al Marii Negre, perimetru pe care il exploreaza impreuna cu firma romaneasca Romgaz, potrivit datelor din raportul financiar al companiei aferent anului trecut. Este adevarat ca grupul petrolier a raportat o reducere a chestuielilor de capital pentru toate perimetrele unde desfasoara lucrari de explorare in incercarea de a gasi noi rezerve de hidrocarburi. Investitiile care au aceasta destinatie au scazut, la nivel global, cu 7,2 miliarde de ruble (minus 3,3% fata de sumele din 2015), dar in cazul perimetrului off-shore din Romania reducerea a fost dramatica, precizeaza Economica. Aproape un sfert (22%) dintre angajatii romani au demisionat dupa ce au observat un comportament non-etic in companiile in care lucrau, potrivit unui raport de specialitate publicat, luni, de EY Romania, citat de Agerpres. Romania e pe locul cinci la nivel de EMEIA (Europa, Orientul Mijlociu, India si Asia) in privinta deciziei de a demisiona, ca raspuns la detectarea comportamentelor lipsite de etica din cadrul companiei. Totodata, putini angajati romani ar recurge la o raportare falsa a performantelor lor: doar 3% dintre respondentii romani spun ca ar transmite informatii false echipei de management pentru a avansa in cariera sau pentru a primi o marire de salariu, potrivit studiului EY. Condamnarea in instanta reprezinta factorul principal care ar putea impiedica frauda si coruptia, in viziunea a 82% dintre cei chestionati, conform Curs de Guvernare.