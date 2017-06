Business report: Ghidul Consiliului Concurentei: Costurile nerespectarii regulilor competitiei si cum se poate beneficia de clementa; De la poarta fabricii la raft. Scumpirile alimentelor sunt atenuate de magazine, dar ieftinirile nu se transmit deloc in pretul final; Rusia vrea un Fond suveran de investitii de 90 mld. dolari

Identificarea si evaluarea riscurilor de implicare in practici anticoncurentiale reprezinta primul pas in organizarea unui plan de conformare cu regulile prevazute de lege si de Consiliul Concurentei, potrivit Ghidului dedicat companiilor, pe care institutia l-a lansat in consultare publica. Cele sase capitole ale Ghidului Consiliului Concurentei explica reglementarile, costurile nerespectarii lor si situatiile in care contravenientii pot beneficia de clementa institutiei, ca si prezinta modul de concepere a unui program de conformare cu regulile concurentei ca si de implementarea efectiva a acestuia. "Un program de conformare este un set de reguli, aprobate de conducerea unei companii, pe care angajatii unei companii (nu doar persoane cu functii de conducere) si orice alte persoane insarcinate cu reprezentarea intereselor acestora, trebuie sa le respecte pentru a nu incalca legislatia in domeniul concurentei", spune documentul Consiliului Concurentei, scrie Curs de Guvernare In Romania, scumpirile alimentelor la poarta fabricii se reflecta mai putin in pretul de la raft. Spre exemplu, la fiecare leu pus in plus de producator, clientul scoate din buzunare cu aproximativ 70 de bani mai mult. Insa ieftinirile operate de producatori nu se reflecta aproape deloc in pretul final din magazine. De la ferma pe masa consumatorului, produsele alimentare trec prin mai multe "maini" care isi iau anumite cote din pretul final al produsului. Pana acum, nimeni nu a stiut pe baza datelor statistice care veriga din lantul alimentar castiga mai mult din produsele care sunt puse pe piata. Recent insa, Eurostat a lansat un studiu experimental, aflat inca in faza de cercetare si dezvoltare, care incearca sa identifice in ce masura pe anumite categorii de produse cresterile sau descresterile de costuri sunt transmise de la o veriga la alta, potrivit Economica Rusia ar putea consolida cele doua fonduri suverane de investitii pentru a crea un singur tezaur, de 90,7 miliarde de dolari, transmite Bloomberg. Dupa ce a fost epuizat Fondul de rezerva - folosit pentru a carpi gaurile din buget - autoritatile ar putea lua in considerare fuziunea sa cu un alt fond de economii realizat in perioada in care pretul titeiului a fost la un nivel ridicat, a explicat ministrul rus de Finante, Anton Siluanov. "Cu siguranta, situatia s-a schimbat" de cand Rusia a infiintat cele doua fonduri suverane de investitii. "Pretul titeiului a scazut si nu mai putem inlocui acum fondurile", a apreciat Siluanov. Rusia este cel mai mare exportator de titei si gaze din lume iar in ultimii ani veniturile bugetare au fost afectate de scaderea preturilor materiilor prime, noteaza Capital Ghinioanele se tin lant de metroul din Drumul Taberei. Dupa esecul cu achizitia trenurilor noi, Metrorex a anulat si licitatia pentru sistemul de siguranta si automatizare a traficului lansata in martie, pentru a lansa alta in luna mai, la un pret cu 22 de milioane de lei mai mic. Vezi cum explica situatia seful companiei de metrou. Metrorex a lansat pe 17 martie licitatia pentru sistemul de siguranta si automatizarea traficului pe primul tronson al Magistralei 5, cu o valoare estimata de 143,74 milioane de lei. Procedura, care prevedea inclusiv echiparea de trenuri Bombardier de pe alte magistrale, a fost insa anulata o luna mai tarziu. Motivul? Pentru a evita contestatiile si eventualele avantaje pe care le-ar fi avut producatorul trenurilor Bombardier, Metrorex a modificat documentatia de atribuire, conform Economica Nokia isi extinde campusul din Timisoara cu cel mai mare centru de cercetare si dezvoltare din industria de telecomunicatii din Romania, printr-o investitie de peste 73 de milioane de euro, anunta compania finlandeza. In urma extinderii, noul Nokia Campus din Timisoara va avea o suprafata de 27.000 de metri patrati, in 2018. Centrul dezvolta tehnologii broadband wireless care sunt aplicate in domenii precum Internet of Things, big data si noile tehnologii de comunicatii mobile. Investitia totala in Nokia Campus este de peste 73 de milioane de euro. In prezent, peste 1.300 de angajati sunt in campus: 600 de ingineri din departamentul de R&D, inaugurat acum, si peste 700 de specialisti din centrul global de operare de retele, deschis in prima etapa de relocare a echipei din Timisoara, in decembrie 2015, informeaza NewMoney Primele fotografii si informatii cu noul crossover Kia Stonic au inceput sa circule inainte de lansarea oficiala de la Salonul Auto de la Frankfurt din luna septembrie a acestui an. Kia Stonic preia elemente de design de la Rio si conceptul Provo prezentat in 2013 la Salonul Auto de la Geneva. Piata tinta a viitorului crossover Stonic este cea europeana dupa cum remarcam la nivel de design din aceste prime fotografii. Sistemul multimedia oferit pe noul Kia Stonic ofera conexiune Apple CarPlay si Android Auto si dispune de un ecran de 7 inchi. Pe lista motorizarilor gasim un propulsor de 1.2 litri/84 CP, un motor de 1 litru/120 CP, si clasicul 1.6 litri diesel 110 sau 136 CP. Noul Kia Stonic va debuta comercial in a doua parte a acestui an si va fi cel mai customizabil model din gama producatorului din Coreea de Sud, potrivit Auto-Bild Wisey Home, primul distribuitor din piata romaneasca al unui sistem integrat hardware-software pentru controlul caselor inteligente, are in plan pentru primul an de activitate in Romania cel putin o mie de instalari si se adreseaza mai ales dezvoltatorilor de ansambluri rezidentiale, se arata in comunicatul emis de distribuitor. Toate componentele sistemului, atat hardware, cat si software, sunt dezvoltate de echipa Cockpit, producator israelian, care gestioneaza si serviciile de instalare si mentenanta in Romania. Aceasta abordare vine in contextul in care piata din Romania este dominata in prezent de jucatori care fac integrarea componentelor de la mai multi producatori, precizeaza reprezentantii Wisey Home. Sistemul integrat pentru controlul caselor inteligente pe care Wisey Home il distribuie in Romania a fost dezvoltat si testat intr-una din cele mai expuse zone din Orientul Mijlociu, noteaza NewMoney