Business report: Recomandarile UE si cum se joaca Romania cu focul; Mugur Isarescu - pozitie explicita: Salvati si cresteti IMM-urile. Economia este dezechilibrata. Leul "este unde trebuie"; Cum vor evolua preturile terenurilor din Bucuresti in 2017

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a lansat acuzatii dure la adresa politicii de incurajare a consumului, care a dezechilibrat economia si duce la finantarea de locuri de munca in strainatate, in conditiile in care importurile au crescut mai rapid decat exporturile in ultimii doi ani. Romania se confrunta de circa doi ani cu o crestere mai rapida a importurilor, pe fondul stimularii consumului, in contextul in care IMM-urile au o mare nevoie de credite de investitii, iar bancile trebuie sa fie mai eficiente in acordarea acestor credite, potrivit guvernatorului BNR, citat de Curs de Guvernare. Banii produsi de agricultura Romaniei au ramas si in 2016 sub pragul de 70 de miliarde de lei. S-au inregistrat scaderi in toate cele trei sectoare, respectiv productia vegetala, animala si servicii, mai ales ca urmare a scaderii preturilor pe plan intern si extern. Agricultura Romaniei continua sa produca tot mai putini bani, indica cea mai recenta analiza realizata de catre Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in 2016, valoarea productiei ramurii agricole a ajuns la 68,1 miliarde de lei, cu 0,9% sub nivelul anului anterior si cu 13% mai putin decat in 2013, anul record din ultima perioada de timp, relateaza Economica. Situatia Romaniei din perspectiva Bruxelles-ului, dupa cum se prezinta in recomandarile facute in urma cu mai putin de o luna in cadrul asa-numitului Semestru european este deja mai "albastra" decat steagul cu 12 stelute. Noi ne ocupam de circ politic iar purceaua economico-financiara isi da duhul in cotet. 1.Romania se afla sub supravegherea Comisiei Europene pana in primavara anului 2018, deoarece rambursarea imprumutului acordat de UE in cadrul acordului cu FMI din 2009 (urmare directa a deciziilor hazardate de crestere a veniturilor si in contextul crizei mondiale) este urmarita pana la rambursarea a 70% din suma de plata, scrie Curs de Guvernare Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Executivul de la Londra va continua sa reduca impozitul pe profit pentru a incuraja oamenii de afaceri sa investeasca in Regatul Unit si pentru a sprijini cresterea economiei, transmite Reuters. "Daca vom dori sa profitam de toate oportunitatile, in conditiile in care ne pregatim sa iesim din Uniunea Europeana, trebuie sa construim o economie mai puternica", a afirmat oficialul britanic in Parlament, dupa ce regina Elisabeta a II-a a prezentat intr-un discurs programul Guvernului condus de Theresa May. "In acest discurs aratam ca vom continua sa imbunatatim situatia finantelor publice, vom sprijini afacerile si crearea de locuri de munca prin reducerea impozitului pe profit", a declarat premierul britanic, citat de Capital.



Ministri si diplomati UE au esuat marti in incercarea de a ajunge la un acord pe marginea criteriilor dupa care vor decide relocarea celor 2 agentii care trebuie sa isi schimbe sediile dupa Brexit. Potrivit Politico, rivalitatea intre statele din Estul Europei si statele mai bogate din Vest a generat blocajul. La negocierile de marti, Romania a fost reprezentata de adjunctul Anei Birchall, secretarul de stat Bogdan Manoiu, fost consilier al presedintelui Traian Basescu, numit in functie pe 3 februarie 2017 de catre Sorin Grindeanu, informeaza Curs de Guvernare. Jaguar E-Pace este un nou SUV care vine pe piata sa tulbure putin apele linistite ale producatorilor germani. Noul SUV al producatorului britanic va fi prezentat oficial pe 13 iulie si pana atunci va trebui sa ne multumim cu imaginile teaser publicate de companie. Jaguar E-Pace continua drumul deschis de F-Pace si va intregi linia de SUV-uri planificata de productorul auto aflat sub tutela Tata Motors. "Combinatia dintre designul sportiv si performanta Jaguar asigura faptul ca E-Pace va iesi in evidenta. Fiecare model Jaguar este conceput pentru a incanta simturile, iar noi credem ca E-Pace va face acest lucru, cu un plus asigurat de caracterul sau individual", a declarat Ian Callum, directorul departamentului de Desgn Jaguar, conform Auto-Bild Volumul de tranzactii cu terenuri din Bucuresti este estimat anul acesta la circa 100 de milioane de euro, preturile inregistrand, in general, o crestere moderata, de circa 10% la nivelul intregului an, potrivit estimarilor lui Attila Peli, head of land & development in cadrul companiei de consultanta imobiliara JLL Romania. Piata de anul acesta reprezinta, in valoare, doar un sfert din cea de acum zece ani, cand sectorul imobiliar din Bucuresti, dar si din intreaga tara inregistra un boom. Tot la acea vreme, preturile terenurilor din Capitala inregistrau majorari de pret de 50% pe an, in contextul in care numarul de jucatori interesati de achizitii era foarte mare, astfel ca durata medie a tranzactiilor era de doar trei luni, noteaza NewMoney