Business report: Leul, aproape indiferent la criza politica; Cum rezolva CNAIR problema sigurantei de pe cel mai periculos drum din Romania; Suplimentarea fondurilor la "Prima Casa" este o redistribuire. Blocurile vechi, mai cautate decat locuintele noi

Moneda nationala s-a pastrat remarcabil de stabila in raport cu valutele straine in perioada in care criza politica declansata de disputa Dragnea - Grindeanu ar fi putut afecta cursul de schimb, ratele si economiile romanilor. Devalorizarea usoara fata de euro nu a foat data, in principal, de evenimentele interne, dupa cum arata comparatia cu zlotul polonez sau forintul maghiar. Se poate vedea usor ca devalorizarea leului fata de zlot si forint a fost cu mult mai mica decat fata de euro, fapt explicabil prin aceea ca moneda unica s-a apreciat si fata de acestea, fara ca acolo sa fi avut loc evenimente politice comparabile ca amplitudine. Coroana ceha are o pozitie speciala, ea fiind vazuta, intr-o anumita masura drept moneda de refugiu, daca vreti un fel de franc elvetian al fostului bloc estic, noteaza Curs de Guvernare Compania de Dumuri a semnat inca de la finele lui 2012 contracte pentru rezolvarea problemei accidentelor de pe cea mai periculoasa sosea din Romania, DN1. Desi a fost obtinuta si finantare europeana pentru acest obiectiv, in prezent nici macar nu au fost demarate lucrarile pe cinci dintre cele sapte loturi ale drumului. Drumul cu cele mai multe accidente din Romania este DN1, potrivit Ministerului Transporturilor. Lung de 643 de kilometri, acesta face legatura intre Bucuresti si vama cu Ungaria prin Valea Prahovei, informeaza Economica Nomura Holdings Inc., cea mai mare companie japoneza de brokeraj, a decis sa-si stabileasca la Frankfurt cartierul general al operatiunilor sale din Uniunea Europeana, dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, potrivit surselor citate de Bloomberg. Daiwa Securities Group Inc., principalul rival al Nomura, ezita inca intre Frankfurt si Dublin, in vreme ce bancile nipone Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. si Mizuho Financial Group Inc. isi amplifica prezenta in Amsterdam, unde detin licente care le ofera acces la piata unica europeana. Nomura va demara pregatirile in aceasta luna, dar nu-si va muta de la Londra mai mult de 100 de angajati dintre cei peste 3.000 raspanditi in toata Europa. Munchen, Luxemburg si Paris au fost alternativele pentru Frankfurt, relateaza Curs de Guvernare Nokia dezvolta la Timisoara o solutie inteligenta pentru monitorizarea culturilor oferind o eficienta maxima. Un sistem de senzori supravegheaza non-stop cultura si stie atunci cand este nevoie de irigare sau nu. Un senzor, care este fabricat de o companie spaniola, poate supraveghea un hectar de cultura, iar in prezent Nokia face teste pe porumb. Nokia are un parteneriat cu facultatea de Agronomie din Bucuresti si spera ca acest prototip sa fie gata in curand. Odata finalizata solutia va fi oferita clientilor prin intermediul unui operator telecom. Costurile estimate pentru o astfel de solutie este estimat la 500 de euro. Nokia a deschis recent cel mai mare centru de cercetare si dezvoltare din industria de telecomunicatii din Romania, in noul Nokia Campus din Timisoara, anuntand investitii de 73 de milioane de euro. Nokia are 1.600 de angajati in Romania, in sediile din Timisoara si Bucuresti, scrie Capital Furnizorii de gaze naturale nu vor mai fi obligati de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa constituie depozite pentru iarna viitoare, daca Parlamentul va adopta un proiect de lege aflat acum la Comisia de industrie din Camera Deputatilor. "Siguranta aprovizionarii cu gaze naturale urmeaza sa fie asigurata de o rezerva strategica, pe care ar trebui sa o constituie Transgaz (TNG), care opereaza sistemul de transport national si raspunde de securitatea acestuia. Transgaz va actiona in cazul in care piata nu va face fata deficitului de oferta de pe piata", a declarat Nicolae Havrilet, presedintele ANRE, pentru Curs de Guvernare. SEAT a inceput sa simta gustul succesului imediat dupa lansarea lui Ateca. Urmatorul pas strategic a fost anuntarea unui nou SUV. Prezentarea oficiala a lui SEAT Arona va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, urmand ca in luna decembrie sa ajunga in showroom-uri. SEAT Arona va avea la baza platforma lui Ibiza si va prelua elemente de design de pe Ateca. Dupa cum deja stiti, SEAT nu este singurul brand din cadrul Grupului Volkswagen care planuieste astfel de SUV-uri. Skoda va lansa in perioada urmatoare modelul Polar, iar Volkswagen va lansa in la Salonul Auto de la Frankfurt noul model T-Roc, un SUV de clasa mica care foloseste tot platforma MQB. Un locuitor norocos din Barcelona a reusit sa surprinda momentul cand noul SEAT Arona era dus cu elicopoterul pe deasupra orasului, arata Auto-Bild. Recent, plafonul de garantare la Programul "Prima Casa" a fost suplimentat cu 500 de milioane de lei. Suma aceasta insa nu este una noua, alocata de la buget, ci o redistribuire a resturilor nefolosite de diverse banci. Ministerul Finantelor a aprobat alocarea rezervei nerepartizate, de 500 de milioane de lei, la cererea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Aceasta inseamna, explica ZF, ca bancile romanesti vor putea sa dea credite ipotecare "Prima Casa" in valoare de circa un miliard de lei. Un credit ipotecar "Prima Casa" ajunge, in medie, la 50.000 de euro. Asadar, e vorba despre un supliment de circa 4.500 de credite. Bancile carora le-a fost repartizat plafonul: Piraeus, OTP, BCR, ING, Bancpost, Raiffeisen, BRD, CEC si Leumi, anunta Romania Libera Primaria Generala a Bucurestiului a semnat joi contractul cu socierea Straco Grup - Tracon - Primacons Group pentru proiectarea si executia lucrarilor de modernizarea soselei Fabrica de Glucoza, potrivit unui comunicat al institutiei. 'Conform contractului, lucrarile presupun largirea Soselei Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca si Soseaua Petricani, de la o banda pe sens la cate doua benzi pe fiecare sens si reconfigurarea intersectiei cu str. Barbu Vacarescu, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie la intrarea in Bucuresti de pe autostrada A3', a mai precizat Primaria. Durata de executie este de 18 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Valoarea contractului este de 48.228.719.48 lei, conform Economica